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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - Родина
Тюмень - Родина: обзор матча 21 сентября 2024
Тюмень
21.09.2024, суббота, 11:30
Россия. Первая лига, 11 тур
1 : 2
Завершен
Родина
22'
А. Кулишев (П)
49'
Й. Рейна
74'
А. Концевой
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тюмень - Родина
Замена
Д. Талалай
️️️️
А. Кулишев
80'
Замена
М. Петров
️️️️
Д. Кленкин
80'
77'
Замена
М. Данилин
️️️️
С. Кожедуб
74'
ГОЛ! 1:2!
А. Концевой
Замена
Д. Купцов
️️️️
Д. Карпов
73'
69'
Желтая карточка
А. Гордюшенко
69'
Замена
Х. Кочиев
️️️️
М. Крижан
69'
Замена
️️️️
М. Рядно
69'
Замена
Д. Шадринцев
️️️️
А. Юшин
Желтая карточка
Д. Шавлохов
51'
49'
ГОЛ! 1:1!
Й. Рейна
Замена
А. Савинов
️️️️
А. Коротаев
46'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Кулишев
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
1
Евгений Гошев
ВР
72
Александр Бем
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
14
Оливье Кенфак
ЛВ
4
Данил Кленкин
ЦП
70
Андрей Марьянов
ПВ
32
Артем Кулишев
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
11
Данил Карпов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Родина
16
Александр Корякин
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
80
Артем Концевой
ЛВ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
36
Мамаду Кане
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
10
Йорди Рейна
ЦФ
Главный тренер
Филипп Соколинский
Тюмень
33
Станислав Крицюк
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
52
Илья Петухов
ОП
90
Ислам Мокаев
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
22
Кирилл Косарев
ЦФ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
Родина
45
Дэвид Сангаре
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
30
Максим Данилин
ЦП
8
Илья Антонов
ЦП
24
Михаил Мальцев
АП
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
4-1-3-2
1
Гошев
72
Бем
30
Шавлохов
44
Сухорученко
34
Храмцов
4
Кленкин
14
Кенфак
70
Марьянов
32
Кулишев
11
Карпов
24
Коротаев
3-3-3-1
16
Корякин
26
Мещанинов
55
Крижан
68
Рядно
36
Кане
38
Мусаев
72
Гордюшенко
7
Юшин
80
Концевой
11
Кожедуб
10
Рейна
4
Кленкин
13
Петров
13
Петров
4
Кленкин
32
Кулишев
8
Талалай
8
Талалай
32
Кулишев
24
Коротаев
10
Савинов
10
Савинов
24
Коротаев
11
Карпов
80
Купцов
80
Купцов
11
Карпов
55
Крижан
15
Кочиев
15
Кочиев
55
Крижан
7
Юшин
15
Шадринцев
15
Шадринцев
7
Юшин
11
Кожедуб
30
Данилин
30
Данилин
11
Кожедуб
Остались в запасе
Тюмень
Родина
33
Станислав Крицюк
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
90
Ислам Мокаев
ЦП
31
Денис Ткачук
ЛВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
45
Дэвид Сангаре
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
8
Илья Антонов
ЦП
24
Михаил Мальцев
АП
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
Главный тренер
Филипп Соколинский
Остались в запасе
33
Станислав Крицюк
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
90
Ислам Мокаев
ЦП
31
Денис Ткачук
ЛВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Остались в запасе
45
Дэвид Сангаре
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
8
Илья Антонов
ЦП
24
Михаил Мальцев
АП
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Главный тренер
Филипп Соколинский
Статистика матча Тюмень - Родина
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Информация о матче
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