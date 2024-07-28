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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Тюмень
Шинник - Тюмень: обзор матча 28 июля 2024
Шинник
28.07.2024, воскресенье, 18:30
Россия. Первая лига, 3 тур
0 : 2
Завершен
Тюмень
59'
О. Кенфак
90+4'
А. Коротаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шинник - Тюмень
90'
+4
ГОЛ! 0:2!
А. Коротаев
87'
Замена
М. Петров
️️️️
А. Савинов
Замена
В. Зинков
️️️️
Р. Куль
77'
65'
Замена
А. Медведев
️️️️
А. Кулишев
Замена
М. Лаук
️️️️
Т. Жамалетдинов
64'
59'
ГОЛ! 0:1!
О. Кенфак
Желтая карточка
Т. Жамалетдинов
57'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
51
Тимофей Митров
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
89
Бен Загре
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
78
Руслан Куль
ПВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Тюмень
16
Андрей Савин
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
14
Оливье Кенфак
ЛВ
8
Денис Талалай
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
2
Артемий Косогоров
ЦЗ
19
Сулейман Фофана
ЦЗ
84
Николай Кузьминых
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
14
Глеб Калинин
ЦП
97
Артем Малахов
ПВ
Тюмень
1
Евгений Гошев
ВР
13
Михаил Петров
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
4
Данил Кленкин
ЦП
12
Артем Медведев
ПВ
70
Андрей Марьянов
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
4-1-1-3-1
51
Митров
90
Шакуро
89
Загре
27
Черный
2
Скворцов
38
Алейников
15
Самойлов
78
Куль
8
Сухомлинов
28
Султонов
75
Жамалетдинов
4-1-3-2
16
Савин
72
Бем
30
Шавлохов
44
Сухорученко
36
Воропаев
8
Талалай
32
Кулишев
10
Савинов
14
Кенфак
80
Купцов
31
Ткачук
78
Куль
5
Зинков
5
Зинков
78
Куль
75
Жамалетдинов
10
Лаук
10
Лаук
75
Жамалетдинов
10
Савинов
13
Петров
13
Петров
10
Савинов
32
Кулишев
12
Медведев
12
Медведев
32
Кулишев
Остались в запасе
Шинник
Тюмень
95
Денис Вамбольт
ВР
2
Артемий Косогоров
ЦЗ
19
Сулейман Фофана
ЦЗ
84
Николай Кузьминых
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
14
Глеб Калинин
ЦП
97
Артем Малахов
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
1
Евгений Гошев
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
4
Данил Кленкин
ЦП
70
Андрей Марьянов
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
2
Артемий Косогоров
ЦЗ
19
Сулейман Фофана
ЦЗ
84
Николай Кузьминых
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
14
Глеб Калинин
ЦП
97
Артем Малахов
ПВ
Остались в запасе
1
Евгений Гошев
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
4
Данил Кленкин
ЦП
70
Андрей Марьянов
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Статистика матча Шинник - Тюмень
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Информация о матче
Главный судья:
Максим Перезва
(Раменское)
Помощники судьи:
Максим Белокур (Владивосток)
Альмир Хатмуллин (Московская область)
Резервный судья:
Артем Харин (Вологда)
Делегат:
Владимир Крысин (Хабаровск)
Инспектор:
Лев Антонов (Владимир)
Стадион:
Шинник
Посещаемость:
3823 из 22990 зрителей (16%)
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