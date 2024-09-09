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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Родина - Сокол
Родина - Сокол: обзор матча 09 сентября 2024
Родина
09.09.2024, понедельник, 20:00
Россия. Первая лига, 9 тур
2 : 0
Завершен
Сокол
8'
М. Бурлаков
59'
А. Юшин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Родина - Сокол
Замена
Н. Придава
️️️️
Д. Шадринцев
83'
Замена
А. Сокол
️️️️
С. Кожедуб
83'
Желтая карточка
Л. Мусаев
82'
Желтая карточка
М. Крижан
80'
Замена
М. Кане
️️️️
А. Концевой
76'
73'
Замена
В. Шпитальный
️️️️
А. Максименко
68'
Замена
И. Чуриков
️️️️
Ш. Саадуев
Замена
М. Данилин
️️️️
А. Гордюшенко
67'
66'
Желтая карточка
Ш. Саадуев
60'
Замена
Р. Юзепчук
️️️️
Д. Сасин
ГОЛ! 2:0!
А. Юшин
59'
ГОЛ! 1:0!
М. Бурлаков
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина
45
Дэвид Сангаре
ВР
55
Митя Крижан
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
80
Артем Концевой
ЛВ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
24
Михаил Мальцев
АП
7
Александр Юшин
ПВ
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
Главный тренер
Филипп Соколинский
Сокол
13
Петр Косаревский
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
8
Никита Капленко
ОП
22
Руслан Чобанов
ОП
20
Данил Полубояринов
ЦП
10
Шамиль Саадуев
АП
77
Дмитрий Сасин
АП
9
Артем Максименко
ПВ
Главный тренер
Алексей Бага
Родина
95
Даниил Чернышев
ЛЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
5
Егор Трунтаев
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
24
Николай Придава
ЦЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
36
Мамаду Кане
ЦП
30
Максим Данилин
ЦП
27
Дмитрий Малыгин
ЦП
Сокол
1
Тимур Крайков
ВР
6
Иван Мокшин
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
2
Иван Чуриков
ПЗ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
3-2-3-2
45
Сангаре
55
Крижан
26
Мещанинов
15
Шадринцев
72
Гордюшенко
38
Мусаев
11
Кожедуб
24
Мальцев
7
Юшин
28
Бурлаков
80
Концевой
3-2-1-3-1
13
Косаревский
27
Молодцов
13
Иванов
51
Синяк
8
Капленко
22
Чобанов
20
Полубояринов
9
Максименко
77
Сасин
70
Самко
10
Саадуев
11
Кожедуб
88
Сокол
88
Сокол
11
Кожедуб
15
Шадринцев
24
Придава
24
Придава
15
Шадринцев
80
Концевой
36
Кане
36
Кане
80
Концевой
72
Гордюшенко
30
Данилин
30
Данилин
72
Гордюшенко
77
Сасин
77
Юзепчук
77
Юзепчук
77
Сасин
10
Саадуев
2
Чуриков
2
Чуриков
10
Саадуев
9
Максименко
9
Шпитальный
9
Шпитальный
9
Максименко
Остались в запасе
Родина
Сокол
95
Даниил Чернышев
ЛЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
5
Егор Трунтаев
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
27
Дмитрий Малыгин
ЦП
Главный тренер
Филипп Соколинский
1
Тимур Крайков
ВР
6
Иван Мокшин
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Бага
Остались в запасе
95
Даниил Чернышев
ЛЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
5
Егор Трунтаев
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
27
Дмитрий Малыгин
ЦП
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
6
Иван Мокшин
ЦЗ
Главный тренер
Филипп Соколинский
Главный тренер
Алексей Бага
Статистика матча Родина - Сокол
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Информация о матче
Стадион:
Сапсан Арена
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