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Расписание матчей
Литва. А-Лига
Паневежис - Джюгас Тельшай
Паневежис - Джюгас Тельшай: обзор матча 18 октября 2024
Паневежис
18.10.2024, пятница, 19:00
Литва. А-Лига, 33 тур
1 : 0
Завершен
Джюгас Тельшай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Паневежис - Джюгас Тельшай
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
0
Матчи команд
Паневежис
Литва. А-Лига, 36 тур
Паневежис
1 : 2
08.11.2026
Шауляй
Литва. А-Лига, 35 тур
Паневежис
1 : 0
31.10.2026
ТрансИНВЕСТ
Литва. А-Лига, 34 тур
Джюгас Тельшай
2 : 1
25.10.2026
Паневежис
Литва. А-Лига, 33 тур
Паневежис
2 : 1
17.10.2026
Банга
Литва. А-Лига, 31 тур
Паневежис
0 : 1
13.09.2026
Кауно Жальгирис
Джюгас Тельшай
Литва. А-Лига, 36 тур
Судува
2 : 1
08.11.2026
Джюгас Тельшай
Литва. А-Лига, 35 тур
Шауляй
2 : 1
31.10.2026
Джюгас Тельшай
Литва. А-Лига, 34 тур
Джюгас Тельшай
2 : 1
25.10.2026
Паневежис
Литва. А-Лига, 33 тур
Джюгас Тельшай
3 : 3
17.10.2026
ТрансИНВЕСТ
Литва. А-Лига, 32 тур
Банга
2 : 0
19.09.2026
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