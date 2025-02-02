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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Локомотива - Хайдук
Локомотива - Хайдук: обзор матча 02 февраля 2025
Локомотива
02.02.2025, воскресенье, 14:50
Хорватия. Футбольная лига, 20 тур
3 : 2
Завершен
Хайдук
24'
Р. Мудражия
72'
Р. Мудражия
14'
И. Диалло
53'
М. Ливайя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотива - Хайдук
Желтая карточка
Z. Šubarić
90'
+7
Замена
L. Sigali
️️️️
К. Андрич
89'
75'
Замена
B. Durdov
️️️️
А. Саньянг
ГОЛ! 2:2!
Р. Мудражия
72'
Желтая карточка
К. Андрич
62'
Желтая карточка
М. Паяч
56'
53'
ГОЛ! 1:2!
М. Ливайя
Пас отдал
Н. Русин
46'
Замена
Я. Млакар
️️️️
С. Биук
46'
Замена
Н. Русин
️️️️
A. Kalik
43'
Желтая карточка
С. Биук
ГОЛ! 1:1!
Р. Мудражия
Пас отдал
Z. Šubarić
24'
14'
ГОЛ! 0:1!
И. Диалло
Пас отдал
И. Ракитич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотива
31
Zvonimir Šubarić
ВР
20
Денис Колингер
ЦЗ
30
Luka Dajčer
ЦЗ
13
Фран Карачич
ПЗ
5
Art Smakaj
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
6
Feta Fetai
ЦП
20
Роберт Мудражия
ЦП
11
Silvio Goričan
ЦП
30
Dušan Vuković
ЦФ
17
Комнен Андрич
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Хайдук
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
21
Dominik Prpić
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
79
Стипе Биук
ЛВ
14
Нико Сигур
ОП
20
Anthony Kalik
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
7
Абдули Саньянг
ПВ
10
Марко Ливайя
ЦФ
13
Ivan Lucic
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Локомотива
33
Тони Силич
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
19
Marko Vranjković
ЦЗ
2
Leonardo Sigali
ЦЗ
8
Домагой Антолич
ЦП
10
Matija Subotić
ЦП
18
Antonio Bazdaric
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
3
Cheick Mbacke Diop
ЦП
23
Лука Врбанчич
АП
29
Яков-Антон Василь
ПВ
28
Ivan Canjuga
ЦФ
Хайдук
73
Borna Buljan
ВР
29
Бранимир Млачич
ЦЗ
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
32
Шимун Хргович
ЦЗ
9
Ян Млакар
ЛВ
21
Рокас Пукштас
ЦП
6
M. Capan
ЦП
35
Luka Jurak
ЦП
28
Роко Брайкович
ПВ
31
Назарий Русин
ЦФ
34
Bruno Durdov
ЦФ
26
Josip Elez
ЦФ
3-5-2
31
20
Колингер
30
13
Карачич
17
Паяч
6
20
Мудражия
11
5
17
Андрич
30
3-1-3-2-2
5
Диалло
21
22
Уремович
14
Сигур
20
11
Ракитич
10
Кровинович
7
Саньянг
79
Биук
13
10
Ливайя
17
Андрич
2
2
17
Андрич
79
Биук
9
Млакар
9
Млакар
79
Биук
20
31
Русин
31
Русин
20
7
Саньянг
34
34
7
Саньянг
Остались в запасе
Локомотива
Хайдук
33
Тони Силич
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
19
Marko Vranjković
ЦЗ
8
Домагой Антолич
ЦП
10
Matija Subotić
ЦП
18
Antonio Bazdaric
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
3
Cheick Mbacke Diop
ЦП
23
Лука Врбанчич
АП
29
Яков-Антон Василь
ПВ
28
Ivan Canjuga
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
28
Роко Брайкович
ПВ
73
Borna Buljan
ВР
29
Бранимир Млачич
ЦЗ
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
32
Шимун Хргович
ЦЗ
21
Рокас Пукштас
ЦП
6
M. Capan
ЦП
35
Luka Jurak
ЦП
26
Josip Elez
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
33
Тони Силич
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
19
Marko Vranjković
ЦЗ
8
Домагой Антолич
ЦП
10
Matija Subotić
ЦП
18
Antonio Bazdaric
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
3
Cheick Mbacke Diop
ЦП
23
Лука Врбанчич
АП
29
Яков-Антон Василь
ПВ
28
Ivan Canjuga
ЦФ
Остались в запасе
28
Роко Брайкович
ПВ
73
Borna Buljan
ВР
29
Бранимир Млачич
ЦЗ
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
32
Шимун Хргович
ЦЗ
21
Рокас Пукштас
ЦП
6
M. Capan
ЦП
35
Luka Jurak
ЦП
26
Josip Elez
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Локомотива - Хайдук
3
1
Всего ударов по воротам
11
14
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
5
Нарушения
13
13
Офсайды
1
4
Количество передач
249
386
Сейвы
2
3
Точность передач %
66
77
Удары мимо ворот
4
9
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Риека
- : -
07.12.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Локомотива
2 : 1
28.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
1 : 2
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Локомотива
0 : 1
06.11.2026
Рудеш
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Горица
0 : 0
24.10.2026
Локомотива
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Славен Белупо
- : -
05.12.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Хайдук
4 : 1
29.11.2026
Рудеш
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
1 : 2
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Лига конференций, 3 тур
Линкольн
1 : 0
05.11.2026
Хайдук
Информация о матче
Главный судья:
Патрик Коларич
Стадион:
Kranjčevićeva, Zagreb
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