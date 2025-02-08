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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Радомяк - Шленск
Радомяк - Шленск: обзор матча 08 февраля 2025
Радомяк
08.02.2025, суббота, 16:45
Польша. Экстракласа, 20 тур
1 : 1
Завершен
Шленск
90+4'
M. Kaput
10'
P. Schwarz (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Радомяк - Шленск
ГОЛ! 1:1!
M. Kaput
Пас отдал
П. Энрике
90'
+4
88'
Замена
Т. Герчио
️️️️
Ł. Gerstenstein
88'
Замена
Т. Балуцэ
️️️️
Х. Анхель Посо
82'
Желтая карточка
С. Джаспер
81'
Замена
С. Джаспер
️️️️
P. Samiec-Talar
Замена
П. Голубицкас
️️️️
Б. Жордау
81'
Замена
M. Kaput
️️️️
R. Barbosa
80'
74'
Желтая карточка
S. Szota
68'
Желтая карточка
M. Llinares
Замена
P. H. Perotti
️️️️
R. Wolski
67'
Замена
C.
️️️️
З. Уаттара
67'
62'
Замена
С. Муселик
️️️️
А. Аль-Амлави
Замена
R. Alves
️️️️
C. Donis
60'
Желтая карточка
S. Kingue
54'
Желтая карточка
R. Wolski
42'
28'
Желтая карточка
P. Pokorný
10'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
P. Schwarz
Желтая карточка
П. Энрике
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Радомяк
1
Maciej Kikolski
ВР
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
23
Паулу Энрике
ЦЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
77
Christos Donis
ЦП
27
Rafał Wolski
(К)
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
13
Jan Grzesik
ЦП
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
14
S. Kingue
ЦФ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Шленск
12
Rafał Leszczyński
ВР
3
Serafin Szota
ЦЗ
3
Aleksander Paluszek
ЦЗ
22
Матеуш Жуковски
ПЗ
7
Piotr Samiec-Talar
ЦП
6
Łukasz Gerstenstein
ЦП
8
Marc Llinares
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
9
Ассад Аль-Амлави
ЦФ
3
Peter Pokorný
ЦФ
17
Petr Schwarz
(К)
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Радомяк
44
Wiktor Koptas
ВР
15
Марко Бюрх
ЦЗ
14
Damian Jakubik
ЦЗ
10
Roberto Alves
ЦП
28
Michał Kaput
ЦП
88
Francisco Ramos
ЦП
10
Паулюс Голубицкас
ЦП
9
P. H. Perotti
ЦФ
7
Capita
ЦФ
Шленск
99
Tomasz Loska
ВР
78
Томмазо Герчио
ЦЗ
33
Yegor Matsenko
ЦЗ
24
Кшиштоф Куровски
ЦЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
24
Yegor Sharabura
ЦП
21
Jakub Jezierski
ЦП
19
Силвестер Джаспер
ЦФ
70
Себастьян Муселик
ЦФ
3-4-3
1
4
Маммадов
23
Энрике
24
Уаттара
77
6
Жордау
13
27
10
14
15
Тапсоба
3-3-1-3
12
22
Жуковски
3
3
7
6
8
14
Посо
17
3
9
Аль-Амлави
77
10
10
77
10
28
28
10
6
Жордау
10
Голубицкас
10
Голубицкас
6
Жордау
27
9
9
27
24
Уаттара
7
7
24
Уаттара
6
78
Герчио
78
Герчио
6
14
Посо
8
Балуцэ
8
Балуцэ
14
Посо
7
19
Джаспер
19
Джаспер
7
9
Аль-Амлави
70
Муселик
70
Муселик
9
Аль-Амлави
Остались в запасе
Радомяк
Шленск
44
Wiktor Koptas
ВР
15
Марко Бюрх
ЦЗ
14
Damian Jakubik
ЦЗ
88
Francisco Ramos
ЦП
Главный тренер
Константин Гылкэ
99
Tomasz Loska
ВР
33
Yegor Matsenko
ЦЗ
24
Кшиштоф Куровски
ЦЗ
24
Yegor Sharabura
ЦП
21
Jakub Jezierski
ЦП
Главный тренер
Яцек Магера
Остались в запасе
44
Wiktor Koptas
ВР
15
Марко Бюрх
ЦЗ
14
Damian Jakubik
ЦЗ
88
Francisco Ramos
ЦП
Остались в запасе
99
Tomasz Loska
ВР
33
Yegor Matsenko
ЦЗ
24
Кшиштоф Куровски
ЦЗ
24
Yegor Sharabura
ЦП
21
Jakub Jezierski
ЦП
Главный тренер
Константин Гылкэ
Главный тренер
Яцек Магера
Статистика матча Радомяк - Шленск
3
4
Всего ударов по воротам
13
14
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
5
2
Нарушения
15
13
Офсайды
1
1
Количество передач
362
280
Сейвы
1
3
Точность передач %
72
66
Удары мимо ворот
7
9
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
6
8
Матчи команд
Радомяк
Польша. Экстракласа, 17 тур
Радомяк
- : -
06.12.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
2 : 1
29.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Радомяк
0 : 0
21.11.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Шленск
Польша. Экстракласа, 17 тур
Висла Плоцк
- : -
07.12.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 16 тур
Шленск
0 : 3
28.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Шленск
2 : 0
25.10.2026
Вечиста
Информация о матче
Главный судья:
Piotr Lasyk, Poland
Стадион:
им. братьев Чахорув
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