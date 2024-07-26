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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Лехия - Мотор Люблин
Лехия - Мотор Люблин: обзор матча 26 июля 2024
Лехия
26.07.2024, пятница, 21:30
Польша. Экстракласа, 2 тур
0 : 2
Завершен
Мотор Люблин
71'
С. Мраз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лехия - Мотор Люблин
Желтая карточка
A. Chindris
79'
Замена
T. Wójtowicz
️️️️
K. Sezonienko
76'
Замена
С. Булеца
️️️️
T. Neugebauer
75'
71'
ГОЛ! 0:1!
С. Мраз
Замена
T. Bobcek
️️️️
Б. Вьюнник
51'
Желтая карточка
K. Sezonienko
25'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Лехия - Мотор Люблин
2
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
3
2
Нарушения
13
11
Офсайды
1
0
Количество передач
537
397
Сейвы
4
1
Точность передач %
84
81
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Матчи команд
Лехия
Польша. Экстракласа, 34 тур
Брук-Бет Термалица
3 : 2
23.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 33 тур
Лехия
1 : 2
17.05.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 32 тур
Видзев
3 : 1
09.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 31 тур
Радомяк
3 : 1
04.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 30 тур
Лехия
1 : 2
25.04.2026
Ракув
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 17 тур
Мотор Люблин
- : -
05.12.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Висла
1 : 1
28.11.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 15 тур
Вечиста
2 : 1
23.11.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 14 тур
Мотор Люблин
3 : 2
06.11.2026
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Краковия
1 : 2
30.10.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 12 тур
Мотор Люблин
2 : 2
23.10.2026
Заглембе
Информация о матче
Главный судья:
Дамиан Сильвестрзак
(Вроцлав)
Стадион:
Polsat Plus Arena Gdańsk, Gdansk
Новости команд
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Лехия
Мотор Люблин
Товарищеские матчи. Кухта помог «Локомотиву» сыграть вничью с «Яблонцем», «Ростов» уступил «Спарте» и другие результаты
2022.01.22 20:58
5
Товарищеский матч. «Динамо» уступило «Лехии», Комличенко сыграл тайм
2020.01.28 18:49
1
Товарищеский матч. «Рубин» победил «Лехию» в первой игре под руководством Слуцкого
2020.01.21 16:49
1
Михалак перешел из «Лехии» в «Ахмат»
2019.06.03 17:21
5
Przegląd Sportowy: «Ахмат» договорился о переходе Михаляка из «Лехии»
2019.05.06 06:57
6
Товарищеские матчи. Кухта помог «Локомотиву» сыграть вничью с «Яблонцем», «Ростов» уступил «Спарте» и другие результаты
2022.01.22 20:58
5
Товарищеский матч. «Динамо» уступило «Лехии», Комличенко сыграл тайм
2020.01.28 18:49
1
Товарищеский матч. «Рубин» победил «Лехию» в первой игре под руководством Слуцкого
2020.01.21 16:49
1
Михалак перешел из «Лехии» в «Ахмат»
2019.06.03 17:21
5
Przegląd Sportowy: «Ахмат» договорился о переходе Михаляка из «Лехии»
2019.05.06 06:57
6
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