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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Ягеллония - Мотор Люблин
Ягеллония - Мотор Люблин: обзор матча 16 февраля 2025
Ягеллония
16.02.2025, воскресенье, 19:30
Польша. Экстракласа, 21 тур
3 : 0
Завершен
Мотор Люблин
27'
J. Kubicki
59'
Д. Чурлинов
69'
J. Kubicki
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ягеллония - Мотор Люблин
88'
Замена
C. Simon
️️️️
P. Ceglarz
Желтая карточка
Э. Эбосс
86'
Замена
М. Листковски
️️️️
Х. Имас
78'
Замена
Т. Силва
️️️️
J. Kubicki
78'
ГОЛ! 3:0!
J. Kubicki
69'
Замена
M. Villar Miki
️️️️
О. Петушевски
69'
68'
Замена
Я. Лабойко
️️️️
M. Król
68'
Замена
F. Wojcik
️️️️
P. Stolarski
Желтая карточка
C. Polak
67'
Замена
Л. Диаби-Фадига
️️️️
А. Пулулу
62'
Замена
К. Хансен
️️️️
Д. Чурлинов
62'
ГОЛ! 2:0!
Д. Чурлинов
Пас отдал
А. Пулулу
59'
55'
Замена
M. Ndiaye
️️️️
С. Мраз
46'
Замена
K. Palacz
️️️️
F. Luberecki
Желтая карточка
Д. Чурлинов
45'
+5
41'
Красная карточка
С. Сампер
ГОЛ! 1:0!
J. Kubicki
Пас отдал
О. Петушевски
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ягеллония
50
Славомир Абрамович
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
72
Матеуш Скшипчак
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
18
Леон Флеч
ОП
2
Cezary Polak
ЦП
14
Jarosław Kubicki
ЦП
11
Хесус Имас
(К)
АП
77
Оскар Петушевски
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Мотор Люблин
1
Kacper Rosa
ВР
3
Herve Matthys
ЦЗ
24
Filip Luberecki
ЦЗ
39
Marek Kristián Bartoš
ЦЗ
16
Серхи Сампер
ОП
8
Mathieu Scalet
ЦП
68
Bartosz Wolski
ЦП
26
Michał Król
ЦП
28
Paweł Stolarski
ЦФ
77
Piotr Ceglarz
(К)
ЦФ
90
Самуэль Мраз
ЦФ
Главный тренер
Матеуш Столарски
Ягеллония
1
Макс Стриек
ВР
3
Душан Стойинович
ЦЗ
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
15
Bartosz Mazurek
ЦП
15
Норберт Войтушек
ЦП
82
Томас Силва
ЦП
80
Ламин Диаби-Фадига
ЦФ
29
Марчин Листковски
ЦФ
23
Miguel Villar Miki
ЦФ
Мотор Люблин
45
Oskar Jez
ВР
17
Filip Wojcik
ЦЗ
18
Arkadiusz Najemski
ЦЗ
47
Krystian Palacz
ЦЗ
27
Якуб Лабойко
ЦП
8
Christopher Simon
ЦП
30
Mbaye Ndiaye
ЦП
7
A. Sefer
ЦФ
19
Bradly Van Hoeven
ЦФ
3-1-2-3-1
50
Абрамович
77
Эбосс
72
Скшипчак
61
Сачек
18
Флеч
2
14
9
Пулулу
11
Имас
21
Чурлинов
77
Петушевски
3-1-3-3
1
3
24
39
16
Сампер
8
68
26
90
Мраз
77
28
14
82
Силва
82
Силва
14
21
Чурлинов
99
Хансен
99
Хансен
21
Чурлинов
9
Пулулу
80
Диаби-Фадига
80
Диаби-Фадига
9
Пулулу
11
Имас
29
Листковски
29
Листковски
11
Имас
77
Петушевски
23
23
77
Петушевски
28
17
17
28
24
47
47
24
26
27
Лабойко
27
Лабойко
26
77
8
8
77
90
Мраз
30
30
90
Мраз
Остались в запасе
Ягеллония
Мотор Люблин
1
Макс Стриек
ВР
3
Душан Стойинович
ЦЗ
15
Bartosz Mazurek
ЦП
15
Норберт Войтушек
ЦП
Главный тренер
Адриан Семенец
45
Oskar Jez
ВР
18
Arkadiusz Najemski
ЦЗ
7
A. Sefer
ЦФ
19
Bradly Van Hoeven
ЦФ
Главный тренер
Матеуш Столарски
Остались в запасе
1
Макс Стриек
ВР
3
Душан Стойинович
ЦЗ
15
Bartosz Mazurek
ЦП
15
Норберт Войтушек
ЦП
Остались в запасе
45
Oskar Jez
ВР
18
Arkadiusz Najemski
ЦЗ
7
A. Sefer
ЦФ
19
Bradly Van Hoeven
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Главный тренер
Матеуш Столарски
Статистика матча Ягеллония - Мотор Люблин
3
1
Всего ударов по воротам
16
13
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
1
1
Нарушения
13
16
Офсайды
2
0
Количество передач
541
391
Сейвы
4
2
Точность передач %
88
82
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Матчи команд
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 17 тур
Пяст
- : -
06.12.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
2 : 1
29.11.2026
Радомяк
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 17 тур
Мотор Люблин
- : -
05.12.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Висла
1 : 1
28.11.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 15 тур
Вечиста
2 : 1
23.11.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 14 тур
Мотор Люблин
3 : 2
06.11.2026
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Краковия
1 : 2
30.10.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 12 тур
Мотор Люблин
2 : 2
23.10.2026
Заглембе
Информация о матче
Главный судья:
Sylwestrzak, Damian, Poland
Стадион:
Bialystok City Stadium, Bialystok
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