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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Сталь - Видзев
Сталь - Видзев: обзор матча 22 июля 2024
Сталь
22.07.2024, понедельник, 20:00
Польша. Экстракласа, 1 тур
1 : 1
Завершен
Видзев
45+2'
И. Шкурин
73'
J. Łukowski
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сталь - Видзев
Желтая карточка
M. Stępień
90'
+3
89'
Замена
H. Sobol
️️️️
И. Рондич
Замена
M. Stępień
️️️️
А. Яунземс
87'
82'
Замена
L. da Silva
️️️️
F. Álvarez
Замена
K. Wołkowicz
️️️️
K. Getinger
81'
80'
Вторая желтая
J. Fernández
Замена
K. Hinokio
️️️️
M. Domański
75'
73'
ГОЛ! 1:1!
J. Łukowski
Пас отдал
F. Álvarez
62'
Замена
J. Łukowski
️️️️
K. Cybulski
62'
Замена
С. Керк
️️️️
A. Klimek
52'
Желтая карточка
J. Fernández
ГОЛ! 1:0!
И. Шкурин
Пас отдал
M. Domański
45'
+2
Желтая карточка
Б. Эсселинк
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сталь
3
Берт Эсселинк
ЦЗ
21
Mateusz Matras
ЦЗ
6
Мэттью Гилламьер
ОП
23
Krystian Getinger
(К)
ЦП
18
Piotr Wlazło
ЦП
66
Алвис Яунземс
ЦП
17
Илья Шкурин
ЦФ
10
Maciej Domański
ЦФ
22
Marvin Senger
ЦФ
77
Матеуш Кочальски
ЦФ
Главный тренер
Камил Киерес
Видзев
12
Рафал Гикевич
ВР
62
Лирим Кастрати
ЦЗ
4
Mateusz Żyro
ЦЗ
2
Juan Fernández
ЦЗ
15
Имад Рондич
ЦП
7
Antoni Klimek
ЦП
78
Kamil Cybulski
ЦП
10
Fran Álvarez
ЦП
25
M. Hanousek
(К)
ЦП
Главный тренер
Януш Недзвидц
Сталь
25
Łukasz Wolsztyński
ЦП
8
Koki Hinokio
ЦП
22
Rafael Santos
ЦП
19
Dawid Tkacz
ЦП
12
Mateusz Stępień
ЦП
11
Krzysztof Wołkowicz
ЦФ
Видзев
33
Jan Krzywański
ВР
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
6
Юлиан Шеху
ОП
37
Себастьян Керк
ЦП
14
Jakub Łukowski
ЦП
18
Хилари Гонг
ПВ
9
Hubert Sobol
ЦФ
15
Luís da Silva
ЦФ
2-1-3-4
3
Эсселинк
21
6
Гилламьер
23
18
66
Яунземс
17
Шкурин
77
Кочальски
22
10
3-5
12
Гикевич
62
Кастрати
4
2
15
Рондич
78
10
25
7
10
8
8
10
66
Яунземс
12
12
66
Яунземс
23
11
11
23
7
37
Керк
37
Керк
7
78
14
14
78
15
Рондич
9
9
15
Рондич
10
15
15
10
Остались в запасе
Сталь
Видзев
25
Łukasz Wolsztyński
ЦП
22
Rafael Santos
ЦП
19
Dawid Tkacz
ЦП
Главный тренер
Камил Киерес
33
Jan Krzywański
ВР
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
6
Юлиан Шеху
ОП
18
Хилари Гонг
ПВ
Главный тренер
Януш Недзвидц
Остались в запасе
25
Łukasz Wolsztyński
ЦП
22
Rafael Santos
ЦП
19
Dawid Tkacz
ЦП
Остались в запасе
33
Jan Krzywański
ВР
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
6
Юлиан Шеху
ОП
18
Хилари Гонг
ПВ
Главный тренер
Камил Киерес
Главный тренер
Януш Недзвидц
Статистика матча Сталь - Видзев
2
1
1
Всего ударов по воротам
9
12
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
1
1
Нарушения
13
12
Офсайды
0
6
Количество передач
417
454
Сейвы
3
3
Точность передач %
76
83
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
3
7
Матчи команд
Сталь
Польша. Экстракласа, 34 тур
Легия
2 : 2
24.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 33 тур
Сталь
2 : 2
16.05.2025
Радомяк
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Сталь
0 : 2
03.05.2025
Ракув
Польша. Экстракласа, 30 тур
Заглембе
2 : 2
28.04.2025
Сталь
Видзев
Польша. Экстракласа, 17 тур
Краковия
- : -
05.12.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
2 : 0
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
ГКС Катовице
3 : 2
31.10.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Информация о матче
Главный судья:
Wojciech Myc, Poland
Стадион:
Stadion Stali Mielec, Mielec
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