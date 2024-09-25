Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Мотор Люблин - Ягеллония
Мотор Люблин - Ягеллония: обзор матча 25 сентября 2024
Мотор Люблин
25.09.2024, среда, 20:00
Польша. Экстракласа, 4 тур
0 : 2
Завершен
Ягеллония
4'
Т. Романчук
50'
К. Хансен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мотор Люблин - Ягеллония
86'
Желтая карточка
А. Дигес
79'
Замена
Д. Стойинович
️️️️
М. Сачек
79'
Замена
Т. Силва
️️️️
Х. Имас
Замена
K. Wełniak
️️️️
K. Caliskaner
79'
Замена
M. Gąsior
️️️️
С. Сампер
79'
Замена
A. Najemski
️️️️
S. Rudol
71'
68'
Замена
P. Kováčik
️️️️
M. Villar Miki
68'
Замена
М. Листковски
️️️️
J. Kubicki
66'
Желтая карточка
М. Сачек
Замена
B. Van Hoeven
️️️️
M. Ndiaye
60'
Замена
C. Simon
️️️️
С. Мраз
60'
50'
ГОЛ! 0:2!
К. Хансен
45'
+1
Желтая карточка
Т. Романчук
Желтая карточка
K. Caliskaner
20'
15'
Замена
A. Rybak
️️️️
Л. Диаби-Фадига
4'
ГОЛ! 0:1!
Т. Романчук
Пас отдал
К. Хансен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мотор Люблин
1
Иван Бркич
ВР
17
Filip Wojcik
ЦЗ
21
Sebastian Rudol
ЦЗ
39
Marek Kristián Bartoš
ЦЗ
47
Krystian Palacz
ЦЗ
16
Серхи Сампер
ОП
68
Bartosz Wolski
(К)
ЦП
26
Michał Król
ЦП
30
Mbaye Ndiaye
ЦП
90
Самуэль Мраз
ЦФ
22
Kaan Caliskaner
ЦФ
Главный тренер
Матеуш Столарски
Ягеллония
50
Славомир Абрамович
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
72
Матеуш Скшипчак
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
6
Тарас Романчук
(К)
ОП
14
Jarosław Kubicki
ЦП
11
Хесус Имас
АП
80
Ламин Диаби-Фадига
ЦФ
23
Miguel Villar Miki
ЦФ
26
Адриан Дигес
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Мотор Люблин
1
Kacper Rosa
ВР
24
Filip Luberecki
ЦЗ
18
Arkadiusz Najemski
ЦЗ
8
Mathieu Scalet
ЦП
55
Marcel Gąsior
ЦП
8
Christopher Simon
ЦП
9
Kacper Wełniak
ЦФ
28
Paweł Stolarski
ЦФ
19
Bradly Van Hoeven
ЦФ
Ягеллония
1
Макс Стриек
ВР
16
Jetmir Haliti
ЦЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
82
Томас Силва
ЦП
2
Cezary Polak
ЦП
77
Peter Kováčik
ЦП
51
Alan Rybak
ЦФ
29
Марчин Листковски
ЦФ
4-1-3-2
1
Бркич
17
39
47
21
16
Сампер
68
26
30
22
90
Мраз
3-1-1-2-3
50
Абрамович
61
Сачек
72
Скшипчак
8
Моутинью
6
Романчук
14
11
Имас
99
Хансен
26
Дигес
23
80
Диаби-Фадига
21
18
18
21
16
Сампер
55
55
16
Сампер
90
Мраз
8
8
90
Мраз
22
9
9
22
30
19
19
30
61
Сачек
3
Стойинович
3
Стойинович
61
Сачек
11
Имас
82
Силва
82
Силва
11
Имас
23
77
77
23
80
Диаби-Фадига
51
51
80
Диаби-Фадига
14
29
Листковски
29
Листковски
14
Остались в запасе
Мотор Люблин
Ягеллония
1
Kacper Rosa
ВР
24
Filip Luberecki
ЦЗ
8
Mathieu Scalet
ЦП
28
Paweł Stolarski
ЦФ
Главный тренер
Матеуш Столарски
1
Макс Стриек
ВР
16
Jetmir Haliti
ЦЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
2
Cezary Polak
ЦП
Главный тренер
Адриан Семенец
Остались в запасе
1
Kacper Rosa
ВР
24
Filip Luberecki
ЦЗ
8
Mathieu Scalet
ЦП
28
Paweł Stolarski
ЦФ
Остались в запасе
1
Макс Стриек
ВР
16
Jetmir Haliti
ЦЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
2
Cezary Polak
ЦП
Главный тренер
Матеуш Столарски
Главный тренер
Адриан Семенец
Статистика матча Мотор Люблин - Ягеллония
1
3
Всего ударов по воротам
17
8
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
7
5
Нарушения
9
8
Офсайды
2
3
Количество передач
410
416
Сейвы
0
7
Точность передач %
81
79
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Матчи команд
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 17 тур
Мотор Люблин
- : -
05.12.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Висла
1 : 1
28.11.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 15 тур
Вечиста
2 : 1
23.11.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 14 тур
Мотор Люблин
3 : 2
06.11.2026
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Краковия
1 : 2
30.10.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 12 тур
Мотор Люблин
2 : 2
23.10.2026
Заглембе
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
- : -
29.11.2026
Радомяк
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 13 тур
Вечиста
1 : 3
31.10.2026
Ягеллония
Информация о матче
Главный судья:
Malec Pawel, Poland
Стадион:
Арена Люблин
Новости команд
Все
Мотор Люблин
Ягеллония
«Сандерленд» – «Ягеллония»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Левски» и «Ягеллонии» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Ягеллония» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Ягеллонии» и «Андерлехта» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Ягеллония» – «Арарат-Армения»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Сандерленд» – «Ягеллония»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Левски» и «Ягеллонии» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Ягеллония» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Ягеллонии» и «Андерлехта» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Ягеллония» – «Арарат-Армения»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+