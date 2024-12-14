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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Банфилд - Атлетико Сармиенто
Банфилд - Атлетико Сармиенто: обзор матча 14 декабря 2024
Банфилд
14.12.2024, суббота, 03:15
Аргентина. Примера, 27 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико Сармиенто
50'
I. Rodríguez
89'
F. Paredes
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Банфилд - Атлетико Сармиенто
89'
ГОЛ! 1:1!
F. Paredes
Пас отдал
G. Hauche
85'
Замена
G. Hauche
️️️️
V. Burgoa
81'
Желтая карточка
M. Garcia
76'
Замена
G. Díaz
️️️️
Y. Arismendi
76'
Замена
E. Naya
️️️️
И. Моралес
Замена
M. Roldan
️️️️
Б. Галван
75'
Замена
L. Villegas
️️️️
G. Rivera
75'
Желтая карточка
Б. Галван
74'
61'
Замена
F. Paradela
️️️️
T. Guiacobini
61'
Замена
L. López
️️️️
Н. Гайтан
Желтая карточка
I. Rodríguez
51'
ГОЛ! 1:0!
I. Rodríguez
Пас отдал
M. González
50'
Желтая карточка
L. Garate
45'
+3
45'
+1
Желтая карточка
F. Paredes
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Банфилд
23
Facundo Sanguinetti
ВР
29
Juan Iribarren
ЦЗ
6
Mathias de Ritis
ЦЗ
2
Alexis Maldonado
(К)
ЦЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
17
Geronimo Rivera
ЦП
21
Matías González
ЦП
15
C. Nunez
ЦП
23
Leandro Garate
ЦП
19
Ignacio Rodríguez
ЦП
16
Брайан Галван
ПВ
Главный тренер
Хулио Сезар Фалькони
Атлетико Сармиенто
42
Lucas Acosta
ВР
17
Franco Paredes
ЦЗ
2
Juan Manuel Insaurralde
(К)
ЦЗ
26
Yair Arismendi
ЦЗ
14
Elías López
ЦЗ
5
Manuel Garcia
ЦП
30
Valentín Burgoa
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
28
Joaquin Gho
ЦП
31
Tomas Guiacobini
ЦФ
9
Иван Моралес
ЦФ
Главный тренер
Исраэль Дамонте
Банфилд
25
José Devecchi
ВР
13
Brandon Oviedo
ЦЗ
47
Gabriel Aranda
ЦЗ
36
Mateo Pérez
ЦЗ
36
Martin Lazarte
ЦЗ
6
Luciano Recalde
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
41
Emanuel Rojas
ЦП
21
Lautaro Villegas
ЦП
11
Mauricio Roldan
ЦФ
7
Lisandro Piñero
ЦФ
39
Marcos Echeverria
ЦФ
Атлетико Сармиенто
13
Nereo Champagne
ВР
2
Santiago Morales
ЦЗ
21
Gabriel Hauche
ЦЗ
17
Jeremias Vallejos
ЦЗ
34
Agustín Seyral
ЦЗ
33
Gabriel Díaz
ЦЗ
6
Juan Andrada
ЦП
10
Federico Paradela
ЦП
52
Emiliano Méndez
ЦП
38
Matias Rosales
ЦП
19
Ezequiel Naya
ЦФ
7
Lisandro López
ЦФ
4-5-1
23
29
2
22
Эрнандес
6
21
15
23
19
17
16
Галван
4-4-2
42
2
26
14
17
30
10
Гайтан
28
5
9
Моралес
31
17
21
21
17
16
Галван
11
11
16
Галван
30
21
21
30
26
33
33
26
31
10
10
31
9
Моралес
19
19
9
Моралес
10
Гайтан
7
7
10
Гайтан
Остались в запасе
Банфилд
Атлетико Сармиенто
25
José Devecchi
ВР
13
Brandon Oviedo
ЦЗ
47
Gabriel Aranda
ЦЗ
36
Mateo Pérez
ЦЗ
36
Martin Lazarte
ЦЗ
6
Luciano Recalde
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
41
Emanuel Rojas
ЦП
7
Lisandro Piñero
ЦФ
39
Marcos Echeverria
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сезар Фалькони
13
Nereo Champagne
ВР
2
Santiago Morales
ЦЗ
17
Jeremias Vallejos
ЦЗ
34
Agustín Seyral
ЦЗ
6
Juan Andrada
ЦП
52
Emiliano Méndez
ЦП
38
Matias Rosales
ЦП
Главный тренер
Исраэль Дамонте
Остались в запасе
25
José Devecchi
ВР
13
Brandon Oviedo
ЦЗ
47
Gabriel Aranda
ЦЗ
36
Mateo Pérez
ЦЗ
36
Martin Lazarte
ЦЗ
6
Luciano Recalde
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
41
Emanuel Rojas
ЦП
7
Lisandro Piñero
ЦФ
39
Marcos Echeverria
ЦФ
Остались в запасе
13
Nereo Champagne
ВР
2
Santiago Morales
ЦЗ
17
Jeremias Vallejos
ЦЗ
34
Agustín Seyral
ЦЗ
6
Juan Andrada
ЦП
52
Emiliano Méndez
ЦП
38
Matias Rosales
ЦП
Главный тренер
Хулио Сезар Фалькони
Главный тренер
Исраэль Дамонте
Статистика матча Банфилд - Атлетико Сармиенто
3
2
Всего ударов по воротам
10
21
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
6
6
Нарушения
10
10
Офсайды
2
1
Количество передач
346
343
Сейвы
4
3
Точность передач %
76
80
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
2
9
Удары из пределов штрафной
7
13
Удары из-за пределов штрафной
3
8
xG (ожидаемые голы)
1.34
1.42
Матчи команд
Банфилд
Аргентина. Примера, 16 тур
Банфилд
2 : 2
07.11.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 15 тур
Индепендьенте Ривадавия
3 : 1
03.11.2026
Банфилд
Аргентина. Примера, 14 тур
Банфилд
1 : 1
24.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 13 тур
Банфилд
0 : 1
17.10.2026
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 12 тур
Тигре
1 : 2
11.10.2026
Банфилд
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 16 тур
Тигре
1 : 0
07.11.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 2
31.10.2026
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Химнасия
2 : 0
24.10.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
20.10.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 11 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
15.10.2026
Ривер Плейт
Информация о матче
Главный судья:
Daniel Zamora, Argentina
Стадион:
Florencio Sola, Buenos Aires
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