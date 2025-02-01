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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Мотор Люблин - Лехия
Мотор Люблин - Лехия: обзор матча 01 февраля 2025
Мотор Люблин
01.02.2025, суббота, 16:45
Польша. Экстракласа, 19 тур
1 : 1
Завершен
Лехия
78'
B. Wolski
86'
К. Мена (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мотор Люблин - Лехия
Желтая карточка
F. Luberecki
90'
+9
90'
+8
Замена
K. Wendt
️️️️
T. Neugebauer
90'
+8
Замена
T. Wójtowicz
️️️️
К. Мена
90'
+6
Желтая карточка
K. Sezonienko
Замена
K. Wełniak
️️️️
С. Мраз
90'
+2
86'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Мена
82'
Замена
M. Głogowski
️️️️
Б. Вьюнник
81'
Замена
K. Sezonienko
️️️️
М. Хлан
81'
Замена
L. D'Arrigo
️️️️
А. Царенко
ГОЛ! 1:0!
B. Wolski
Пас отдал
F. Wojcik
78'
Замена
F. Wojcik
️️️️
P. Stolarski
76'
Замена
M. Król
️️️️
M. Ndiaye
75'
Замена
M. Scalet
️️️️
Я. Лабойко
59'
Замена
A. Sefer
️️️️
C. Simon
59'
Желтая карточка
Я. Лабойко
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мотор Люблин
1
Kacper Rosa
ВР
39
Marek Kristián Bartoš
ЦЗ
18
Arkadiusz Najemski
ЦЗ
24
Filip Luberecki
ЦЗ
30
Mbaye Ndiaye
ЦП
68
Bartosz Wolski
ЦП
27
Якуб Лабойко
ЦП
8
Christopher Simon
ЦП
77
Piotr Ceglarz
(К)
ЦФ
90
Самуэль Мраз
ЦФ
28
Paweł Stolarski
ЦФ
Главный тренер
Матеуш Столарски
Лехия
1
Szymon Weirauch
ВР
44
Bujar Pllana
ЦЗ
4
Elias Olsson
ЦЗ
23
Miłosz Kałahur
ЦЗ
30
Камило Мена
ЛВ
79
Dominik Pila
ЦП
99
Tomasz Neugebauer
(К)
ЦП
17
Антон Царенко
АП
33
Максим Хлан
АП
89
T. Bobcek
ЦФ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
Главный тренер
Шимон Грабовски
Мотор Люблин
45
Oskar Jez
ВР
3
Herve Matthys
ЦЗ
17
Filip Wojcik
ЦЗ
22
Bright Ede
ЦЗ
26
Michał Król
ЦП
8
Mathieu Scalet
ЦП
19
Bradly Van Hoeven
ЦФ
7
A. Sefer
ЦФ
9
Kacper Wełniak
ЦФ
Лехия
81
Kacper Gutowski
ВР
94
Loup Gueho
ЦЗ
6
Louis D'Arrigo
ЦП
42
Adam Kardaś
ЦП
33
Tomasz Wójtowicz
ЦП
6
Karl Wendt
ЦП
21
Michal Głogowski
ЦФ
4
A. Chindris
ЦФ
79
Kacper Sezonienko
ЦФ
3-4-3
1
39
18
24
30
27
Лабойко
8
68
28
90
Мраз
77
3-2-3-2
1
44
4
23
79
99
17
Царенко
33
Хлан
30
Мена
27
Вьюнник
89
28
17
17
28
30
26
26
30
27
Лабойко
8
8
27
Лабойко
8
7
7
8
90
Мраз
9
9
90
Мраз
17
Царенко
6
6
17
Царенко
30
Мена
33
33
30
Мена
99
6
6
99
27
Вьюнник
21
21
27
Вьюнник
33
Хлан
79
79
33
Хлан
Остались в запасе
Мотор Люблин
Лехия
45
Oskar Jez
ВР
3
Herve Matthys
ЦЗ
22
Bright Ede
ЦЗ
19
Bradly Van Hoeven
ЦФ
Главный тренер
Матеуш Столарски
81
Kacper Gutowski
ВР
94
Loup Gueho
ЦЗ
42
Adam Kardaś
ЦП
4
A. Chindris
ЦФ
Главный тренер
Шимон Грабовски
Остались в запасе
45
Oskar Jez
ВР
3
Herve Matthys
ЦЗ
22
Bright Ede
ЦЗ
19
Bradly Van Hoeven
ЦФ
Остались в запасе
81
Kacper Gutowski
ВР
94
Loup Gueho
ЦЗ
42
Adam Kardaś
ЦП
4
A. Chindris
ЦФ
Главный тренер
Матеуш Столарски
Главный тренер
Шимон Грабовски
Статистика матча Мотор Люблин - Лехия
2
1
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
2
Нарушения
12
12
Офсайды
1
0
Количество передач
485
289
Сейвы
4
1
Точность передач %
83
75
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Матчи команд
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 17 тур
Мотор Люблин
- : -
05.12.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Висла
1 : 1
28.11.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 15 тур
Вечиста
2 : 1
23.11.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 14 тур
Мотор Люблин
3 : 2
06.11.2026
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Краковия
1 : 2
30.10.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 12 тур
Мотор Люблин
2 : 2
23.10.2026
Заглембе
Лехия
Польша. Экстракласа, 34 тур
Брук-Бет Термалица
3 : 2
23.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 33 тур
Лехия
1 : 2
17.05.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 32 тур
Видзев
3 : 1
09.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 31 тур
Радомяк
3 : 1
04.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 30 тур
Лехия
1 : 2
25.04.2026
Ракув
Информация о матче
Главный судья:
Piotr Lasyk, Poland
Стадион:
Арена Люблин
Новости команд
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Мотор Люблин
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2022.01.22 20:58
5
Товарищеский матч. «Динамо» уступило «Лехии», Комличенко сыграл тайм
2020.01.28 18:49
1
Товарищеский матч. «Рубин» победил «Лехию» в первой игре под руководством Слуцкого
2020.01.21 16:49
1
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2019.06.03 17:21
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