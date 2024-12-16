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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Велес Сарсфилд - Уракан
Велес Сарсфилд - Уракан: обзор матча 16 декабря 2024
Велес Сарсфилд
16.12.2024, понедельник, 01:30
Аргентина. Примера, 27 тур
2 : 0
Завершен
Уракан
30'
C. Aquino
41'
D. Fernández
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Велес Сарсфилд - Уракан
85'
Желтая карточка
Р. Эчеверрия
Замена
М. Сантос
️️️️
B. Romero
82'
Замена
Ж. Элиас
️️️️
C. Aquino
81'
Желтая карточка
А. Боусат
79'
79'
Замена
H. Fértoli
️️️️
R. Ábila
Замена
М. Пеллегрини
️️️️
М. Каррисо
72'
71'
Замена
F. Watson
️️️️
F. Fattori
63'
Желтая карточка
E. Ramírez
Замена
A. Quirós
️️️️
В. Гомес
63'
60'
Желтая карточка
C. Ibáñez
46'
Замена
L. Souto
️️️️
Э. де ла Фуэнте
46'
Замена
E. Ramírez
️️️️
R. Cabral
Желтая карточка
E. Gómez
45'
+2
Желтая карточка
F. Pizzini
45'
+1
45'
+1
Желтая карточка
Э. де ла Фуэнте
ГОЛ! 2:0!
D. Fernández
41'
ГОЛ! 1:0!
C. Aquino
30'
23'
Замена
G. Burdisso
️️️️
F. Tobio
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес Сарсфилд
1
Tomás Marchiori
ВР
4
Joaquín García
ЦЗ
29
Damián Fernández
ЦЗ
16
Валентин Гомес
ЦЗ
3
Elías Gómez
ЦЗ
32
Кристиан Ордоньес
ЦП
30
Агустин Боусат
ЦП
10
Francisco Pizzini
ЦП
22
Claudio Aquino
ЦП
31
Braian Romero
ЦФ
7
Маэр Каррисо
ЦФ
Главный тренер
Густаво Кинтерос
Уракан
1
Эрнан Галиндес
(К)
ВР
25
César Ibáñez
ЦЗ
32
Fernando Tobio
ЦЗ
6
Fabio Pereyra
ЦЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
20
Родриго Эчеверрия
ОП
15
Уильямс Аларкон
ЦП
8
Federico Fattori
ЦП
50
Ramón Ábila
ЦФ
10
Rodrigo Cabral
ЦФ
7
Walter Mazzantti
ЦФ
Главный тренер
Франк Куделка
Велес Сарсфилд
80
Randall Rodriguez
ВР
33
Tomás Guidara
ЦЗ
44
Aarón Quirós
ЦЗ
14
Agustín Lagos
ЦЗ
14
Leonel Roldán
ЦЗ
2
Patricio Pernicone
ЦЗ
11
Матиас Пеллегрини
ЛВ
39
Жалиль Элиас
ОП
35
Santiago Cáseres
ЦП
21
Бенхамин Бош
ПВ
27
Микаэл Сантос
ЦФ
10
Альваро Монторо
ЦФ
Уракан
32
Sebastián Meza
ВР
33
Guillermo Burdisso
ЦЗ
33
Lucas Souto
ЦЗ
13
Guillermo Benitez
ЦЗ
8
Пабло Силес
ОП
26
Agustin Toledo
ЦП
8
Franco Watson
ЦП
15
Alan Soñora
ЦП
8
Héctor Fértoli
ЦФ
35
Franco Alfonso
ЦФ
17
Sebastián Ramírez
ЦФ
43
Eric Ramírez
ЦФ
4-4-2
1
4
16
Гомес
3
29
32
Ордоньес
10
22
30
Боусат
7
Каррисо
31
4-1-2-3
1
Галиндес
2
де ла Фуэнте
32
6
25
20
Эчеверрия
15
Аларкон
8
7
10
50
16
Гомес
44
44
16
Гомес
22
39
Элиас
39
Элиас
22
7
Каррисо
11
Пеллегрини
11
Пеллегрини
7
Каррисо
31
27
Сантос
27
Сантос
31
32
33
33
32
2
де ла Фуэнте
33
33
2
де ла Фуэнте
8
8
8
8
50
8
8
50
10
43
43
10
Остались в запасе
Велес Сарсфилд
Уракан
21
Бенхамин Бош
ПВ
80
Randall Rodriguez
ВР
33
Tomás Guidara
ЦЗ
14
Agustín Lagos
ЦЗ
14
Leonel Roldán
ЦЗ
2
Patricio Pernicone
ЦЗ
35
Santiago Cáseres
ЦП
10
Альваро Монторо
ЦФ
Главный тренер
Густаво Кинтерос
32
Sebastián Meza
ВР
13
Guillermo Benitez
ЦЗ
8
Пабло Силес
ОП
26
Agustin Toledo
ЦП
15
Alan Soñora
ЦП
35
Franco Alfonso
ЦФ
17
Sebastián Ramírez
ЦФ
Главный тренер
Франк Куделка
Остались в запасе
21
Бенхамин Бош
ПВ
80
Randall Rodriguez
ВР
33
Tomás Guidara
ЦЗ
14
Agustín Lagos
ЦЗ
14
Leonel Roldán
ЦЗ
2
Patricio Pernicone
ЦЗ
35
Santiago Cáseres
ЦП
10
Альваро Монторо
ЦФ
Остались в запасе
32
Sebastián Meza
ВР
13
Guillermo Benitez
ЦЗ
8
Пабло Силес
ОП
26
Agustin Toledo
ЦП
15
Alan Soñora
ЦП
35
Franco Alfonso
ЦФ
17
Sebastián Ramírez
ЦФ
Главный тренер
Густаво Кинтерос
Главный тренер
Франк Куделка
Статистика матча Велес Сарсфилд - Уракан
3
4
Всего ударов по воротам
12
4
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
2
0
Нарушения
15
14
Офсайды
1
3
Количество передач
375
294
Сейвы
0
3
Точность передач %
72
61
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
6
1
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.69
0.08
Матчи команд
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Велес Сарсфилд
1 : 1
29.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Велес Сарсфилд
2 : 2
21.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 16 тур
Унион Санта-Фе
2 : 0
07.11.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 15 тур
Велес Сарсфилд
2 : 2
01.11.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 14 тур
Сентраль Кордоба
0 : 5
26.10.2026
Велес Сарсфилд
Уракан
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Институто
2 : 1
23.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 16 тур
Архентинос Хуниорс
0 : 2
07.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 15 тур
Уракан
0 : 2
31.10.2026
Тигре
Аргентина. Примера, 14 тур
Росарио Сентраль
2 : 0
25.10.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 13 тур
Уракан
1 : 2
16.10.2026
Химнасия
Информация о матче
Главный судья:
Факундо Фигероа Тельо
(Баия-Бланка)
Стадион:
Хосе Амальфитани
Новости команд
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Велес Сарсфилд
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7 июля
1
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5
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