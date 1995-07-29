|11 тур
|17 июня, суббота
|00:00
|Локомотив
|2:1
|Ростов
|26 тур
|31 августа, вторник
|00:00
|Локомотив
|5:2
|Ростов
|9 тур
|2 мая, воскресенье
|00:00
|Ростов
|1:3
|Локомотив
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Алания
|30
|22
|5
|3
|63:21
|+42
|71
|2.
|Локомотив
|30
|20
|5
|5
|52:23
|+29
|65
|3.
|Спартак М
|30
|19
|6
|5
|76:26
|+50
|63
|4.
|Динамо М
|30
|16
|8
|6
|45:29
|+16
|56
|5.
|Торпедо М
|30
|16
|7
|7
|40:30
|+10
|55
|6.
|ЦСКА
|30
|16
|5
|9
|56:34
|+22
|53
|7.
|Ротор
|30
|11
|7
|12
|62:49
|+13
|40
|8.
|Урал
|30
|12
|3
|15
|43:47
|-4
|39
|9.
|КАМАЗ
|30
|10
|8
|12
|34:30
|+4
|38
|10.
|Текстильщик
|30
|9
|7
|14
|37:41
|-4
|34
|11.
|Черноморец Нв
|30
|10
|2
|18
|32:62
|-30
|32
|12.
|Локомотив НН
|30
|6
|11
|13
|28:42
|-14
|29
|13.
|Жемчужина
|30
|8
|4
|18
|36:69
|-33
|28
|14.
|Ростов
|30
|8
|4
|18
|35:56
|-21
|28
|15.
|Крылья Советов
|30
|6
|8
|16
|34:65
|-31
|26
|16.
|Тюмень
|30
|3
|6
|21
|28:77
|-49
|15