Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Аргентина. Примера
Химнасия - Тальерес де Кордоба
Химнасия - Тальерес де Кордоба: обзор матча 08 декабря 2024
Химнасия
08.12.2024, воскресенье, 23:00
Аргентина. Примера, 26 тур
0 : 1
Завершен
Тальерес де Кордоба
80'
B. Barticciotto
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Химнасия - Тальерес де Кордоба
90'
+4
Желтая карточка
M. Esquivel
90'
Замена
U. Ortegoza
️️️️
М. Галарса
Замена
S. Primante
️️️️
M. Fernández
82'
Замена
A. Max
️️️️
N. Garayalde
82'
80'
ГОЛ! 0:1!
B. Barticciotto
Пас отдал
М. Анхель Наварро
76'
Замена
F. Girotti
️️️️
C. Tarragona
76'
Замена
B. Barticciotto
️️️️
М. Галарса
Желтая карточка
L. Mamut
73'
Замена
П. де Бласис
️️️️
Л. Кастро
70'
69'
Желтая карточка
J. Portillo
63'
Замена
Б. Риверос
️️️️
S. Martínez
46'
Замена
M. Esquivel
️️️️
R. Botta
44'
Желтая карточка
М. Галарса
Желтая карточка
Л. Кастро
43'
40'
Желтая карточка
R. Botta
Замена
Y. Cabral
️️️️
E. Martínez
34'
Желтая карточка
M. Fernández
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химнасия
29
Marcos Ledesma
ВР
14
Leonardo Morales
(К)
ЦЗ
19
Nicolás Colazo
ЦЗ
5
Nicolás Garayalde
ЦП
7
Manuel Panaro
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
25
Martín Fernández
ЦП
34
Leandro Mamut
ЦП
19
Родриго Кастильо
ЦФ
15
Juan Pintado
ЦФ
21
Enzo Martínez
ЦФ
Главный тренер
Марсело Мендес
Тальерес де Кордоба
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
29
Гастон Бенавидес
ЦЗ
17
Juan Gabriel Rodríguez
ЦЗ
5
Juan Portillo
ЦП
14
Silvio Martínez
ЦП
27
Хуан Портилья
ЦП
5
Матиас Галарса
ЦП
80
Матиас Галарса
ЦП
20
Rubén Botta
ЦП
17
Гвидо Эррера
(К)
ЦФ
25
Cristian Tarragona
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Рибонетто
Химнасия
23
Nelson Insfrán
ВР
13
Rodrigo Gallo
ЦЗ
17
Valentín Rodríguez
ЦЗ
2
Fabricio Corbalan
ЦЗ
31
B. Blasi
ЦЗ
3
Yonatan Cabral
ЦЗ
14
Agustín Bolívar
ЦП
16
A. Max
ЦП
31
Santino Primante
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
11
Franco Troyansky
ЦФ
Тальерес де Кордоба
26
Лаутаро Моралес
ВР
4
Kevin Mantilla
ЦЗ
28
Alex Vigo
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
3
Lucas Suárez
ЦЗ
5
Franco Moyano
ЦП
21
Matías Gómez
ЦП
16
Ulises Ortegoza
ЦП
32
Matías Esquivel
ЦФ
33
Bruno Barticciotto
ЦФ
18
Ramiro Ruiz Rodríguez
ЦФ
99
Federico Girotti
ЦФ
2-5-3
29
14
19
7
19
Кастро
25
34
5
21
15
19
Кастильо
3-5-1-2
29
Бенавидес
17
29
Наварро
14
5
Галарса
80
Галарса
20
27
Портилья
5
25
17
Эррера
21
3
3
21
5
16
16
5
25
31
31
25
19
Кастро
8
де Бласис
8
де Бласис
19
Кастро
14
15
Риверос
15
Риверос
14
5
Галарса
16
16
5
Галарса
20
32
32
20
80
Галарса
33
33
80
Галарса
25
99
99
25
Остались в запасе
Химнасия
Тальерес де Кордоба
23
Nelson Insfrán
ВР
13
Rodrigo Gallo
ЦЗ
17
Valentín Rodríguez
ЦЗ
2
Fabricio Corbalan
ЦЗ
31
B. Blasi
ЦЗ
14
Agustín Bolívar
ЦП
11
Franco Troyansky
ЦФ
Главный тренер
Марсело Мендес
26
Лаутаро Моралес
ВР
4
Kevin Mantilla
ЦЗ
28
Alex Vigo
ЦЗ
3
Lucas Suárez
ЦЗ
5
Franco Moyano
ЦП
21
