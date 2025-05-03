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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Хайдук - Динамо Загреб
Хайдук - Динамо Загреб: обзор матча 03 мая 2025
Хайдук
03.05.2025, суббота, 17:00
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
1 : 3
Завершен
Динамо Загреб
55'
М. Ливайя
51'
Р. Пьерр-Габриэль
64'
С. Куленович
90+12'
П. Сучич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хайдук - Динамо Загреб
90'
+12
ГОЛ! 1:3!
П. Сучич
85'
Замена
Л. Качавенда
️️️️
С. Куленович
85'
Замена
М. Рог
️️️️
М. Батурина
Замена
А. Трайковски
️️️️
М. Шего
82'
76'
Желтая карточка
С. Ристовски
Замена
B. Durdov
️️️️
Н. Русин
69'
Замена
Р. Пукштас
️️️️
Ф. Кровинович
69'
68'
Замена
А. Ходжа
️️️️
М. Пьяца
65'
Желтая карточка
Р. Пьерр-Габриэль
64'
ГОЛ! 1:2!
С. Куленович
Пас отдал
М. Пьяца
Желтая карточка
Ф. Кровинович
58'
ГОЛ! 1:1!
М. Ливайя
55'
51'
ГОЛ! 0:1!
Р. Пьерр-Габриэль
Замена
Д. Мельняк
️️️️
И. Диалло
50'
46'
Замена
Б. Петкович
️️️️
Л. Стойкович
43'
Желтая карточка
К. Теофил-Катерин
40'
Замена
N. Galešić
️️️️
Р. Торренте
Желтая карточка
И. Ракитич
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хайдук
22
Филип Уремович
ЦЗ
21
Dominik Prpić
ЦЗ
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
14
Нико Сигур
ОП
10
Филип Кровинович
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
7
Абдули Саньянг
ПВ
13
Ivan Lucic
ЦФ
31
Назарий Русин
ЦФ
11
Мишель Шего
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Динамо Загреб
33
Иван Невистич
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
10
Лука Стойкович
ЛВ
8
Петар Сучич
ОП
27
Йосип Мишич
ЦП
20
Мартин Батурина
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
17
Сандро Куленович
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Хайдук
33
Тони Силич
ВР
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
32
Шимун Хргович
ЦЗ
36
Marino Skelin
ЦЗ
43
Niko Đolonga
ЦЗ
6
Михаэл Жапер
ОП
20
Anthony Kalik
ЦП
21
Рокас Пукштас
ЦП
6
M. Capan
ЦП
26
Josip Elez
ЦФ
34
Bruno Durdov
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
26
Никола Чавлина
ВР
3
Сэми Ммае
ЦЗ
18
Садех Мохаррами
ПЗ
11
Арбер Ходжа
ЛВ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
26
Марко Рог
ЦП
80
Лукас Качавенда
АП
70
Хуан Кордоба
ПВ
15
Niko Galešić
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
9
Вилфрид Канга
ЦФ
3-1-2-1-4
22
Уремович
21
5
Диалло
14
Сигур
10
Кровинович
11
Ракитич
7
Саньянг
13
10
Ливайя
11
Шего
31
Русин
4-1-2-1-2
33
Невистич
33
Ристовски
28
Теофил-Катерин
16
Торренте
18
Пьерр-Габриэль
8
Сучич
27
Мишич
20
Батурина
10
Стойкович
17
Куленович
7
Пьяца
5
Диалло
17
Мельняк
17
Мельняк
5
Диалло
10
Кровинович
21
Пукштас
21
Пукштас
10
Кровинович
31
Русин
34
34
31
Русин
11
Шего
7
Трайковски
7
Трайковски
11
Шего
20
Батурина
26
Рог
26
Рог
20
Батурина
17
Куленович
80
Качавенда
80
Качавенда
17
Куленович
7
Пьяца
11
Ходжа
11
Ходжа
7
Пьяца
16
Торренте
15
15
16
Торренте
10
Стойкович
9
Петкович
9
Петкович
10
Стойкович
Остались в запасе
Хайдук
Динамо Загреб
33
Тони Силич
ВР
32
Шимун Хргович
ЦЗ
36
Marino Skelin
ЦЗ
43
Niko Đolonga
ЦЗ
6
Михаэл Жапер
ОП
20
Anthony Kalik
ЦП
6
M. Capan
ЦП
26
Josip Elez
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
24
Даниэль Загорац
ВР
26
Никола Чавлина
ВР
3
Сэми Ммае
ЦЗ
18
Садех Мохаррами
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
70
Хуан Кордоба
ПВ
9
Вилфрид Канга
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Остались в запасе
33
Тони Силич
ВР
32
Шимун Хргович
ЦЗ
36
Marino Skelin
ЦЗ
43
Niko Đolonga
ЦЗ
6
Михаэл Жапер
ОП
20
Anthony Kalik
ЦП
6
M. Capan
ЦП
26
Josip Elez
ЦФ
Остались в запасе
24
Даниэль Загорац
ВР
26
Никола Чавлина
ВР
3
Сэми Ммае
ЦЗ
18
Садех Мохаррами
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
70
Хуан Кордоба
ПВ
9
Вилфрид Канга
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Марио Ковачевич
Статистика матча Хайдук - Динамо Загреб
2
3
Всего ударов по воротам
7
7
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
1
Нарушения
15
14
Офсайды
4
2
Количество передач
353
420
Сейвы
1
0
Точность передач %
75
77
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
3
5
Удары из-за пределов штрафной
4
2
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Славен Белупо
- : -
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4 : 1
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0 : 2
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1 : 2
21.11.2026
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Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Лига конференций, 3 тур
Линкольн
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0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Информация о матче
Главный судья:
Матео Эрцег
Стадион:
Полюд
Посещаемость:
32111 из 35000 зрителей (91%)
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