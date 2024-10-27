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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Ягеллония - Корона
Ягеллония - Корона: обзор матча 27 октября 2024
Ягеллония
27.10.2024, воскресенье, 17:45
Польша. Экстракласа, 13 тур
3 : 1
Завершен
Корона
9'
Нене
51'
Х. Имас
67'
Д. Чурлинов
50'
A. Dalmau
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ягеллония - Корона
Желтая карточка
Т. Силва
89'
Замена
A. Rybak
️️️️
А. Пулулу
87'
86'
Замена
S. Nagamatsu
️️️️
M. Fornalczyk
Замена
C. Polak
️️️️
Д. Чурлинов
86'
Замена
P. Kováčik
️️️️
К. Хансен
73'
Замена
Т. Силва
️️️️
Х. Имас
73'
72'
Замена
D. Błanik
️️️️
H. Zwozny
71'
Замена
M. Remacle
️️️️
P. Nuno
71'
Замена
Е. Шикавка
️️️️
A. Dalmau
ГОЛ! 3:1!
Д. Чурлинов
67'
66'
Желтая карточка
Y. Hofmeister
Замена
J. Kubicki
️️️️
Нене
63'
57'
Замена
K. Matuszewski
️️️️
P. Resta
ГОЛ! 2:1!
Х. Имас
Пас отдал
А. Дигес
51'
50'
ГОЛ! 1:1!
A. Dalmau
Пас отдал
M. Pieczek
34'
Желтая карточка
M. Fornalczyk
ГОЛ! 1:0!
Нене
Пас отдал
К. Хансен
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ягеллония
50
Славомир Абрамович
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
6
Тарас Романчук
(К)
ОП
18
Нене
ЦП
11
Хесус Имас
АП
26
Адриан Дигес
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Корона
1
Ксавье Деконски
ВР
66
Miłosz Trojak
(К)
ЦЗ
55
Pau Resta
ЦЗ
37
Hubert Zwozny
ЦЗ
44
Доминик Затор
ПЗ
27
Pedro Nuno
ЦП
18
Yoav Hofmeister
ЦП
6
Marcel Pieczek
ЦП
71
Виктор Длугош
ПВ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
7
Mariusz Fornalczyk
ЦФ
Главный тренер
Камил Кузера
Ягеллония
1
Макс Стриек
ВР
16
Jetmir Haliti
ЦЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
14
Jarosław Kubicki
ЦП
2
Cezary Polak
ЦП
77
Peter Kováčik
ЦП
82
Томас Силва
ЦП
51
Alan Rybak
ЦФ
29
Марчин Листковски
ЦФ
Корона
87
Rafal Mamla
ВР
11
Konrad Matuszewski
ЦЗ
24
Bartłomiej Smolarczyk
ЦЗ
7
Dawid Błanik
ЦП
8
Martin Remacle
ЦП
10
Shuma Nagamatsu
ЦП
27
Wojciech Kamiński
ЦП
21
Данни Трехо
АП
9
Евгений Шикавка
ЦФ
3-1-1-3-2
50
Абрамович
8
Моутинью
3
Стойинович
61
Сачек
6
Романчук
18
Нене
9
Пулулу
11
Имас
21
Чурлинов
26
Дигес
99
Хансен
4-3-1-2
1
Деконски
44
Затор
55
37
66
27
18
6
71
Длугош
7
9
18
Нене
14
14
18
Нене
21
Чурлинов
2
2
21
Чурлинов
99
Хансен
77
77
99
Хансен
11
Имас
82
Силва
82
Силва
11
Имас
9
Пулулу
51
51
9
Пулулу
55
11
11
55
37
7
7
37
27
8
8
27
7
10
10
7
9
9
Шикавка
9
Шикавка
9
Остались в запасе
Ягеллония
Корона
1
Макс Стриек
ВР
16
Jetmir Haliti
ЦЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
29
Марчин Листковски
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
87
Rafal Mamla
ВР
24
Bartłomiej Smolarczyk
ЦЗ
27
Wojciech Kamiński
ЦП
21
Данни Трехо
АП
Главный тренер
Камил Кузера
Остались в запасе
1
Макс Стриек
ВР
16
Jetmir Haliti
ЦЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
29
Марчин Листковски
ЦФ
Остались в запасе
87
Rafal Mamla
ВР
24
Bartłomiej Smolarczyk
ЦЗ
27
Wojciech Kamiński
ЦП
21
Данни Трехо
АП
Главный тренер
Адриан Семенец
Главный тренер
Камил Кузера
Статистика матча Ягеллония - Корона
1
2
Всего ударов по воротам
8
17
Удары в створ
5
8
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
5
Нарушения
18
14
Офсайды
2
1
Количество передач
518
363
Сейвы
7
2
Точность передач %
84
79
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
3
8
Матчи команд
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
- : -
29.11.2026
Радомяк
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 13 тур
Вечиста
1 : 3
31.10.2026
Ягеллония
Корона
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Корона
1 : 0
24.10.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 11 тур
Лех
6 : 1
18.10.2026
Корона
Информация о матче
Главный судья:
Piotr Lasyk, Poland
Стадион:
Bialystok City Stadium, Bialystok
Посещаемость:
15089
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