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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Шленск - Радомяк
Шленск - Радомяк: обзор матча 14 декабря 2024
Шленск
14.12.2024, суббота, 19:30
Польша. Экстракласа, 3 тур
1 : 2
Завершен
Радомяк
32'
Б. Жордау (АГ)
47'
J. Grzesik
62'
J. Grzesik
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шленск - Радомяк
90'
+6
Желтая карточка
F. Ramos
Вторая желтая
P. Pokorný
90'
+4
90'
+3
Замена
D. Banach
️️️️
R. Wolski
77'
Замена
R. Cielemęcki
️️️️
D. Jakubik
Замена
С. Муселик
️️️️
Б. Индже
76'
69'
Желтая карточка
C. Donis
62'
ГОЛ! 1:2!
J. Grzesik
Пас отдал
R. Wolski
Замена
J. Jezierski
️️️️
С. Джаспер
61'
Замена
А. Ортис
️️️️
S. Szota
61'
61'
Замена
M. Kaput
️️️️
Б. Жордау
Замена
M. Bartolewski
️️️️
Y. Matsenko
52'
47'
ГОЛ! 1:1!
J. Grzesik
46'
Замена
F. Ramos
️️️️
G. Zimovski
40'
Желтая карточка
R. Wolski
Желтая карточка
S. Szota
36'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Б. Жордау
32'
31'
Желтая карточка
R. Rossi
Желтая карточка
P. Pokorný
15'
Желтая карточка
Y. Matsenko
7'
7'
Желтая карточка
D. Jakubik
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шленск
99
Tomasz Loska
ВР
3
Serafin Szota
ЦЗ
33
Yegor Matsenko
ЦЗ
3
Aleksander Paluszek
ЦЗ
87
Симеон Петров
ЦЗ
22
Матеуш Жуковски
ПЗ
27
Бурак Индже
ЦП
3
Peter Pokorný
(К)
ЦФ
17
Petr Schwarz
ЦФ
19
Силвестер Джаспер
ЦФ
10
Якуб Сверчок
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Радомяк
1
Maciej Kikolski
ВР
29
Raphael Rossi
(К)
ЦЗ
14
Damian Jakubik
ЦЗ
23
Паулу Энрике
ЦЗ
27
Rafał Wolski
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
10
Roberto Alves
ЦП
13
Jan Grzesik
ЦП
77
Christos Donis
ЦП
8
Luizao
ЦП
99
Guilherme Zimovski
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Шленск
12
Rafał Leszczyński
ВР
14
Mateusz Bartolewski
ЦЗ
28
Hubert Muszyński
ЦЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
21
Jakub Jezierski
ЦП
6
Łukasz Gerstenstein
ЦП
24
Yegor Sharabura
ЦП
16
Арнау Ортис
ЦП
70
Себастьян Муселик
ЦФ
Радомяк
44
Wiktor Koptas
ВР
5
Dariusz Pawłowski
ЦЗ
2
Шаоконг Ву
ЦЗ
28
Michał Kaput
ЦП
20
Radosław Cielemęcki
ЦП
88
Francisco Ramos
ЦП
15
Dominik Banach
ЦП
9
Leândro
ЦФ
19
Jean Franco Sarmiento
ЦФ
3-2-1-4
99
33
3
87
Петров
3
22
Жуковски
27
Индже
3
10
Сверчок
19
Джаспер
17
3-5-1-1
1
29
14
23
Энрике
6
Жордау
13
77
8
10
27
99
33
14
14
33
19
Джаспер
21
21
19
Джаспер
3
16
Ортис
16
Ортис
3
27
Индже
70
Муселик
70
Муселик
27
Индже
6
Жордау
28
28
6
Жордау
14
20
20
14
99
88
88
99
27
15
15
27
Остались в запасе
Шленск
Радомяк
12
Rafał Leszczyński
ВР
28
Hubert Muszyński
ЦЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
6
Łukasz Gerstenstein
ЦП
24
Yegor Sharabura
ЦП
Главный тренер
Яцек Магера
44
Wiktor Koptas
ВР
5
Dariusz Pawłowski
ЦЗ
2
Шаоконг Ву
ЦЗ
9
Leândro
ЦФ
19
Jean Franco Sarmiento
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Остались в запасе
12
Rafał Leszczyński
ВР
28
Hubert Muszyński
ЦЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
6
Łukasz Gerstenstein
ЦП
24
Yegor Sharabura
ЦП
Остались в запасе
44
Wiktor Koptas
ВР
5
Dariusz Pawłowski
ЦЗ
2
Шаоконг Ву
ЦЗ
9
Leândro
ЦФ
19
Jean Franco Sarmiento
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Главный тренер
Константин Гылкэ
Статистика матча Шленск - Радомяк
3
1
5
Всего ударов по воротам
8
10
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
5
6
Нарушения
15
18
Офсайды
4
1
Количество передач
359
373
Сейвы
1
2
Точность передач %
73
75
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
0
4
Матчи команд
Шленск
Польша. Экстракласа, 17 тур
Висла Плоцк
- : -
07.12.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 16 тур
Шленск
0 : 3
28.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Шленск
2 : 0
25.10.2026
Вечиста
Радомяк
Польша. Экстракласа, 17 тур
Радомяк
- : -
06.12.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
2 : 1
29.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Радомяк
0 : 0
21.11.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Информация о матче
Главный судья:
Lukasz Kuzma, Poland
Стадион:
Вроцлав
Посещаемость:
10055 из 42771 зрителей (23%)
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