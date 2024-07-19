Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Копа Судамерикана
ЛДУ - Олвейс Реди
ЛДУ - Олвейс Реди: обзор матча 19 июля 2024
ЛДУ
19.07.2024, пятница, 03:30
Копа Судамерикана, 1/16 финала
3 : 0
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Олвейс Реди
16'
А. Арсе
27'
Р. Аде
53'
Д. Хулио
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол ЛДУ - Олвейс Реди
85'
Замена
Х. Мартинес
️️️️
A. Terrazas
Замена
А. Альварадо
️️️️
Ó. Zambrano
84'
Замена
F. Mina
️️️️
L. Alzugaray
75'
Замена
L. Estupinan
️️️️
Д. Хулио
75'
Желтая карточка
L. Alzugaray
64'
Замена
Г. Вильямиль
️️️️
М. Ангуло
62'
Замена
М. Эстрада
️️️️
А. Арсе
62'
ГОЛ! 3:0!
Д. Хулио
Пас отдал
J. Quinteros
53'
Желтая карточка
Д. Хулио
48'
ГОЛ! 2:0!
Р. Аде
27'
ГОЛ! 1:0!
А. Арсе
Пас отдал
L. Quinonez
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛДУ
22
Александер Домингес
(К)
ВР
14
J. Quinteros
ЦЗ
4
Рикардо Аде
ЦЗ
3
Richard Mina
ЦЗ
88
Марко Ангуло
ОП
20
Óscar Zambrano
ЦП
20
Fernando Cornejo
ЦП
7
Джохан Хулио
АП
30
L. Alzugaray
ЦФ
9
Алекс Арсе
ЦФ
33
L. Quinonez
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Алькасер
Олвейс Реди
1
Alain Baroja
ВР
5
Marcelo Suárez
ЦЗ
33
Эктор Куэльяр
ЦЗ
24
Pablo Vaca
ЦЗ
2
Диего Медина
ЦЗ
3
Luis Caicedo
(К)
ЦП
10
Adalid Terrazas
ЦП
14
Робсон Матеус
ЦП
67
J. Carabali
ЦФ
Главный тренер
Оскар Вильегас
ЛДУ
1
Гонсало Валье
ВР
29
Брайан Рамирес
ЦЗ
2
Andres Zanini
ЦЗ
30
Gian Franco Allala
ЦЗ
10
Александер Альварадо
ЛВ
15
Габриэль Вильямиль
ЦП
10
Freddy Mina
ЦП
7
L. Estupinan
ЦФ
15
Jairon Charcopa
ЦФ
11
Микаэль Эстрада
ЦФ
Олвейс Реди
99
Enzo Rodriguez
ВР
16
Marco Salazar
ЦЗ
14
Enrique Taborga
ЦП
30
Alexandro Zenteno
ЦП
38
Alfredo Alanoca
ЦП
11
Darlin Rodriguez
ЦП
17
Хосе Мартинес
ЦП
40
Moises Paniagua
ЦП
3-1-2-1-3
22
Домингес
14
4
Аде
3
88
Ангуло
20
20
7
Хулио
33
9
Арсе
30
4-3-1
1
33
Куэльяр
24
2
Медина
5
3
10
14
Матеус
67
7
Хулио
7
7
7
Хулио
88
Ангуло
15
Вильямиль
15
Вильямиль
88
Ангуло
30
10
10
30
20
10
Альварадо
10
Альварадо
20
9
Арсе
11
Эстрада
11
Эстрада
9
Арсе
10
17
Мартинес
17
Мартинес
10
Остались в запасе
ЛДУ
Олвейс Реди
1
Гонсало Валье
ВР
29
Брайан Рамирес
ЦЗ
2
Andres Zanini
ЦЗ
30
Gian Franco Allala
ЦЗ
15
Jairon Charcopa
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Алькасер
99
Enzo Rodriguez
ВР
16
Marco Salazar
ЦЗ
14
Enrique Taborga
ЦП
30
Alexandro Zenteno
ЦП
38
Alfredo Alanoca
ЦП
11
Darlin Rodriguez
ЦП
40
Moises Paniagua
ЦП
Главный тренер
Оскар Вильегас
Остались в запасе
1
Гонсало Валье
ВР
29
Брайан Рамирес
ЦЗ
2
Andres Zanini
ЦЗ
30
Gian Franco Allala
ЦЗ
15
Jairon Charcopa
ЦФ
Остались в запасе
99
Enzo Rodriguez
ВР
16
Marco Salazar
ЦЗ
14
Enrique Taborga
ЦП
30
Alexandro Zenteno
ЦП
38
Alfredo Alanoca
ЦП
11
Darlin Rodriguez
ЦП
40
Moises Paniagua
ЦП
Главный тренер
Хосеп Алькасер
Главный тренер
Оскар Вильегас
Статистика матча ЛДУ - Олвейс Реди
2
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
4
3
Нарушения
15
8
Офсайды
2
2
Количество передач
419
354
Сейвы
1
1
Точность передач %
86
81
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Матчи команд
ЛДУ
Эквадор. Лига Про, 9 тур
ЛДУ
- : -
07.12.2026
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Макара
0 : 2
28.11.2026
ЛДУ
Эквадор. Лига Про, 7 тур
ЛДУ
0 : 1
23.11.2026
Аукас
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Барселона Г
1 : 1
09.11.2026
ЛДУ
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Индепендьенте дель Валле
2 : 0
01.11.2026
ЛДУ
Эквадор. Лига Про, 4 тур
ЛДУ
1 : 2
25.10.2026
Макара
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 27 тур
Боливар
- : -
30.11.2026
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 26 тур
Сан-Антонио Було-Було
0 : 3
23.11.2026
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 25 тур
Олвейс Реди
3 : 2
08.11.2026
Академия дель Баломпе
Боливия. Примера, 24 тур
Университарио де Винто
1 : 3
02.11.2026
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 23 тур
Олвейс Реди
5 : 1
25.10.2026
Реал Оруро
Боливия. Примера, 22 тур
Стронгест
2 : 1
19.10.2026
Олвейс Реди
Информация о матче
Главный судья:
Kevin Ortega, Peru
Стадион:
Родриго Пас Дельгадо
Новости команд
Все
ЛДУ
Олвейс Реди
Тренер Боливии двумя словами описал сборную России
2025.10.13 20:55
Три клуба поспорят с «Локомотивом» за 17-летнего боливийца
2025.05.27 12:15
В Боливии обсудят интерес клуба РПЛ к 17-летнему игроку сборной
2025.05.15 16:08
«Локомотив» сделал конкретное предложение о трансфере 17-летнего боливийца
2025.05.13 22:10
1
Московские клубы летом отказались от форварда сборной Парагвая
2024.10.09 18:35
5
Московские клубы летом отказались от форварда сборной Парагвая
2024.10.09 18:35
5
Тренер Боливии двумя словами описал сборную России
2025.10.13 20:55
Три клуба поспорят с «Локомотивом» за 17-летнего боливийца
2025.05.27 12:15
В Боливии обсудят интерес клуба РПЛ к 17-летнему игроку сборной
2025.05.15 16:08
«Локомотив» сделал конкретное предложение о трансфере 17-летнего боливийца
2025.05.13 22:10
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+