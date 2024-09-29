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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Шинник
КАМАЗ - Шинник: обзор матча 29 сентября 2024
КАМАЗ
29.09.2024, воскресенье, 17:30
Россия. Первая лига, 12 тур
3 : 0
Завершен
Шинник
12'
Д. Хубаев (П)
25'
Н. Мельников
90+3'
Р. Апеков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол КАМАЗ - Шинник
ГОЛ! 3:0!
Р. Апеков
90'
+3
Замена
Р. Аюкин
️️️️
В. Почивалин
90'
+2
Замена
М. Лаук
️️️️
Д. Караев
86'
86'
Замена
М. Султонов
️️️️
Д. Сухомлинов
Желтая карточка
Д. Караев
84'
Желтая карточка
А. Анисимов
80'
72'
Замена
Т. Жамалетдинов
️️️️
З. Федоров
72'
Замена
Н. Гбамбле
️️️️
А. Малахов
Желтая карточка
Д. Маругин
63'
63'
Желтая карточка
В. Алейников
ГОЛ! 2:0!
Н. Мельников
25'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Хубаев
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
18
Никита Мельников
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
21
Павел Горелов
ОП
6
Иван Козлов
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
11
Сурхайхан Абдуллаев
АП
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Шинник
1
Сергей Айдаров
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
89
Бен Загре
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
2
Артемий Косогоров
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
78
Руслан Куль
ПВ
97
Артем Малахов
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
КАМАЗ
76
Илья Купцов
ВР
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
3
Даниил Маругин
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
11
Руслан Апеков
ЛВ
67
Никита Платон
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
53
Александр Дерюгин
АП
67
Адриан Платон
ЦФ
Шинник
51
Тимофей Митров
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
46
Егор Синицын
ОП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
84
Нене Гбамбле
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
3-4-1-1-1
31
Анисимов
19
Тананеев
22
Гюрджан
18
Мельников
13
Почивалин
21
Горелов
6
Козлов
4
Абрамов
2
Хубаев
11
Абдуллаев
10
Караев
4-1-1-3-1
1
Айдаров
2
Косогоров
89
Загре
42
Джон
27
Черный
38
Алейников
15
Самойлов
97
Малахов
8
Сухомлинов
78
Куль
9
Федоров
13
Почивалин
7
Аюкин
7
Аюкин
13
Почивалин
10
Караев
10
Лаук
10
Лаук
10
Караев
8
Сухомлинов
28
Султонов
28
Султонов
8
Сухомлинов
97
Малахов
84
Гбамбле
84
Гбамбле
97
Малахов
9
Федоров
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
9
Федоров
Остались в запасе
КАМАЗ
Шинник
76
Илья Купцов
ВР
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
3
Даниил Маругин
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
67
Никита Платон
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
53
Александр Дерюгин
АП
11
Руслан Апеков
ЛВ
67
Адриан Платон
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
51
Тимофей Митров
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
46
Егор Синицын
ОП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Остались в запасе
76
Илья Купцов
ВР
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
3
Даниил Маругин
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
67
Никита Платон
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
53
Александр Дерюгин
АП
11
Руслан Апеков
ЛВ
67
Адриан Платон
ЦФ
Остались в запасе
51
Тимофей Митров
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
46
Егор Синицын
ОП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Статистика матча КАМАЗ - Шинник
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Информация о матче
Стадион:
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