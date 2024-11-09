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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Корона - Лехия
Корона - Лехия: обзор матча 09 ноября 2024
Корона
09.11.2024, суббота, 14:15
Польша. Экстракласа, 15 тур
0 : 0
Завершен
Лехия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Корона - Лехия
86'
Желтая карточка
M. Kałahur
86'
Замена
K. Wendt
️️️️
А. Царенко
Замена
A. Dalmau
️️️️
Е. Шикавка
83'
78'
Замена
L. D'Arrigo
️️️️
T. Neugebauer
76'
Желтая карточка
K. Sezonienko
Замена
P. Nuno
️️️️
M. Fornalczyk
76'
73'
Замена
K. Sezonienko
️️️️
Б. Вьюнник
71'
Желтая карточка
Б. Вьюнник
Желтая карточка
M. Remacle
71'
64'
Желтая карточка
Р. Капич
Замена
D. Błanik
️️️️
В. Длугош
62'
Желтая карточка
M. Trojak
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Корона
1
Ксавье Деконски
ВР
66
Miłosz Trojak
(К)
ЦЗ
55
Pau Resta
ЦЗ
11
Konrad Matuszewski
ЦЗ
44
Доминик Затор
ПЗ
6
Marcel Pieczek
ЦП
8
Martin Remacle
ЦП
18
Yoav Hofmeister
ЦП
71
Виктор Длугош
ПВ
9
Евгений Шикавка
ЦФ
7
Mariusz Fornalczyk
ЦФ
Главный тренер
Камил Кузера
Лехия
29
Богдан Сарнавский
ВР
44
Bujar Pllana
ЦЗ
4
Elias Olsson
ЦЗ
23
Miłosz Kałahur
ЦЗ
79
Dominik Pila
ЦП
99
Tomasz Neugebauer
ЦП
33
Tomasz Wójtowicz
ЦП
10
Рифет Капич
(К)
ЦП
33
Максим Хлан
АП
17
Антон Царенко
АП
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
Главный тренер
Шимон Грабовски
Корона
87
Rafal Mamla
ВР
24
Bartłomiej Smolarczyk
ЦЗ
37
Hubert Zwozny
ЦЗ
10
Shuma Nagamatsu
ЦП
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
7
Dawid Błanik
ЦП
27
Pedro Nuno
ЦП
21
Данни Трехо
АП
9
Adrian Dalmau
ЦФ
Лехия
1
Szymon Weirauch
ВР
94
Loup Gueho
ЦЗ
42
Adam Kardaś
ЦП
6
Louis D'Arrigo
ЦП
6
Karl Wendt
ЦП
4
A. Chindris
ЦФ
79
Kacper Sezonienko
ЦФ
4-3-1-2
1
Деконски
66
55
11
44
Затор
6
8
18
71
Длугош
7
9
Шикавка
3-4-2-1
29
Сарнавский
44
4
23
99
33
10
Капич
79
33
Хлан
17
Царенко
27
Вьюнник
71
Длугош
7
7
71
Длугош
7
27
27
7
9
Шикавка
9
9
9
Шикавка
99
6
6
99
17
Царенко
6
6
17
Царенко
27
Вьюнник
79
79
27
Вьюнник
Остались в запасе
Корона
Лехия
87
Rafal Mamla
ВР
24
Bartłomiej Smolarczyk
ЦЗ
37
Hubert Zwozny
ЦЗ
10
Shuma Nagamatsu
ЦП
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
21
Данни Трехо
АП
Главный тренер
Камил Кузера
1
Szymon Weirauch
ВР
94
Loup Gueho
ЦЗ
42
Adam Kardaś
ЦП
4
A. Chindris
ЦФ
Главный тренер
Шимон Грабовски
Остались в запасе
87
Rafal Mamla
ВР
24
Bartłomiej Smolarczyk
ЦЗ
37
Hubert Zwozny
ЦЗ
10
Shuma Nagamatsu
ЦП
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
21
Данни Трехо
АП
Остались в запасе
1
Szymon Weirauch
ВР
94
Loup Gueho
ЦЗ
42
Adam Kardaś
ЦП
4
A. Chindris
ЦФ
Главный тренер
Камил Кузера
Главный тренер
Шимон Грабовски
Статистика матча Корона - Лехия
2
4
Всего ударов по воротам
17
6
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
6
4
Нарушения
10
11
Офсайды
1
0
Количество передач
388
430
Сейвы
0
4
Точность передач %
80
83
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
17
1
Удары из-за пределов штрафной
0
5
Матчи команд
Корона
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Корона
1 : 0
24.10.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 11 тур
Лех
6 : 1
18.10.2026
Корона
Лехия
Польша. Экстракласа, 34 тур
Брук-Бет Термалица
3 : 2
23.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 33 тур
Лехия
1 : 2
17.05.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 32 тур
Видзев
3 : 1
09.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 31 тур
Радомяк
3 : 1
04.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 30 тур
Лехия
1 : 2
25.04.2026
Ракув
Информация о матче
Главный судья:
Tomasz Kwiatkowski, Poland
Стадион:
Suzuki Arena, Kielce
Новости команд
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Корона
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