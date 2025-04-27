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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Гурник - Видзев
Гурник - Видзев: обзор матча 27 апреля 2025
Гурник
27.04.2025, воскресенье, 15:45
Польша. Экстракласа, 30 тур
0 : 0
Завершен
Видзев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гурник - Видзев
Замена
А. Букса
️️️️
Т. Исмахил
90'
+1
Замена
️️️️
L. Podolski
90'
+1
85'
Замена
H. Sobol
️️️️
Л. Тупта
79'
Желтая карточка
Ю. Шеху
Замена
Y. Furukawa
️️️️
M. Kmeť
79'
Желтая карточка
Р. Яницки
78'
Желтая карточка
M. Kmeť
77'
74'
Замена
F. Nunes
️️️️
M. Hanousek
Замена
️️️️
Л. Захович
72'
66'
Замена
P. Volanakis
️️️️
J. Fernández
46'
Желтая карточка
Л. Тупта
46'
Замена
J. Sypek
️️️️
K. Cybulski
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гурник
1
Filip Majchrowicz
ВР
81
Matúš Kmeť
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
20
Хосема
ЦЗ
3
Kryspin Szczesniak
ЦЗ
26
Рафал Яницки
ЦЗ
18
P. Hellebrand
ЦП
20
Dominik Sarapata
ЦП
10
Lukas Podolski
(К)
ЦП
88
Таофик Исмахил
ЦФ
90
Лука Захович
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Видзев
12
Рафал Гикевич
ВР
2
Самуэль Козловски
ЛЗ
4
Mateusz Żyro
ЦЗ
2
Juan Fernández
ЦЗ
91
Marcel Krajewski
ЦЗ
29
Любомир Тупта
ЛВ
6
Юлиан Шеху
ОП
25
M. Hanousek
(К)
ЦП
78
Kamil Cybulski
ЦП
55
Шимон Чиж
ЦП
10
Fran Álvarez
ЦП
Главный тренер
Януш Недзвидц
Гурник
98
Филип Пребсл
ЦЗ
17
Kamil Lukoszek
ЦП
44
Yosuke Furukawa
ЦП
25
Michał Szromnik
ЦФ
21
Александер Букса
ЦФ
30
Ousmane Sow
ЦФ
23
Сондре Лизет
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
Видзев
33
Jan Krzywański
ВР
5
Polydefkis Volanakis
ЦЗ
21
Pawel Kwiatkowski
ЦЗ
62
Лирим Кастрати
ЦЗ
37
Себастьян Керк
ЦП
14
Jakub Łukowski
ЦП
7
Jakub Sypek
ЦФ
92
Fábio Nunes
ЦФ
9
Hubert Sobol
ЦФ
3-2-3-2
1
20
Хосема
3
26
Яницки
16
81
18
20
10
90
Захович
88
Исмахил
4-1-4-1
12
Гикевич
4
2
91
2
Козловски
6
Шеху
78
55
Чиж
10
25
29
Тупта
81
44
44
81
88
Исмахил
21
Букса
21
Букса
88
Исмахил
2
5
5
2
78
7
7
78
25
92
92
25
29
Тупта
9
9
29
Тупта
Остались в запасе
Гурник
Видзев
98
Филип Пребсл
ЦЗ
17
Kamil Lukoszek
ЦП
25
Michał Szromnik
ЦФ
30
Ousmane Sow
ЦФ
23
Сондре Лизет
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
33
Jan Krzywański
ВР
21
Pawel Kwiatkowski
ЦЗ
62
Лирим Кастрати
ЦЗ
37
Себастьян Керк
ЦП
14
Jakub Łukowski
ЦП
Главный тренер
Януш Недзвидц
Остались в запасе
98
Филип Пребсл
ЦЗ
17
Kamil Lukoszek
ЦП
25
Michał Szromnik
ЦФ
30
Ousmane Sow
ЦФ
23
Сондре Лизет
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
Остались в запасе
33
Jan Krzywański
ВР
21
Pawel Kwiatkowski
ЦЗ
62
Лирим Кастрати
ЦЗ
37
Себастьян Керк
ЦП
14
Jakub Łukowski
ЦП
Главный тренер
Ян Урбан
Главный тренер
Януш Недзвидц
Статистика матча Гурник - Видзев
2
2
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
8
9
Офсайды
3
2
Количество передач
465
467
Сейвы
3
1
Точность передач %
83
85
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Гурник
Польша. Экстракласа, 17 тур
Погонь
- : -
06.12.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 16 тур
Гурник
3 : 2
27.11.2026
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Гурник
2 : 1
07.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Видзев
Польша. Экстракласа, 17 тур
Краковия
- : -
05.12.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
2 : 0
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
ГКС Катовице
3 : 2
31.10.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Информация о матче
Главный судья:
Marcin Kochanek, Poland
Стадион:
Stadion im. Ernesta Pohla, Zabrze
Посещаемость:
18441
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