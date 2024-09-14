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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Лех - Ягеллония
Лех - Ягеллония: обзор матча 14 сентября 2024
Лех
14.09.2024, суббота, 21:15
Польша. Экстракласа, 8 тур
5 : 0
Завершен
Ягеллония
25'
А. Соуза
41'
Д. Хотич
81'
Ф. Шимчак (П)
87'
J. Haliti (АГ)
90+3'
Ф. Ягелло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лех - Ягеллония
ГОЛ! 5:0!
Ф. Ягелло
Пас отдал
Ж. Перейра
90'
+3
ГОЛ в свои ворота! 4:0!
J. Haliti
87'
83'
Замена
J. Kubicki
️️️️
А. Пулулу
Замена
С. Лончар
️️️️
А. Козубал
83'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Ф. Шимчак
81'
79'
Желтая карточка
J. Haliti
Замена
Ф. Шимчак
️️️️
М. Ишак
75'
Замена
А. Голизаде
️️️️
Д. Хотич
75'
61'
Замена
К. Хансен
️️️️
Х. Имас
61'
Замена
A. Rybak
️️️️
M. Villar Miki
Замена
Ф. Ягелло
️️️️
А. Соуза
61'
Замена
П. Валемарк
️️️️
Б. Фиабема
61'
61'
Замена
Л. Диаби-Фадига
️️️️
Нене
46'
Замена
J. Haliti
️️️️
М. Листковски
42'
Желтая карточка
Нене
ГОЛ! 2:0!
Д. Хотич
41'
38'
Красная карточка
А. Дигес
Желтая карточка
А. Милич
36'
ГОЛ! 1:0!
А. Соуза
Пас отдал
Ж. Перейра
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лех
41
Бартош Мрозек
ВР
3
Алекс Дуглас
ЦЗ
16
Антонио Милич
ЦЗ
15
Михал Гургуль
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
43
Антони Козубал
ОП
22
Радослав Муравски
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
18
Брайан Фиабема
ЦФ
9
Микаэль Ишак
(К)
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Ягеллония
1
Макс Стриек
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
72
Матеуш Скшипчак
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
6
Тарас Романчук
(К)
ОП
18
Нене
ЦП
11
Хесус Имас
АП
26
Адриан Дигес
ЦФ
23
Miguel Villar Miki
ЦФ
29
Марчин Листковски
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Лех
1
Филип Беднарек
ВР
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
5
Элиас Андерссон
ЦП
24
Филип Ягелло
ЦП
10
Стипе Лончар
ЦП
10
Патрик Валемарк
ПВ
50
Адриэль Ба Луа
ПВ
8
Али Голизаде
ПВ
18
Филип Шимчак
ЦФ
Ягеллония
50
Славомир Абрамович
ВР
16
Jetmir Haliti
ЦЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
10
Орельен Нгуямба
ОП
82
Томас Силва
ЦП
14
Jarosław Kubicki
ЦП
80
Ламин Диаби-Фадига
ЦФ
51
Alan Rybak
ЦФ
4-1-2-1-2
41
Мрозек
3
Дуглас
16
Милич
15
Гургуль
2
Перейра
43
Козубал
22
Муравски
10
Хотич
77
Соуза
9
Ишак
18
Фиабема
3-1-1-2-3
1
Стриек
61
Сачек
72
Скшипчак
8
Моутинью
6
Романчук
18
Нене
11
Имас
9
Пулулу
29
Листковски
23
26
Дигес
77
Соуза
24
Ягелло
24
Ягелло
77
Соуза
43
Козубал
10
Лончар
10
Лончар
43
Козубал
18
Фиабема
10
Валемарк
10
Валемарк
18
Фиабема
10
Хотич
8
Голизаде
8
Голизаде
10
Хотич
9
Ишак
18
Шимчак
18
Шимчак
9
Ишак
29
Листковски
16
16
29
Листковски
9
Пулулу
14
14
9
Пулулу
11
Имас
99
Хансен
99
Хансен
11
Имас
18
Нене
80
Диаби-Фадига
80
Диаби-Фадига
18
Нене
23
51
51
23
Остались в запасе
Лех
Ягеллония
1
Филип Беднарек
ВР
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
5
Элиас Андерссон
ЦП
50
Адриэль Ба Луа
ПВ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
50
Славомир Абрамович
ВР
3
Душан Стойинович
ЦЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
82
Томас Силва
ЦП
Главный тренер
Адриан Семенец
Остались в запасе
1
Филип Беднарек
ВР
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
5
Элиас Андерссон
ЦП
50
Адриэль Ба Луа
ПВ
Остались в запасе
50
Славомир Абрамович
ВР
3
Душан Стойинович
ЦЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
82
Томас Силва
ЦП
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Главный тренер
Адриан Семенец
Статистика матча Лех - Ягеллония
1
1
2
Всего ударов по воротам
16
2
Удары в створ
6
0
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
1
Нарушения
16
14
Офсайды
5
2
Количество передач
502
345
Сейвы
0
2
Точность передач %
89
80
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
13
0
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
- : -
29.11.2026
Погонь
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
- : -
29.11.2026
Радомяк
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 13 тур
Вечиста
1 : 3
31.10.2026
Ягеллония
Информация о матче
Главный судья:
Daniel Stefanski, Poland
Стадион:
Городской стадион
Посещаемость:
32356 из 41609 зрителей (77%)
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