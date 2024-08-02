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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Уфа - Тюмень
Уфа - Тюмень: обзор матча 02 августа 2024
Уфа
02.08.2024, пятница, 17:30
Россия. Первая лига, 4 тур
2 : 2
Завершен
Тюмень
43'
М. Агеян
66'
Д. Кутин
3'
Д. Купцов
19'
А. Воропаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уфа - Тюмень
90'
+2
Желтая карточка
Д. Талалай
90'
Желтая карточка
А. Савин
Замена
Р. Гыстаров
️️️️
М. Агеян
84'
Желтая карточка
А. Перченок
83'
Замена
Р. Пасевич
️️️️
А. Гуренко
81'
ГОЛ! 2:2!
Д. Кутин
66'
Замена
В. Адаев
️️️️
А. Шаваев
61'
46'
Замена
А. Медведев
️️️️
Д. Ткачук
46'
Замена
Д. Карпов
️️️️
А. Коротаев
Замена
В. Ложкин
️️️️
А. Анисимов
46'
ГОЛ! 1:2!
М. Агеян
43'
39'
Замена
Н. Калугин
️️️️
Д. Купцов
35'
Красная карточка
Д. Шавлохов
19'
ГОЛ! 0:2!
А. Воропаев
3'
ГОЛ! 0:1!
Д. Купцов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
1
Олег Баклов
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
88
Мигран Агеян
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
7
Александр Перченок
ПВ
11
Артем Гуренко
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Тюмень
16
Андрей Савин
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
14
Оливье Кенфак
ЛВ
31
Денис Ткачук
ЛВ
8
Денис Талалай
ЦП
24
Александр Коротаев
ЦФ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
38
Глеб Захаров
ЦЗ
97
Роман Пасевич
ЛВ
9
Владислав Адаев
ЛВ
10
Расул Гыстаров
ОП
48
Александр Лукьянов
ЦП
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Тюмень
1
Евгений Гошев
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
4
Данил Кленкин
ЦП
70
Андрей Марьянов
ПВ
12
Артем Медведев
ПВ
32
Артем Кулишев
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
11
Данил Карпов
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Баклов
62
Карпов
45
Теняев
5
Кутин
17
Анисимов
88
Агеян
8
Шаваев
20
Мацхарашвили
7
Перченок
11
Гуренко
9
Муллин
3-2-1-2-2
16
Савин
44
Сухорученко
30
Шавлохов
13
Петров
72
Бем
36
Воропаев
8
Талалай
14
Кенфак
31
Ткачук
80
Купцов
24
Коротаев
88
Агеян
10
Гыстаров
10
Гыстаров
88
Агеян
11
Гуренко
97
Пасевич
97
Пасевич
11
Гуренко
8
Шаваев
9
Адаев
9
Адаев
8
Шаваев
17
Анисимов
25
Ложкин
25
Ложкин
17
Анисимов
80
Купцов
44
Калугин
44
Калугин
80
Купцов
31
Ткачук
12
Медведев
12
Медведев
31
Ткачук
24
Коротаев
11
Карпов
11
Карпов
24
Коротаев
Остались в запасе
Уфа
Тюмень
40
Алексей Чернов
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
38
Глеб Захаров
ЦЗ
48
Александр Лукьянов
ЦП
Главный тренер
Евгений Харлачев
1
Евгений Гошев
ВР
2
Станислав Поройков
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
4
Данил Кленкин
ЦП
70
Андрей Марьянов
ПВ
32
Артем Кулишев
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
38
Глеб Захаров
ЦЗ
48
Александр Лукьянов
ЦП
Остались в запасе
1
Евгений Гошев
ВР
2
Станислав Поройков
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
4
Данил Кленкин
ЦП
70
Андрей Марьянов
ПВ
32
Артем Кулишев
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Статистика матча Уфа - Тюмень
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
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Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
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Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
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Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Информация о матче
Главный судья:
Ярослав Хромей
(Воронеж)
Помощники судьи:
Евгений Синянский (Ярославль)
Виталий Жолобов (Волжский)
Резервный судья:
Данил Каширин (Уфа)
Делегат:
Александр Коротченко (Салават)
Инспектор:
Виктор Клепиков (Екатеринбург)
Стадион:
Нефтяник
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