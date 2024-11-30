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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
ГКС Катовице - Лехия
ГКС Катовице - Лехия: обзор матча 30 ноября 2024
ГКС Катовице
30.11.2024, суббота, 19:30
Польша. Экстракласа, 17 тур
2 : 0
Завершен
Лехия
14'
А. Ендрых
43'
S. Bergier
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ГКС Катовице - Лехия
Замена
Я. Антчак
️️️️
A. Blad
90'
+2
90'
+1
Замена
K. Wendt
️️️️
Конрадо
Замена
Я. Арак
️️️️
S. Bergier
89'
80'
Замена
M. Kałahur
️️️️
М. Хлан
80'
Замена
T. Wójtowicz
️️️️
L. Gueho
80'
Замена
С. Булеца
️️️️
Б. Вьюнник
Замена
M. Marzec
️️️️
M. Mak
72'
Замена
М. Кууск
️️️️
А. Червински
72'
54'
Замена
K. Sezonienko
️️️️
А. Царенко
ГОЛ! 2:0!
S. Bergier
Пас отдал
A. Blad
43'
Желтая карточка
A. Blad
36'
ГОЛ! 1:0!
А. Ендрых
Пас отдал
М. Василевский
14'
1'
Желтая карточка
М. Хлан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ГКС Катовице
1
Dawid Kudła
ВР
30
Алан Червински
ЦЗ
4
Аркадиуш Ендрых
(К)
ЦЗ
6
Lukas Klemenz
ЦЗ
23
Марчин Василевский
ЦП
6
O. Repka
ЦП
10
M. Mak
ЦП
99
S. Bergier
ЦФ
22
Себастьян Милевски
ЦФ
8
Хавьер Галан
ЦФ
11
A. Blad
ЦФ
Главный тренер
Рафал Горак
Лехия
29
Богдан Сарнавский
ВР
97
Конрадо
ЛЗ
94
Loup Gueho
ЦЗ
44
Bujar Pllana
ЦЗ
4
Elias Olsson
ЦЗ
10
Рифет Капич
(К)
ЦП
6
Ivan Zhelizko
ЦП
79
Dominik Pila
ЦП
17
Антон Царенко
АП
33
Максим Хлан
АП
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
Главный тренер
Шимон Грабовски
ГКС Катовице
13
Rafał Strączek
ВР
14
Aleksander Komor
ЦЗ
2
Мартен Кууск
ЦЗ
13
Bartosz Jaroszek
ЦЗ
74
Якуб Антчак
ЛВ
28
Alan Bród
ЦП
77
Матеуш Ковальчик
ЦП
17
M. Marzec
ЦП
18
Якуб Арак
ЦФ
Лехия
1
Szymon Weirauch
ВР
23
Miłosz Kałahur
ЦЗ
99
Tomasz Neugebauer
ЦП
33
Tomasz Wójtowicz
ЦП
6
Louis D'Arrigo
ЦП
6
Karl Wendt
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
79
Kacper Sezonienko
ЦФ
4
A. Chindris
ЦФ
3-3-4
1
30
Червински
4
Ендрых
6
23
Василевский
6
10
99
11
8
Галан
22
Милевски
4-3-2-1
29
Сарнавский
94
44
4
97
Конрадо
10
Капич
6
79
17
Царенко
33
Хлан
27
Вьюнник
30
Червински
2
Кууск
2
Кууск
30
Червински
10
17
17
10
11
74
Антчак
74
Антчак
11
99
18
Арак
18
Арак
99
33
Хлан
23
23
33
Хлан
94
33
33
94
97
Конрадо
6
6
97
Конрадо
27
Вьюнник
10
Булеца
10
Булеца
27
Вьюнник
17
Царенко
79
79
17
Царенко
Остались в запасе
ГКС Катовице
Лехия
13
Rafał Strączek
ВР
14
Aleksander Komor
ЦЗ
13
Bartosz Jaroszek
ЦЗ
28
Alan Bród
ЦП
77
Матеуш Ковальчик
ЦП
Главный тренер
Рафал Горак
1
Szymon Weirauch
ВР
99
Tomasz Neugebauer
ЦП
6
Louis D'Arrigo
ЦП
4
A. Chindris
ЦФ
Главный тренер
Шимон Грабовски
Остались в запасе
13
Rafał Strączek
ВР
14
Aleksander Komor
ЦЗ
13
Bartosz Jaroszek
ЦЗ
28
Alan Bród
ЦП
77
Матеуш Ковальчик
ЦП
Остались в запасе
1
Szymon Weirauch
ВР
99
Tomasz Neugebauer
ЦП
6
Louis D'Arrigo
ЦП
4
A. Chindris
ЦФ
Главный тренер
Рафал Горак
Главный тренер
Шимон Грабовски
Статистика матча ГКС Катовице - Лехия
1
1
Всего ударов по воротам
16
13
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
8
10
Офсайды
1
0
Количество передач
370
403
Сейвы
3
3
Точность передач %
77
76
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
4
7
Матчи команд
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 17 тур
ГКС Катовице
- : -
05.12.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Шленск
0 : 3
28.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 13 тур
ГКС Катовице
3 : 2
31.10.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 12 тур
Корона
1 : 0
24.10.2026
ГКС Катовице
Лехия
Польша. Экстракласа, 34 тур
Брук-Бет Термалица
3 : 2
23.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 33 тур
Лехия
1 : 2
17.05.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 32 тур
Видзев
3 : 1
09.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 31 тур
Радомяк
3 : 1
04.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 30 тур
Лехия
1 : 2
25.04.2026
Ракув
Информация о матче
Главный судья:
Marcin Kochanek, Poland
Стадион:
Stadion GKS Katowice, Katowice
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