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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Радомяк - Ракув
Радомяк - Ракув: обзор матча 05 октября 2024
Радомяк
05.10.2024, суббота, 15:45
Польша. Экстракласа, 11 тур
0 : 2
Завершен
Ракув
33'
Иви
90+1'
В. Кочергин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Радомяк - Ракув
90'
+1
ГОЛ! 0:2!
В. Кочергин
86'
Замена
П. Барат
️️️️
Г. Берггрен
Замена
L.
️️️️
J. Grzesik
84'
75'
Замена
З. Арсенич
️️️️
М. Рундич
75'
Замена
P. Makuch
️️️️
Иви
Замена
Б. Жордау
️️️️
M. Kaput
72'
Желтая карточка
R. Alves
65'
64'
Желтая карточка
A. Mosór
64'
Замена
Э. Отиено
️️️️
A.
Замена
R. Alves
️️️️
R. Wolski
46'
Желтая карточка
R. Rossi
42'
33'
ГОЛ! 0:1!
Иви
Пас отдал
М. Амейо
Желтая карточка
З. Уаттара
28'
Желтая карточка
П. Энрике
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Радомяк
1
Maciej Kikolski
ВР
29
Raphael Rossi
(К)
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
23
Паулу Энрике
ЦЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
7
Пеглоу
ЛВ
27
Rafał Wolski
ЦП
13
Jan Grzesik
ЦП
77
Christos Donis
ЦП
28
Michał Kaput
ЦП
45
Leonardo Rocha
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Ракув
1
Каспер Треловски
ВР
2
Ariel Mosór
ЦЗ
80
Матей Родин
ЦЗ
3
Милан Рундич
ЦЗ
20
Жеан Карлос
ЛВ
5
Густав Берггрен
ОП
10
Владислав Кочергин
ЦП
19
Майкл Амейо
ЦП
7
Фран Тудор
(К)
ПП
11
Иви
ПВ
11
Adriano
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Радомяк
44
Wiktor Koptas
ВР
14
Damian Jakubik
ЦЗ
20
Radosław Cielemęcki
ЦП
8
Luizao
ЦП
88
Francisco Ramos
ЦП
10
Roberto Alves
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
99
Guilherme Zimovski
ЦФ
9
Leândro
ЦФ
Ракув
12
Душан Куцяк
ВР
26
Эрик Отиено
ЛЗ
24
Зоран Арсенич
ЦЗ
8
Dawid Drachal
ЦП
88
Петер Барат
ЦП
9
Patryk Makuch
ЦФ
31
Jesus Diaz
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
9
Tomasz Walczak
ЦФ
4-4-1-1
1
29
4
Маммадов
23
Энрике
24
Уаттара
27
77
28
13
7
Пеглоу
45
3-1-3-2-1
1
Треловски
2
80
Родин
3
Рундич
5
Берггрен
7
Тудор
19
Амейо
10
Кочергин
11
Иви
20
Карлос
11
27
10
10
27
28
6
Жордау
6
Жордау
28
13
9
9
13
11
26
Отиено
26
Отиено
11
3
Рундич
24
Арсенич
24
Арсенич
3
Рундич
5
Берггрен
88
Барат
88
Барат
5
Берггрен
11
Иви
9
9
11
Иви
Остались в запасе
Радомяк
Ракув
44
Wiktor Koptas
ВР
14
Damian Jakubik
ЦЗ
20
Radosław Cielemęcki
ЦП
8
Luizao
ЦП
88
Francisco Ramos
ЦП
99
Guilherme Zimovski
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
12
Душан Куцяк
ВР
8
Dawid Drachal
ЦП
31
Jesus Diaz
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
9
Tomasz Walczak
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Остались в запасе
44
Wiktor Koptas
ВР
14
Damian Jakubik
ЦЗ
20
Radosław Cielemęcki
ЦП
8
Luizao
ЦП
88
Francisco Ramos
ЦП
99
Guilherme Zimovski
ЦФ
Остались в запасе
12
Душан Куцяк
ВР
8
Dawid Drachal
ЦП
31
Jesus Diaz
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
9
Tomasz Walczak
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Главный тренер
Давид Шварга
Статистика матча Радомяк - Ракув
4
1
Всего ударов по воротам
10
21
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
6
7
Нарушения
15
12
Офсайды
0
4
Количество передач
386
408
Сейвы
3
4
Точность передач %
77
79
Удары мимо ворот
3
11
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
9
12
Удары из-за пределов штрафной
1
9
Матчи команд
Радомяк
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
- : -
29.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Радомяк
0 : 0
21.11.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 11 тур
Висла Плоцк
1 : 0
19.10.2026
Радомяк
Ракув
Польша. Экстракласа, 17 тур
Радомяк
- : -
06.12.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
Ракув
Информация о матче
Главный судья:
Jaroslaw Przybyl, Poland
Стадион:
им. братьев Чахорув
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