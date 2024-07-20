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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сокол - Енисей
Сокол - Енисей: обзор матча 20 июля 2024
Сокол
20.07.2024, суббота, 18:00
Россия. Первая лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Енисей
27'
Д. Сасин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сокол - Енисей
Замена
В. Шпитальный
️️️️
Д. Сасин
87'
Желтая карточка
Д. Сасин
85'
82'
Замена
И. Молтенинов
️️️️
А. Чуканов
Замена
В. Кабахидзе
️️️️
Д. Полубояринов
74'
68'
Замена
А. Гилязетдинов
️️️️
М. Ширяев
Замена
А. Гуз
️️️️
В. Бабаев
65'
Замена
А. Молодцов
️️️️
А. Дудиев
46'
ГОЛ! 1:0!
Д. Сасин
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
13
Петр Косаревский
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
22
Руслан Чобанов
ОП
28
Павел Забелин
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
11
Владлен Бабаев
АП
9
Артем Максименко
ПВ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
3
Ян Цесь
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
19
Денис Тихонов
ЛВ
77
Денис Самойлов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
20
Тимофей Шипунов
АП
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Сокол
1
Тимур Крайков
ВР
27
Артем Молодцов
ПЗ
8
Александр Гуз
ОП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
10
Шамиль Саадуев
АП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Енисей
50
Егор Шамов
ВР
16
Роман Денисов
ОП
83
Максим Лайкин
ОП
18
Александр Надольский
АП
84
Илья Молтенинов
ЦФ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
3-1-2-3-1
13
Косаревский
51
Синяк
13
Иванов
8
Дудиев
22
Чобанов
28
Забелин
20
Полубояринов
77
Сасин
11
Бабаев
9
Максименко
21
Карпицкий
4-2-3-1
23
Антипин
12
Ширяев
3
Цесь
96
Рукас
33
Масловский
77
Самойлов
90
Ломакин
7
Чуканов
20
Шипунов
19
Тихонов
9
Савельев
8
Дудиев
27
Молодцов
27
Молодцов
8
Дудиев
11
Бабаев
8
Гуз
8
Гуз
11
Бабаев
20
Полубояринов
18
Кабахидзе
18
Кабахидзе
20
Полубояринов
77
Сасин
9
Шпитальный
9
Шпитальный
77
Сасин
7
Чуканов
84
Молтенинов
84
Молтенинов
7
Чуканов
12
Ширяев
43
Гилязетдинов
43
Гилязетдинов
12
Ширяев
Остались в запасе
Сокол
Енисей
1
Тимур Крайков
ВР
10
Шамиль Саадуев
АП
Главный тренер
Алексей Бага
50
Егор Шамов
ВР
16
Роман Денисов
ОП
83
Максим Лайкин
ОП
18
Александр Надольский
АП
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
10
Шамиль Саадуев
АП
Остались в запасе
50
Егор Шамов
ВР
16
Роман Денисов
ОП
83
Максим Лайкин
ОП
18
Александр Надольский
АП
Главный тренер
Алексей Бага
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Сокол - Енисей
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
30.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Антон Фролов
(Москва)
Помощники судьи:
Андрей Пелых (Санкт-Петербург)
Андрей Кужелев (Пикалево)
Резервный судья:
Павел Шишкин (Тамбов)
Делегат:
Полина Папыева (Москва)
Инспектор:
Юрий Князев (Курск)
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