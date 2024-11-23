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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Лехия - Погонь
Лехия - Погонь: обзор матча 23 ноября 2024
Лехия
23.11.2024, суббота, 16:45
Польша. Экстракласа, 16 тур
0 : 3
Завершен
Погонь
19'
Э. Кулурис
40'
Э. Кулурис
83'
Э. Кулурис (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лехия - Погонь
Замена
A. Kardaś
️️️️
М. Хлан
89'
Замена
L. D'Arrigo
️️️️
I. Zhelizko
89'
84'
Замена
O. Korczakowski
️️️️
К. Гросицки
84'
Замена
P. Paryzek
️️️️
Э. Кулурис
83'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Э. Кулурис
72'
Замена
B. Zech
️️️️
J. Lis
72'
Замена
A. Przyborek
️️️️
В. Бичахчян
Замена
K. Wendt
️️️️
K. Sezonienko
63'
61'
Замена
J. Gamboa
️️️️
A. Gorgon
Замена
А. Царенко
️️️️
T. Neugebauer
46'
Замена
T. Wójtowicz
️️️️
M. Kałahur
46'
40'
ГОЛ! 0:2!
Э. Кулурис
Пас отдал
Л. Кутрис
19'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кулурис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лехия
29
Богдан Сарнавский
ВР
97
Конрадо
ЛЗ
44
Bujar Pllana
ЦЗ
4
Elias Olsson
ЦЗ
23
Miłosz Kałahur
ЦЗ
79
Dominik Pila
ЦП
6
Ivan Zhelizko
ЦП
99
Tomasz Neugebauer
ЦП
10
Рифет Капич
(К)
ЦП
33
Максим Хлан
АП
79
Kacper Sezonienko
ЦФ
Главный тренер
Шимон Грабовски
Погонь
77
Валентин Кожокару
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
28
Линус Вальквист
ЦЗ
11
Камил Гросицки
(К)
ЛП
19
Kacper Łukasiak
ЦП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
21
Ваган Бичахчян
ЦП
17
Jakub Lis
ЦП
4
Leonardo Borges
ЦФ
20
Alexander Gorgon
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Лехия
1
Szymon Weirauch
ВР
94
Loup Gueho
ЦЗ
6
Louis D'Arrigo
ЦП
6
Karl Wendt
ЦП
33
Tomasz Wójtowicz
ЦП
42
Adam Kardaś
ЦП
17
Антон Царенко
АП
10
Сергей Булеца
АП
4
A. Chindris
ЦФ
Погонь
31
Krzysztof Kamiński
ВР
25
Wojciech Lisowski
ЦЗ
16
João Gamboa
ЦП
35
Maciej Wojciechowski
ЦП
28
Adrian Przyborek
ЦП
27
Olaf Korczakowski
ЦП
23
Benedikt Zech
ЦФ
42
Patryk Paryzek
ЦФ
20
Antoni Klukowski
ЦФ
4-4-1-1
29
Сарнавский
97
Конрадо
4
23
44
79
99
10
Капич
6
33
Хлан
79
2-5-3
77
Кожокару
28
Вальквист
33
Кутрис
19
6
Ульвестад
21
Бичахчян
17
11
Гросицки
9
Кулурис
20
4
6
6
6
6
79
6
6
79
23
33
33
23
33
Хлан
42
42
33
Хлан
99
17
Царенко
17
Царенко
99
20
16
16
20
21
Бичахчян
28
28
21
Бичахчян
11
Гросицки
27
27
11
Гросицки
17
23
23
17
9
Кулурис
42
42
9
Кулурис
Остались в запасе
Лехия
Погонь
1
Szymon Weirauch
ВР
94
Loup Gueho
ЦЗ
10
Сергей Булеца
АП
4
A. Chindris
ЦФ
Главный тренер
Шимон Грабовски
31
Krzysztof Kamiński
ВР
25
Wojciech Lisowski
ЦЗ
35
Maciej Wojciechowski
ЦП
20
Antoni Klukowski
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Остались в запасе
1
Szymon Weirauch
ВР
94
Loup Gueho
ЦЗ
10
Сергей Булеца
АП
4
A. Chindris
ЦФ
Остались в запасе
31
Krzysztof Kamiński
ВР
25
Wojciech Lisowski
ЦЗ
35
Maciej Wojciechowski
ЦП
20
Antoni Klukowski
ЦФ
Главный тренер
Шимон Грабовски
Главный тренер
Йенс Густафссон
Статистика матча Лехия - Погонь
Всего ударов по воротам
17
9
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
7
4
Нарушения
6
8
Офсайды
1
0
Количество передач
500
392
Сейвы
2
7
Точность передач %
85
80
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
10
3
Матчи команд
Лехия
Польша. Экстракласа, 34 тур
Брук-Бет Термалица
3 : 2
23.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 33 тур
Лехия
1 : 2
17.05.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 32 тур
Видзев
3 : 1
09.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 31 тур
Радомяк
3 : 1
04.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 30 тур
Лехия
1 : 2
25.04.2026
Ракув
Погонь
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
0 : 2
29.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 11 тур
ГКС Катовице
0 : 1
17.10.2026
Погонь
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Polsat Plus Arena Gdańsk, Gdansk
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