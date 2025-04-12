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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Ракув - Радомяк
Ракув - Радомяк: обзор матча 12 апреля 2025
Ракув
12.04.2025, суббота, 21:15
Польша. Экстракласа, 28 тур
2 : 1
Завершен
Радомяк
53'
Иви
64'
L. Rocha
52'
R. Wolski
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ракув - Радомяк
Желтая карточка
С. Сварнас
86'
83'
Замена
F. Ramos
️️️️
М. Бюрх
Замена
М. Родин
️️️️
З. Арсенич
82'
Замена
П. Барат
️️️️
В. Кочергин
82'
Замена
P. Makuch
️️️️
Иви
82'
76'
Замена
P. H. Perotti
️️️️
Р. Дадашов
73'
Замена
П. Голубицкас
️️️️
Б. Жордау
73'
Замена
R. Alves
️️️️
R. Wolski
ГОЛ! 2:1!
L. Rocha
Пас отдал
Иви
64'
Замена
L. Rocha
️️️️
A.
54'
ГОЛ! 1:1!
Иви
Пас отдал
В. Кочергин
53'
52'
ГОЛ! 0:1!
R. Wolski
Пас отдал
Р. Дадашов
45'
+1
Желтая карточка
Р. Дадашов
33'
Желтая карточка
M. Kikolski
16'
Желтая карточка
П. Энрике
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ракув
1
Каспер Треловски
ВР
26
Эрик Отиено
ЛЗ
24
Зоран Арсенич
(К)
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
20
Жеан Карлос
ЛВ
5
Густав Берггрен
ОП
10
Владислав Кочергин
ЦП
7
Фран Тудор
ПП
11
Иви
ПВ
11
Adriano
ЦФ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Радомяк
1
Maciej Kikolski
ВР
97
Саад Агузуль
ЦЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
23
Паулу Энрике
ЦЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
28
Michał Kaput
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
27
Rafał Wolski
(К)
ЦП
9
Ренат Дадашов
ЦФ
7
Capita
ЦФ
14
S. Kingue
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Ракув
12
Душан Куцяк
ВР
80
Матей Родин
ЦЗ
2
Ariel Mosór
ЦЗ
88
Петер Барат
ЦП
8
Бен Ледерман
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
31
Jesus Diaz
ЦФ
45
Leonardo Rocha
ЦФ
9
Patryk Makuch
ЦФ
Радомяк
44
Wiktor Koptas
ВР
33
Камил Пестка
ЛЗ
10
Roberto Alves
ЦП
88
Francisco Ramos
ЦП
10
Паулюс Голубицкас
ЦП
9
Leândro
ЦФ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
9
P. H. Perotti
ЦФ
99
Guilherme Zimovski
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Треловски
26
Отиено
4
Сварнас
24
Арсенич
5
Берггрен
10
Кочергин
7
Тудор
20
Карлос
11
Иви
14
Брюнес
11
4-3-3
1
24
Уаттара
15
Бюрх
23
Энрике
97
Агузуль
28
6
Жордау
27
14
7
9
Дадашов
24
Арсенич
80
Родин
80
Родин
24
Арсенич
10
Кочергин
88
Барат
88
Барат
10
Кочергин
11
45
45
11
11
Иви
9
9
11
Иви
27
10
10
27
15
Бюрх
88
88
15
Бюрх
6
Жордау
10
Голубицкас
10
Голубицкас
6
Жордау
9
Дадашов
9
9
9
Дадашов
Остались в запасе
Ракув
Радомяк
12
Душан Куцяк
ВР
2
Ariel Mosór
ЦЗ
8
Бен Ледерман
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
31
Jesus Diaz
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
44
Wiktor Koptas
ВР
33
Камил Пестка
ЛЗ
9
Leândro
ЦФ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
99
Guilherme Zimovski
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Остались в запасе
12
Душан Куцяк
ВР
2
Ariel Mosór
ЦЗ
8
Бен Ледерман
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
31
Jesus Diaz
ЦФ
Остались в запасе
44
Wiktor Koptas
ВР
33
Камил Пестка
ЛЗ
9
Leândro
ЦФ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
99
Guilherme Zimovski
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Главный тренер
Константин Гылкэ
Статистика матча Ракув - Радомяк
1
3
Всего ударов по воротам
17
12
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
9
5
Нарушения
9
14
Офсайды
3
0
Количество передач
442
301
Сейвы
4
4
Точность передач %
85
78
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
6
6
Матчи команд
Ракув
Польша. Экстракласа, 17 тур
Радомяк
- : -
06.12.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
Ракув
Радомяк
Польша. Экстракласа, 17 тур
Радомяк
- : -
06.12.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
2 : 1
29.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Радомяк
0 : 0
21.11.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Информация о матче
Главный судья:
Sebastian Krasny, Poland
Стадион:
ГКС
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