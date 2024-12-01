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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Погонь - Ягеллония
Погонь - Ягеллония: обзор матча 01 декабря 2024
Погонь
01.12.2024, воскресенье, 16:45
Польша. Экстракласа, 17 тур
1 : 1
Завершен
Ягеллония
14'
Э. Кулурис
54'
Х. Имас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Погонь - Ягеллония
Замена
J. Gamboa
️️️️
В. Бичахчян
88'
Желтая карточка
B. Zech
87'
80'
Замена
Л. Диаби-Фадига
️️️️
А. Пулулу
80'
Замена
О. Петушевски
️️️️
Д. Чурлинов
Замена
P. Paryzek
️️️️
К. Гросицки
75'
Замена
A. Gorgon
️️️️
R. Kurzawa
74'
66'
Желтая карточка
Д. Чурлинов
66'
Замена
M. Villar Miki
️️️️
К. Хансен
Замена
A. Przyborek
️️️️
K. Łukasiak
60'
Замена
B. Zech
️️️️
J. Lis
60'
57'
Замена
J. Kubicki
️️️️
М. Листковски
57'
Замена
Нене
️️️️
О. Нгуямба
54'
ГОЛ! 1:1!
Х. Имас
Пас отдал
К. Хансен
38'
Желтая карточка
Т. Силва
ГОЛ! 1:0!
Э. Кулурис
Пас отдал
В. Бичахчян
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Погонь
77
Валентин Кожокару
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
28
Линус Вальквист
ЦЗ
11
Камил Гросицки
(К)
ЛП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
21
Ваган Бичахчян
ЦП
8
Rafał Kurzawa
ЦП
19
Kacper Łukasiak
ЦП
17
Jakub Lis
ЦП
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
4
Leonardo Borges
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Ягеллония
50
Славомир Абрамович
ВР
3
Душан Стойинович
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
10
Орельен Нгуямба
ОП
82
Томас Силва
ЦП
11
Хесус Имас
(К)
АП
29
Марчин Листковски
ЦФ
26
Адриан Дигес
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Погонь
31
Krzysztof Kamiński
ВР
25
Wojciech Lisowski
ЦЗ
35
Maciej Wojciechowski
ЦП
28
Adrian Przyborek
ЦП
16
João Gamboa
ЦП
27
Olaf Korczakowski
ЦП
23
Benedikt Zech
ЦФ
42
Patryk Paryzek
ЦФ
20
Alexander Gorgon
ЦФ
Ягеллония
1
Макс Стриек
ВР
72
Матеуш Скшипчак
ЦЗ
2
Cezary Polak
ЦП
77
Peter Kováčik
ЦП
18
Нене
ЦП
14
Jarosław Kubicki
ЦП
80
Ламин Диаби-Фадига
ЦФ
23
Miguel Villar Miki
ЦФ
77
Оскар Петушевски
ЦФ
2-5-1-2
77
Кожокару
33
Кутрис
28
Вальквист
11
Гросицки
8
19
17
21
Бичахчян
6
Ульвестад
4
9
Кулурис
2-1-1-3-3
50
Абрамович
61
Сачек
3
Стойинович
10
Нгуямба
82
Силва
99
Хансен
11
Имас
9
Пулулу
26
Дигес
29
Листковски
21
Чурлинов
19
28
28
19
21
Бичахчян
16
16
21
Бичахчян
17
23
23
17
11
Гросицки
42
42
11
Гросицки
8
20
20
8
10
Нгуямба
18
Нене
18
Нене
10
Нгуямба
29
Листковски
14
14
29
Листковски
9
Пулулу
80
Диаби-Фадига
80
Диаби-Фадига
9
Пулулу
99
Хансен
23
23
99
Хансен
21
Чурлинов
77
Петушевски
77
Петушевски
21
Чурлинов
Остались в запасе
Погонь
Ягеллония
31
Krzysztof Kamiński
ВР
25
Wojciech Lisowski
ЦЗ
35
Maciej Wojciechowski
ЦП
27
Olaf Korczakowski
ЦП
Главный тренер
Йенс Густафссон
1
Макс Стриек
ВР
72
Матеуш Скшипчак
ЦЗ
2
Cezary Polak
ЦП
77
Peter Kováčik
ЦП
Главный тренер
Адриан Семенец
Остались в запасе
31
Krzysztof Kamiński
ВР
25
Wojciech Lisowski
ЦЗ
35
Maciej Wojciechowski
ЦП
27
Olaf Korczakowski
ЦП
Остались в запасе
1
Макс Стриек
ВР
72
Матеуш Скшипчак
ЦЗ
2
Cezary Polak
ЦП
77
Peter Kováčik
ЦП
Главный тренер
Йенс Густафссон
Главный тренер
Адриан Семенец
Статистика матча Погонь - Ягеллония
1
2
Всего ударов по воротам
17
15
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
8
Нарушения
14
8
Офсайды
1
5
Количество передач
332
454
Сейвы
6
5
Точность передач %
72
83
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
12
9
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Матчи команд
Погонь
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
0 : 2
29.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 11 тур
ГКС Катовице
0 : 1
17.10.2026
Погонь
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
- : -
29.11.2026
Радомяк
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 13 тур
Вечиста
1 : 3
31.10.2026
Ягеллония
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Stadion Miejski im. Floriana Krygiera, Szczecin
Посещаемость:
17958
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