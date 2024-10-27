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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Видзев - Гурник
Видзев - Гурник: обзор матча 27 октября 2024
Видзев
27.10.2024, воскресенье, 20:30
Польша. Экстракласа, 13 тур
0 : 2
Завершен
Гурник
38'
D. Rasak
58'
Л. Захович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Видзев - Гурник
Желтая карточка
L. da Silva
90'
+5
90'
+2
Желтая карточка
D. Rasak
90'
+1
Замена
P. Olkowski
️️️️
K. Lukoszek
84'
Замена
Y. Furukawa
️️️️
Т. Исмахил
84'
Замена
С. Бакиш
️️️️
Л. Захович
Замена
L. da Silva
️️️️
С. Козловски
76'
Желтая карточка
С. Козловски
75'
Замена
M. Krajewski
️️️️
Л. Кастрати
59'
Замена
K. Cybulski
️️️️
J. Łukowski
59'
Замена
С. Хамулич
️️️️
С. Керк
59'
Замена
Х. Гонг
️️️️
J. Sypek
59'
58'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Л. Захович
Желтая карточка
Л. Кастрати
51'
38'
ГОЛ! 0:1!
D. Rasak
Пас отдал
Э. Янжа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Видзев
12
Рафал Гикевич
ВР
2
Самуэль Козловски
ЛЗ
62
Лирим Кастрати
ЦЗ
4
Mateusz Żyro
(К)
ЦЗ
2
Juan Fernández
ЦЗ
6
Юлиан Шеху
ОП
10
Fran Álvarez
ЦП
37
Себастьян Керк
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
14
Jakub Łukowski
ЦП
7
Jakub Sypek
ЦФ
Главный тренер
Януш Недзвидц
Гурник
26
Рафал Яницки
ЦЗ
20
Хосема
ЦЗ
13
Эрик Янжа
(К)
ЦЗ
15
Норберт Войтушек
ЦП
18
P. Hellebrand
ЦП
26
Damian Rasak
ЦП
17
Kamil Lukoszek
ЦП
90
Лука Захович
ЦФ
25
Michał Szromnik
ЦФ
88
Таофик Исмахил
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Видзев
31
Mikołaj Biegański
ВР
91
Marcel Krajewski
ЦЗ
78
Kamil Cybulski
ЦП
25
M. Hanousek
ЦП
7
Antoni Klimek
ЦП
18
Хилари Гонг
ПВ
10
Саид Хамулич
ЦФ
15
Luís da Silva
ЦФ
44
N. Diliberto
ЦФ
Гурник
1
Filip Majchrowicz
ВР
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
20
Dominik Sarapata
ЦП
14
Aleksander Tobolik
ЦП
10
Lukas Podolski
ЦП
44
Yosuke Furukawa
ЦП
30
Nikodem Zielonka
ЦП
12
Синан Бакиш
ЦФ
4-1-4-1
12
Гикевич
2
Козловски
4
2
62
Кастрати
6
Шеху
10
15
Рондич
14
37
Керк
7
3-4-3
26
Яницки
20
Хосема
13
Янжа
18
26
17
15
Войтушек
88
Исмахил
25
90
Захович
62
Кастрати
91
91
62
Кастрати
14
78
78
14
7
18
Гонг
18
Гонг
7
37
Керк
10
Хамулич
10
Хамулич
37
Керк
2
Козловски
15
15
2
Козловски
17
16
16
17
88
Исмахил
44
44
88
Исмахил
90
Захович
12
Бакиш
12
Бакиш
90
Захович
Остались в запасе
Видзев
Гурник
31
Mikołaj Biegański
ВР
25
M. Hanousek
ЦП
7
Antoni Klimek
ЦП
44
N. Diliberto
ЦФ
Главный тренер
Януш Недзвидц
1
Filip Majchrowicz
ВР
20
Dominik Sarapata
ЦП
14
Aleksander Tobolik
ЦП
10
Lukas Podolski
ЦП
30
Nikodem Zielonka
ЦП
Главный тренер
Ян Урбан
Остались в запасе
31
Mikołaj Biegański
ВР
25
M. Hanousek
ЦП
7
Antoni Klimek
ЦП
44
N. Diliberto
ЦФ
Остались в запасе
1
Filip Majchrowicz
ВР
20
Dominik Sarapata
ЦП
14
Aleksander Tobolik
ЦП
10
Lukas Podolski
ЦП
30
Nikodem Zielonka
ЦП
Главный тренер
Януш Недзвидц
Главный тренер
Ян Урбан
Статистика матча Видзев - Гурник
3
1
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
1
9
Нарушения
10
9
Офсайды
2
7
Количество передач
391
566
Сейвы
1
4
Точность передач %
82
84
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
5
13
Удары из-за пределов штрафной
5
1
Матчи команд
Видзев
Польша. Экстракласа, 17 тур
Краковия
- : -
05.12.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
2 : 0
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
ГКС Катовице
3 : 2
31.10.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Гурник
Польша. Экстракласа, 17 тур
Погонь
- : -
06.12.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 16 тур
Гурник
3 : 2
27.11.2026
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Гурник
2 : 1
07.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Информация о матче
Главный судья:
Lukasz Kuzma, Poland
Стадион:
Stadion Widzewa Łódź, Lodz
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