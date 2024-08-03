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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Лех - Лехия
Лех - Лехия: обзор матча 03 августа 2024
Лех
03.08.2024, суббота, 21:15
Польша. Экстракласа, 3 тур
3 : 1
Завершен
Лехия
3'
М. Ишак
35'
Д. Хотич
40'
М. Ишак
90+3'
K. Wendt
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лех - Лехия
90'
+3
ГОЛ! 3:1!
K. Wendt
Замена
W. Monka
️️️️
Ж. Перейра
90'
76'
Замена
Б. Вьюнник
️️️️
T. Bobcek
76'
Замена
K. Sezonienko
️️️️
М. Хлан
75'
Замена
С. Булеца
️️️️
Р. Капич
Замена
А. Голизаде
️️️️
А. Соуза
74'
73'
Желтая карточка
I. Zhelizko
Замена
Б. Фиабема
️️️️
А. Ба Луа
73'
Желтая карточка
Д. Хаканс
64'
Замена
Ф. Шимчак
️️️️
М. Ишак
60'
Замена
Д. Хаканс
️️️️
Д. Хотич
60'
53'
Желтая карточка
A. Chindris
46'
Замена
Конрадо
️️️️
M. Kałahur
46'
Замена
K. Wendt
️️️️
T. Neugebauer
ГОЛ! 3:0!
М. Ишак
Пас отдал
А. Соуза
40'
ГОЛ! 2:0!
Д. Хотич
Пас отдал
А. Ба Луа
35'
ГОЛ! 1:0!
М. Ишак
Пас отдал
Д. Хотич
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лех
41
Бартош Мрозек
ВР
3
Алекс Дуглас
ЦЗ
16
Антонио Милич
ЦЗ
15
Михал Гургуль
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
43
Антони Козубал
ОП
22
Радослав Муравски
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
50
Адриэль Ба Луа
ПВ
9
Микаэль Ишак
(К)
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Лехия
29
Богдан Сарнавский
ВР
4
Elias Olsson
ЦЗ
23
Miłosz Kałahur
ЦЗ
30
Камило Мена
ЛВ
79
Dominik Pila
ЦП
6
Ivan Zhelizko
ЦП
10
Рифет Капич
(К)
ЦП
99
Tomasz Neugebauer
ЦП
33
Максим Хлан
АП
4
A. Chindris
ЦФ
89
T. Bobcek
ЦФ
Главный тренер
Шимон Грабовски
Лех
1
Филип Беднарек
ВР
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
27
Wojciech Monka
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
11
Даниэль Хаканс
ЛВ
5
Элиас Андерссон
ЦП
8
Али Голизаде
ПВ
18
Филип Шимчак
ЦФ
18
Брайан Фиабема
ЦФ
Лехия
1
Szymon Weirauch
ВР
97
Конрадо
ЛЗ
94
Loup Gueho
ЦЗ
6
Louis D'Arrigo
ЦП
6
Karl Wendt
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
79
Kacper Sezonienko
ЦФ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
4-1-2-2-1
41
Мрозек
3
Дуглас
16
Милич
15
Гургуль
2
Перейра
43
Козубал
22
Муравски
10
Хотич
77
Соуза
50
Ба Луа
9
Ишак
2-4-2-2
29
Сарнавский
4
23
6
10
Капич
99
79
33
Хлан
30
Мена
89
4
2
Перейра
27
27
2
Перейра
10
Хотич
11
Хаканс
11
Хаканс
10
Хотич
77
Соуза
8
Голизаде
8
Голизаде
77
Соуза
9
Ишак
18
Шимчак
18
Шимчак
9
Ишак
50
Ба Луа
18
Фиабема
18
Фиабема
50
Ба Луа
23
97
Конрадо
97
Конрадо
23
99
6
6
99
10
Капич
10
Булеца
10
Булеца
10
Капич
33
Хлан
79
79
33
Хлан
89
27
Вьюнник
27
Вьюнник
89
Остались в запасе
Лех
Лехия
1
Филип Беднарек
ВР
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
5
Элиас Андерссон
ЦП
Главный тренер
Джон ван ден Бром
1
Szymon Weirauch
ВР
94
Loup Gueho
ЦЗ
6
Louis D'Arrigo
ЦП
Главный тренер
Шимон Грабовски
Остались в запасе
1
Филип Беднарек
ВР
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
5
Элиас Андерссон
ЦП
Остались в запасе
1
Szymon Weirauch
ВР
94
Loup Gueho
ЦЗ
6
Louis D'Arrigo
ЦП
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Главный тренер
Шимон Грабовски
Статистика матча Лех - Лехия
1
2
Всего ударов по воротам
19
10
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
9
3
Нарушения
10
11
Офсайды
2
0
Количество передач
535
397
Сейвы
2
3
Точность передач %
87
79
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
9
3
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
9
5
Матчи команд
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
- : -
29.11.2026
Погонь
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Лехия
Польша. Экстракласа, 34 тур
Брук-Бет Термалица
3 : 2
23.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 33 тур
Лехия
1 : 2
17.05.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 32 тур
Видзев
3 : 1
09.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 31 тур
Радомяк
3 : 1
04.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 30 тур
Лехия
1 : 2
25.04.2026
Ракув
Информация о матче
Главный судья:
Marcin Szczerbowicz, Poland
Стадион:
Городской стадион
Посещаемость:
20383 из 41609 зрителей (48%)
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