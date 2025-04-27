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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Корона - Ягеллония
Корона - Ягеллония: обзор матча 27 апреля 2025
Корона
27.04.2025, воскресенье, 13:15
Польша. Экстракласа, 30 тур
3 : 1
Завершен
Ягеллония
45+6'
Е. Шикавка
49'
P. Resta
59'
M. Fornalczyk
24'
А. Пулулу (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Корона - Ягеллония
Желтая карточка
M. Trojak
90'
+4
Замена
J. Konstantyn
️️️️
D. Błanik
90'
+1
Замена
P. Nuno
️️️️
В. Длугош
86'
84'
Желтая карточка
Т. Романчук
81'
Замена
M. Villar Miki
️️️️
Д. Чурлинов
80'
Замена
E. Semedo
️️️️
А. Пулулу
Замена
D. Bak
️️️️
Е. Шикавка
78'
Замена
H. Zwozny
️️️️
M. Fornalczyk
78'
69'
Желтая карточка
Ж. Моутинью
Желтая карточка
В. Длугош
64'
61'
Замена
О. Петушевски
️️️️
К. Хансен
ГОЛ! 3:1!
M. Fornalczyk
59'
ГОЛ! 2:1!
P. Resta
Пас отдал
D. Błanik
49'
ГОЛ! 1:1!
Е. Шикавка
Пас отдал
D. Błanik
45'
+6
45'
+1
Замена
Т. Силва
️️️️
J. Kubicki
36'
Желтая карточка
А. Пулулу
Желтая карточка
K. Matuszewski
28'
24'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Пулулу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Корона
87
Rafal Mamla
ВР
66
Miłosz Trojak
(К)
ЦЗ
44
Костас Сотериу
ЦЗ
55
Pau Resta
ЦЗ
11
Konrad Matuszewski
ЦЗ
8
Martin Remacle
ЦП
7
Dawid Błanik
ЦП
71
Виктор Длугош
ПВ
9
Евгений Шикавка
ЦФ
10
Nono
ЦФ
7
Mariusz Fornalczyk
ЦФ
Главный тренер
Камил Кузера
Ягеллония
50
Славомир Абрамович
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
72
Матеуш Скшипчак
ЦЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
6
Тарас Романчук
(К)
ОП
15
Норберт Войтушек
ЦП
14
Jarosław Kubicki
ЦП
11
Хесус Имас
АП
Главный тренер
Адриан Семенец
Корона
1
Ксавье Деконски
ВР
24
Bartłomiej Smolarczyk
ЦЗ
37
Hubert Zwozny
ЦЗ
44
Доминик Затор
ПЗ
6
Marcel Pieczek
ЦП
19
Jakub Konstantyn
ЦП
27
Pedro Nuno
ЦП
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
99
Daniel Bak
ЦФ
Ягеллония
1
Макс Стриек
ВР
84
Jakub Suchocki
ВР
26
Адриан Дигес
ЦЗ
82
Томас Силва
ЦП
2
Cezary Polak
ЦП
51
Alan Rybak
ЦФ
23
Miguel Villar Miki
ЦФ
77
Оскар Петушевски
ЦФ
70
Edi Semedo
ЦФ
4-2-1-3
87
66
55
11
44
Сотериу
8
7
71
Длугош
7
10
9
Шикавка
3-1-2-3-1
50
Абрамович
72
Скшипчак
3
Стойинович
8
Моутинью
6
Романчук
15
Войтушек
14
99
Хансен
11
Имас
9
Пулулу
21
Чурлинов
7
37
37
7
7
19
19
7
71
Длугош
27
27
71
Длугош
9
Шикавка
99
99
9
Шикавка
14
82
Силва
82
Силва
14
21
Чурлинов
23
23
21
Чурлинов
99
Хансен
77
Петушевски
77
Петушевски
99
Хансен
9
Пулулу
70
70
9
Пулулу
Остались в запасе
Корона
Ягеллония
1
Ксавье Деконски
ВР
24
Bartłomiej Smolarczyk
ЦЗ
44
Доминик Затор
ПЗ
6
Marcel Pieczek
ЦП
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
Главный тренер
Камил Кузера
1
Макс Стриек
ВР
84
Jakub Suchocki
ВР
26
Адриан Дигес
ЦЗ
2
Cezary Polak
ЦП
51
Alan Rybak
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Остались в запасе
1
Ксавье Деконски
ВР
24
Bartłomiej Smolarczyk
ЦЗ
44
Доминик Затор
ПЗ
6
Marcel Pieczek
ЦП
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
Остались в запасе
1
Макс Стриек
ВР
84
Jakub Suchocki
ВР
26
Адриан Дигес
ЦЗ
2
Cezary Polak
ЦП
51
Alan Rybak
ЦФ
Главный тренер
Камил Кузера
Главный тренер
Адриан Семенец
Статистика матча Корона - Ягеллония
3
3
Всего ударов по воротам
10
15
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
2
5
Нарушения
15
15
Офсайды
0
1
Количество передач
287
488
Сейвы
3
3
Точность передач %
71
83
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
6
11
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Корона
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Корона
1 : 0
24.10.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 11 тур
Лех
6 : 1
18.10.2026
Корона
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 17 тур
Пяст
- : -
06.12.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
2 : 1
29.11.2026
Радомяк
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Информация о матче
Главный судья:
Tomasz Kwiatkowski, Poland
Стадион:
Suzuki Arena, Kielce
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