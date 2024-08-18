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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сокол - Уфа
Сокол - Уфа: обзор матча 18 августа 2024
Сокол
18.08.2024, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 6 тур
0 : 1
Завершен
Уфа
34'
А. Анисимов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сокол - Уфа
90'
+2
Желтая карточка
А. Перченок
90'
+2
Желтая карточка
М. Агеян
90'
+2
Желтая карточка
Д. Озманов
Желтая карточка
А. Синяк
89'
87'
Желтая карточка
О. Баклов
85'
Замена
Д. Озманов
️️️️
Р. Пасевич
Замена
В. Шпитальный
️️️️
Д. Сасин
77'
77'
Замена
Р. Гыстаров
️️️️
М. Агеян
77'
Замена
А. Шаваев
️️️️
В. Адаев
66'
Замена
А. Гуренко
️️️️
Н. Мацхарашвили
Замена
Р. Ермолин
️️️️
А. Гуз
58'
Замена
А. Молодцов
️️️️
А. Дудиев
46'
Замена
Ш. Саадуев
️️️️
Д. Полубояринов
46'
34'
ГОЛ! 0:1!
А. Анисимов
Желтая карточка
Д. Иванов
29'
Желтая карточка
Д. Полубояринов
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
13
Петр Косаревский
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
8
Александр Гуз
ОП
22
Руслан Чобанов
ОП
28
Павел Забелин
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
9
Артем Максименко
ПВ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Уфа
1
Олег Баклов
ВР
38
Глеб Захаров
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
97
Роман Пасевич
ЛВ
9
Владислав Адаев
ЛВ
17
Андрей Анисимов
ОП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
88
Мигран Агеян
АП
7
Александр Перченок
ПВ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Сокол
1
Тимур Крайков
ВР
2
Иван Чуриков
ПЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
8
Никита Капленко
ОП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
69
Роман Ермолин
ЦП
10
Шамиль Саадуев
АП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
6
Лев Ушахин
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
11
Артем Гуренко
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
3-2-2-2-1
13
Косаревский
51
Синяк
13
Иванов
8
Дудиев
8
Гуз
22
Чобанов
28
Забелин
20
Полубояринов
77
Сасин
9
Максименко
21
Карпицкий
3-1-1-3-2
1
Баклов
5
Кутин
62
Карпов
38
Захаров
17
Анисимов
20
Мацхарашвили
7
Перченок
88
Агеян
9
Адаев
25
Ложкин
97
Пасевич
8
Дудиев
27
Молодцов
27
Молодцов
8
Дудиев
8
Гуз
69
Ермолин
69
Ермолин
8
Гуз
20
Полубояринов
10
Саадуев
10
Саадуев
20
Полубояринов
77
Сасин
9
Шпитальный
9
Шпитальный
77
Сасин
97
Пасевич
17
Озманов
17
Озманов
97
Пасевич
88
Агеян
10
Гыстаров
10
Гыстаров
88
Агеян
9
Адаев
8
Шаваев
8
Шаваев
9
Адаев
20
Мацхарашвили
11
Гуренко
11
Гуренко
20
Мацхарашвили
Остались в запасе
Сокол
Уфа
1
Тимур Крайков
ВР
2
Иван Чуриков
ПЗ
8
Никита Капленко
ОП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
Главный тренер
Алексей Бага
40
Алексей Чернов
ВР
6
Лев Ушахин
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
8
Шамиль Исаев
АП
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
2
Иван Чуриков
ПЗ
8
Никита Капленко
ОП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
6
Лев Ушахин
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
8
Шамиль Исаев
АП
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Главный тренер
Евгений Харлачев
Статистика матча Сокол - Уфа
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Матвеев
(Троицк)
Помощники судьи:
Павел Новиков (Санкт-Петербург)
Степан Щербаков (Омск)
Резервный судья:
Ян Марушко (Самара)
Делегат:
Евгений Летин (Московская область)
Инспектор:
Сергей Пантелеев (Тула)
Стадион:
Локомотив
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