Matías Gómez
ЦП
18
Ramiro Ruiz Rodríguez
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Рибонетто
Остались в запасе
23
Nelson Insfrán
ВР
13
Rodrigo Gallo
ЦЗ
17
Valentín Rodríguez
ЦЗ
2
Fabricio Corbalan
ЦЗ
31
B. Blasi
ЦЗ
14
Agustín Bolívar
ЦП
11
Franco Troyansky
ЦФ
Остались в запасе
26
Лаутаро Моралес
ВР
4
Kevin Mantilla
ЦЗ
28
Alex Vigo
ЦЗ
3
Lucas Suárez
ЦЗ
5
Franco Moyano
ЦП
21
Matías Gómez
ЦП
18
Ramiro Ruiz Rodríguez
ЦФ
Главный тренер
Марсело Мендес
Главный тренер
Вальтер Рибонетто
Статистика матча Химнасия - Тальерес де Кордоба
3
4
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
6
5
Нарушения
13
9
Офсайды
1
0
Количество передач
326
357
Сейвы
1
2
Точность передач %
67
71
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
0.41
0.92
Матчи команд
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Бока Хуниорс
- : -
30.11.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Химнасия
4 : 2
23.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 16 тур
Химнасия
2 : 1
06.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес де Рио-Куарто
1 : 2
31.10.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 14 тур
Химнасия
2 : 0
24.10.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 13 тур
Уракан
1 : 2
16.10.2026
Химнасия
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 16 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 1
07.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 15 тур
Депортиво Риестра
0 : 3
31.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 2
24.10.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 13 тур
Бока Хуниорс
2 : 1
17.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 12 тур
Тальерес де Кордоба
0 : 1
12.10.2026
Индепендьенте
Информация о матче
Главный судья:
Hernan Mastrangelo, Argentina
Стадион:
Estadio Juan Carmelo Zerillo, La Plata
Новости команд
Все
Химнасия
Тальерес де Кордоба
«Оренбург» арендовал аргентинского вингера
7 июля
1
Комментарий Семака после ничьей с «Химнасией»
5 июля
2
Товарищеский матч. «Зенит» не сумел победить аргентинский клуб
5 июля
21
«Зенит» – «Химнасия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июля 2026
5 июля
«Зенит» сыграет с аргентинским клубом
21 июня
6
Комментарий Семака после ничьей с «Химнасией»
5 июля
2
Товарищеский матч. «Зенит» не сумел победить аргентинский клуб
5 июля
21
«Зенит» – «Химнасия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июля 2026
5 июля
«Зенит» сыграет с аргентинским клубом
21 июня
6
В аргентинском клубе оценили вероятность матча, за который «Зенит» заплатит 50+ миллионов
11 июня
23
«Оренбург» арендовал аргентинского вингера
7 июля
1
В Аргентине назвали следующий клуб Адольфо Гайча
7 января
4
Агент Гайча объяснил срыв трансфера из ЦСКА в «Тальерес»
2025.07.25 11:30
Трансфер Гайча из ЦСКА в «Тальерес» сорвался из-за алчности
2025.07.24 21:51
8
Стал известен новый клуб Гайча из ЦСКА
2025.07.24 21:30
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+