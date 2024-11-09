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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Енисей
Торпедо - Енисей: обзор матча 09 ноября 2024
Торпедо
09.11.2024, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 18 тур
2 : 0
Завершен
Енисей
11'
Б. Роганович
65'
М. Максимов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо - Енисей
Желтая карточка
Г. Шевченко
90'
+2
74'
Замена
А. Канаплин
️️️️
К. Ушатов
Замена
М. Аруна Камара
️️️️
И. Манелов
74'
ГОЛ! 2:0!
М. Максимов
65'
64'
Замена
М. Лайкин
️️️️
Т. Шипунов
Замена
А. Корян
️️️️
И. Горбунов
64'
61'
Желтая карточка
Эмерсон
46'
Замена
А. Гилязетдинов
️️️️
М. Тихонов
32'
Желтая карточка
Т. Рукас
ГОЛ! 1:0!
Б. Роганович
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
3
Юрий Коледин
ПЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
97
Марио Чурич
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
2
Ираклий Манелов
ПВ
38
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
77
Денис Самойлов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
20
Тимофей Шипунов
АП
23
Кирилл Ушатов
АП
44
Михаил Тихонов
ПВ
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
33
Мамаду Аруна Камара
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
77
Аршак Корян
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
Енисей
99
Родион Константинов
ВР
55
Никита Богатырев
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
19
Денис Тихонов
ЛВ
83
Максим Лайкин
ОП
6
Амир Батырев
АП
7
Андреа Чуканов
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
8
Александр Канаплин
ЦФ
9
Максим Савельев
ЦФ
3-3-1-2-1
16
Ботнарь
3
Коледин
4
Бородин
15
Данилкин
90
Роганович
97
Чурич
99
Шевченко
52
Нетфуллин
17
Горбунов
2
Манелов
38
Чупаев
3-2-3-2
23
Антипин
96
Рукас
25
Эмерсон
33
Масловский
77
Самойлов
90
Ломакин
44
Тихонов
23
Ушатов
87
Мазурин
75
Окладников
20
Шипунов
2
Манелов
33
Камара
33
Камара
2
Манелов
17
Горбунов
77
Корян
77
Корян
17
Горбунов
20
Шипунов
83
Лайкин
83
Лайкин
20
Шипунов
44
Тихонов
43
Гилязетдинов
43
Гилязетдинов
44
Тихонов
23
Ушатов
8
Канаплин
8
Канаплин
23
Ушатов
Остались в запасе
Торпедо
Енисей
23
Егор Бабурин
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
99
Родион Константинов
ВР
55
Никита Богатырев
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
6
Амир Батырев
АП
7
Андреа Чуканов
АП
19
Денис Тихонов
ЛВ
13
Даниил Григорьев
ПВ
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
Остались в запасе
99
Родион Константинов
ВР
55
Никита Богатырев
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
6
Амир Батырев
АП
7
Андреа Чуканов
АП
19
Денис Тихонов
ЛВ
13
Даниил Григорьев
ПВ
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Торпедо - Енисей
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Торпедо
- : -
05.12.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
30.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Помощники судьи:
Михаил Кистанов (Энгельс)
Федор Валявин (Саратов)
Резервный судья:
Станислав Матвеев (Троицк)
Инспектор:
Виктор Лебедев (Санкт-Петербург)
Стадион:
Арена-Химки
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