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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Лехия - Лех
Лехия - Лех: обзор матча 09 февраля 2025
Лехия
09.02.2025, воскресенье, 19:30
Польша. Экстракласа, 20 тур
1 : 0
Завершен
Лех
44'
T. Bobcek
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лехия - Лех
88'
Замена
K. Lisman
️️️️
Д. Хаканс
84'
Желтая карточка
Р. Муравски
Замена
L. Gueho
️️️️
Б. Вьюнник
83'
Замена
T. Wójtowicz
️️️️
М. Хлан
83'
Замена
M. Głogowski
️️️️
T. Bobcek
76'
Замена
K. Sezonienko
️️️️
А. Царенко
70'
Желтая карточка
Б. Вьюнник
67'
Желтая карточка
А. Царенко
65'
62'
Замена
Б. Фиабема
️️️️
М. Гургуль
60'
Желтая карточка
Б. Саламон
Желтая карточка
T. Bobcek
50'
46'
Замена
G. Thórdarson
️️️️
Ф. Ягелло
46'
Замена
Р. Карстенсен
️️️️
Ж. Перейра
ГОЛ! 1:0!
T. Bobcek
44'
40'
Желтая карточка
Ж. Перейра
17'
Замена
Б. Саламон
️️️️
А. Голизаде
14'
Вторая желтая
А. Дуглас
2'
Желтая карточка
А. Дуглас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лехия
1
Szymon Weirauch
ВР
44
Bujar Pllana
ЦЗ
4
Elias Olsson
ЦЗ
23
Miłosz Kałahur
ЦЗ
79
Dominik Pila
ЦП
10
Рифет Капич
(К)
ЦП
99
Tomasz Neugebauer
ЦП
33
Максим Хлан
АП
17
Антон Царенко
АП
89
T. Bobcek
ЦФ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
Главный тренер
Шимон Грабовски
Лех
41
Бартош Мрозек
ВР
3
Алекс Дуглас
ЦЗ
16
Антонио Милич
ЦЗ
15
Михал Гургуль
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
11
Даниэль Хаканс
ЛВ
43
Антони Козубал
ОП
24
Филип Ягелло
ЦП
22
Радослав Муравски
ЦП
8
Али Голизаде
ПВ
9
Микаэль Ишак
(К)
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Лехия
81
Kacper Gutowski
ВР
94
Loup Gueho
ЦЗ
6
Karl Wendt
ЦП
33
Tomasz Wójtowicz
ЦП
42
Adam Kardaś
ЦП
6
Louis D'Arrigo
ЦП
79
Kacper Sezonienko
ЦФ
4
A. Chindris
ЦФ
21
Michal Głogowski
ЦФ
Лех
1
Филип Беднарек
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
23
Gísli Thórdarson
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
56
Kornel Lisman
ЦП
18
Брайан Фиабема
ЦФ
26
Ian Hoffman
ЦФ
3-3-2-2
1
44
4
23
79
10
Капич
99
17
Царенко
33
Хлан
27
Вьюнник
89
4-1-2-2-1
41
Мрозек
2
Перейра
16
Милич
15
Гургуль
3
Дуглас
43
Козубал
24
Ягелло
22
Муравски
8
Голизаде
11
Хаканс
9
Ишак
27
Вьюнник
94
94
27
Вьюнник
33
Хлан
33
33
33
Хлан
17
Царенко
79
79
17
Царенко
89
21
21
89
2
Перейра
29
Карстенсен
29
Карстенсен
2
Перейра
8
Голизаде
18
Саламон
18
Саламон
8
Голизаде
24
Ягелло
23
23
24
Ягелло
11
Хаканс
56
56
11
Хаканс
15
Гургуль
18
Фиабема
18
Фиабема
15
Гургуль
Остались в запасе
Лехия
Лех
81
Kacper Gutowski
ВР
6
Karl Wendt
ЦП
42
Adam Kardaś
ЦП
6
Louis D'Arrigo
ЦП
4
A. Chindris
ЦФ
Главный тренер
Шимон Грабовски
1
Филип Беднарек
ВР
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
10
Дино Хотич
ЦП
26
Ian Hoffman
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Остались в запасе
81
Kacper Gutowski
ВР
6
Karl Wendt
ЦП
42
Adam Kardaś
ЦП
6
Louis D'Arrigo
ЦП
4
A. Chindris
ЦФ
Остались в запасе
1
Филип Беднарек
ВР
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
10
Дино Хотич
ЦП
26
Ian Hoffman
ЦФ
Главный тренер
Шимон Грабовски
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Статистика матча Лехия - Лех
3
1
4
Всего ударов по воротам
19
7
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
6
4
Нарушения
15
13
Офсайды
3
1
Количество передач
375
420
Сейвы
1
3
Точность передач %
80
80
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
9
4
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Матчи команд
Лехия
Польша. Экстракласа, 34 тур
Брук-Бет Термалица
3 : 2
23.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 33 тур
Лехия
1 : 2
17.05.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 32 тур
Видзев
3 : 1
09.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 31 тур
Радомяк
3 : 1
04.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 30 тур
Лехия
1 : 2
25.04.2026
Ракув
Лех
Польша. Экстракласа, 17 тур
Мотор Люблин
- : -
05.12.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
0 : 3
29.11.2026
Погонь
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Информация о матче
Главный судья:
Kuzma, Lukasz, Poland
Стадион:
Polsat Plus Arena Gdańsk, Gdansk
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