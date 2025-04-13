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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Хайдук - Локомотива
Хайдук - Локомотива: обзор матча 13 апреля 2025
Хайдук
13.04.2025, воскресенье, 19:45
Хорватия. Футбольная лига, 29 тур
1 : 1
Завершен
Локомотива
90+8'
А. Трайковски
45+2'
Ф. Карачич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хайдук - Локомотива
ГОЛ! 1:1!
А. Трайковски
Пас отдал
М. Ливайя
90'
+8
Желтая карточка
М. Шего
90'
+7
Замена
B. Durdov
️️️️
Ф. Кровинович
73'
Замена
Т. Силич
️️️️
А. Саньянг
68'
Замена
А. Трайковски
️️️️
Н. Русин
68'
Красная карточка
I. Lucic
66'
57'
Желтая карточка
Ф. Карачич
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
Ф. Карачич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хайдук
22
Филип Уремович
ЦЗ
21
Dominik Prpić
ЦЗ
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
14
Нико Сигур
ОП
10
Филип Кровинович
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
28
Роко Брайкович
ПВ
7
Абдули Саньянг
ПВ
31
Назарий Русин
ЦФ
13
Ivan Lucic
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Локомотива
31
Zvonimir Šubarić
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
30
Luka Dajčer
ЦЗ
13
Фран Карачич
ПЗ
6
Feta Fetai
ЦП
5
Art Smakaj
ЦП
20
Роберт Мудражия
ЦП
23
Лука Врбанчич
АП
17
Комнен Андрич
ЦФ
30
Dušan Vuković
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Хайдук
33
Тони Силич
ВР
32
Шимун Хргович
ЦЗ
36
Marino Skelin
ЦЗ
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
6
Михаэл Жапер
ОП
20
Anthony Kalik
ЦП
21
Рокас Пукштас
ЦП
6
M. Capan
ЦП
7
Александар Трайковски
ЦФ
11
Мишель Шего
ЦФ
26
Josip Elez
ЦФ
34
Bruno Durdov
ЦФ
Локомотива
13
Mody Boune
ЦЗ
3
Морено Живкович
ЦЗ
19
Marko Vranjković
ЦЗ
6
Blaž Bošković
ЦП
8
Домагой Антолич
ЦП
23
Fabijan Krivak
ЦП
24
Ivan Katić
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
29
Яков-Антон Василь
ПВ
1
Krunoslav Hendija
ЦФ
21
Denis Bušnja
ЦФ
3-1-2-2-3
22
Уремович
21
5
Диалло
14
Сигур
10
Кровинович
11
Ракитич
28
Брайкович
7
Саньянг
10
Ливайя
13
31
Русин
4-3-1-2
31
13
Карачич
20
Колингер
30
22
Леовац
6
5
20
Мудражия
23
Врбанчич
30
17
Андрич
7
Саньянг
33
Силич
33
Силич
7
Саньянг
31
Русин
7
Трайковски
7
Трайковски
31
Русин
10
Кровинович
34
34
10
Кровинович
Остались в запасе
Хайдук
Локомотива
32
Шимун Хргович
ЦЗ
36
Marino Skelin
ЦЗ
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
6
Михаэл Жапер
ОП
20
Anthony Kalik
ЦП
21
Рокас Пукштас
ЦП
6
M. Capan
ЦП
11
Мишель Шего
ЦФ
26
Josip Elez
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
13
Mody Boune
ЦЗ
3
Морено Живкович
ЦЗ
19
Marko Vranjković
ЦЗ
6
Blaž Bošković
ЦП
8
Домагой Антолич
ЦП
23
Fabijan Krivak
ЦП
24
Ivan Katić
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
29
Яков-Антон Василь
ПВ
1
Krunoslav Hendija
ЦФ
21
Denis Bušnja
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Остались в запасе
32
Шимун Хргович
ЦЗ
36
Marino Skelin
ЦЗ
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
6
Михаэл Жапер
ОП
20
Anthony Kalik
ЦП
21
Рокас Пукштас
ЦП
6
M. Capan
ЦП
11
Мишель Шего
ЦФ
26
Josip Elez
ЦФ
Остались в запасе
13
Mody Boune
ЦЗ
3
Морено Живкович
ЦЗ
19
Marko Vranjković
ЦЗ
6
Blaž Bošković
ЦП
8
Домагой Антолич
ЦП
23
Fabijan Krivak
ЦП
24
Ivan Katić
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
29
Яков-Антон Василь
ПВ
1
Krunoslav Hendija
ЦФ
21
Denis Bušnja
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Статистика матча Хайдук - Локомотива
1
1
1
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
8
Нарушения
10
17
Офсайды
2
2
Количество передач
400
238
Сейвы
3
4
Точность передач %
82
69
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
2
7
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Славен Белупо
- : -
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Хайдук
4 : 1
29.11.2026
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Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
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Локомотива
1 : 2
21.11.2026
Хайдук
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Осиек
0 : 1
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Хайдук
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Линкольн
1 : 0
05.11.2026
Хайдук
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Риека
- : -
07.12.2026
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Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Локомотива
2 : 1
28.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
1 : 2
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Локомотива
0 : 1
06.11.2026
Рудеш
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Горица
0 : 0
24.10.2026
Локомотива
Информация о матче
Главный судья:
Bel, Dario, Croatia
Стадион:
Полюд
Посещаемость:
24272 из 35000 зрителей (69%)
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