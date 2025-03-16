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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Ягеллония - Лех
Ягеллония - Лех: обзор матча 16 марта 2025
Ягеллония
16.03.2025, воскресенье, 22:15
Польша. Экстракласа, 25 тур
2 : 1
Завершен
Лех
31'
Х. Имас
59'
Р. Муравски (АГ)
9'
А. Голизаде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ягеллония - Лех
90'
+4
Желтая карточка
А. Дуглас
90'
+1
Желтая карточка
Р. Муравски
Желтая карточка
С. Абрамович
89'
Замена
Л. Диаби-Фадига
️️️️
А. Пулулу
75'
Замена
О. Петушевски
️️️️
Д. Чурлинов
75'
69'
Замена
Ж. Перейра
️️️️
Р. Карстенсен
69'
Замена
П. Валемарк
️️️️
Д. Хаканс
Желтая карточка
C. Polak
65'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Р. Муравски
59'
Замена
E. Semedo
️️️️
К. Хансен
58'
Замена
J. Kubicki
️️️️
Л. Флеч
57'
52'
Желтая карточка
Б. Саламон
Замена
C. Polak
️️️️
Н. Войтушек
50'
Желтая карточка
Т. Романчук
44'
41'
Замена
Ф. Ягелло
️️️️
А. Соуза
37'
Замена
М. Гургуль
️️️️
А. Милич
ГОЛ! 1:1!
Х. Имас
Пас отдал
К. Хансен
31'
9'
ГОЛ! 0:1!
А. Голизаде
Пас отдал
Б. Саламон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ягеллония
50
Славомир Абрамович
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
72
Матеуш Скшипчак
ЦЗ
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
18
Леон Флеч
ОП
6
Тарас Романчук
(К)
ОП
15
Норберт Войтушек
ЦП
11
Хесус Имас
АП
Главный тренер
Адриан Семенец
Лех
41
Бартош Мрозек
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
3
Алекс Дуглас
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
16
Антонио Милич
ЦЗ
11
Даниэль Хаканс
ЛВ
43
Антони Козубал
ОП
22
Радослав Муравски
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
8
Али Голизаде
ПВ
9
Микаэль Ишак
(К)
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Ягеллония
1
Макс Стриек
ВР
87
Dimitrios Retsos
ЦЗ
2
Cezary Polak
ЦП
15
Bartosz Mazurek
ЦП
14
Jarosław Kubicki
ЦП
77
Оскар Петушевски
ЦФ
70
Edi Semedo
ЦФ
80
Ламин Диаби-Фадига
ЦФ
51
Alan Rybak
ЦФ
Лех
1
Филип Беднарек
ВР
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
15
Михал Гургуль
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
56
Kornel Lisman
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
24
Филип Ягелло
ЦП
10
Патрик Валемарк
ПВ
18
Брайан Фиабема
ЦФ
3-2-1-3-1
50
Абрамович
8
Моутинью
72
Скшипчак
77
Эбосс
18
Флеч
6
Романчук
15
Войтушек
9
Пулулу
11
Имас
99
Хансен
21
Чурлинов
4-1-1-3-1
41
Мрозек
3
Дуглас
18
Саламон
16
Милич
29
Карстенсен
43
Козубал
22
Муравски
8
Голизаде
77
Соуза
11
Хаканс
9
Ишак
15
Войтушек
2
2
15
Войтушек
18
Флеч
14
14
18
Флеч
21
Чурлинов
77
Петушевски
77
Петушевски
21
Чурлинов
99
Хансен
70
70
99
Хансен
9
Пулулу
80
Диаби-Фадига
80
Диаби-Фадига
9
Пулулу
16
Милич
15
Гургуль
15
Гургуль
16
Милич
29
Карстенсен
2
Перейра
2
Перейра
29
Карстенсен
77
Соуза
24
Ягелло
24
Ягелло
77
Соуза
11
Хаканс
10
Валемарк
10
Валемарк
11
Хаканс
Остались в запасе
Ягеллония
Лех
1
Макс Стриек
ВР
87
Dimitrios Retsos
ЦЗ
15
Bartosz Mazurek
ЦП
51
Alan Rybak
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
1
Филип Беднарек
ВР
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
56
Kornel Lisman
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
18
Брайан Фиабема
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Остались в запасе
1
Макс Стриек
ВР
87
Dimitrios Retsos
ЦЗ
15
Bartosz Mazurek
ЦП
51
Alan Rybak
ЦФ
Остались в запасе
1
Филип Беднарек
ВР
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
56
Kornel Lisman
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
18
Брайан Фиабема
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Статистика матча Ягеллония - Лех
3
3
Всего ударов по воротам
11
16
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
0
4
Нарушения
17
15
Офсайды
1
0
Количество передач
227
510
Сейвы
1
0
Точность передач %
67
83
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
4
7
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
4
8
Матчи команд
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 17 тур
Пяст
- : -
06.12.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
2 : 1
29.11.2026
Радомяк
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Лех
Польша. Экстракласа, 17 тур
Мотор Люблин
- : -
05.12.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
0 : 3
29.11.2026
Погонь
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Информация о матче
Главный судья:
Stefanski, Daniel, Poland
Стадион:
Chorten Arena, Bialystok
Посещаемость:
19957
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