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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Тигре - Индепендьенте Ривадавия
Тигре - Индепендьенте Ривадавия: обзор матча 09 декабря 2024
Тигре
09.12.2024, понедельник, 23:00
Аргентина. Примера, 26 тур
0 : 2
Завершен
Индепендьенте Ривадавия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тигре - Индепендьенте Ривадавия
Замена
M. Ortega
️️️️
M. Garay
79'
Замена
E. Forclaz
️️️️
T. Galván
74'
68'
Замена
Э. Бургос
️️️️
M. Cardillo
Замена
D. Pena
️️️️
S. Gonzalez
60'
56'
Замена
L. Gómez
️️️️
L. Abecasis
56'
Замена
G. Ríos
️️️️
V. Ramis
50'
Вторая желтая
L. Sequeira
50'
Желтая карточка
L. Sequeira
Замена
Г. Марони
️️️️
T. Cavanagh
46'
Замена
N. Contín
️️️️
C. Viganoni
46'
46'
Замена
F. Milo
️️️️
T. Ostchega
45'
+4
Желтая карточка
L. Ríos
35'
Замена
L. Ríos
️️️️
D. Ruben Tonetto
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тигре
12
Felipe Zenobio
ВР
42
Рамон Ариас
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
5
Nahuel Banegas
ЦЗ
31
Tomás Cavanagh
ЦЗ
8
Martín Garay
(К)
ЦП
37
Romeo Benítez
ЦП
16
Lorenzo Scipioni
ЦП
27
Santiago Gonzalez
ЦП
26
Tomás Galván
ЦП
37
Camilo Viganoni
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Домингес
Индепендьенте Ривадавия
33
Ezequiel Centurión
ВР
40
I. Villalba
ЦЗ
42
Sheyko Studer
ЦЗ
16
Tobías Ostchega
ЦЗ
5
Franco Romero
(К)
ЦП
15
Mauricio Cardillo
ЦП
77
Luis Sequeira
ЦП
11
Diego Ruben Tonetto
ЦП
22
Sebastián Villa
ЦФ
7
Victorio Ramis
ЦФ
29
L. Abecasis
ЦФ
Главный тренер
Мартин Чикотелло
Тигре
24
Alan Sosa
ВР
22
Brian Leizza
ЦЗ
4
Valentin Moreno
ЦЗ
6
Martín Ortega
ЦЗ
38
Tomas Fernandez
ЦЗ
35
Milton Vasconcelo
ЦП
33
Гонсало Марони
ЦП
11
Ezequiel Forclaz
ЦП
21
Sebastián Medina
ЦП
34
Dayro Pena
ЦП
11
Darío Sarmiento
ЦФ
29
Nicolás Contín
ЦФ
Индепендьенте Ривадавия
23
Gonzalo Marinelli
ВР
14
Luciano Gómez
ЦЗ
15
Mateo Ortale
ЦЗ
25
Federico Milo
ЦЗ
2
Bruno Bianchi
ЦЗ
21
Matías Ruiz Díaz
ЦЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
8
Эсекьель Хам
ОП
11
Gonzalo Ríos
ЦП
8
Lautaro Ríos
ЦП
43
Fabrizio Sartori Prieto
ЦФ
7
F. Romero
ЦФ
4-5-1
12
42
Ариас
5
31
3
Пас
37
16
27
26
8
37
3-4-3
33
40
42
16
15
77
11
5
29
7
22
8
6
6
8
31
33
Марони
33
Марони
31
26
11
11
26
27
34
34
27
37
29
29
37
29
14
14
29
16
25
25
16
15
20
Бургос
20
Бургос
15
7
11
11
7
11
8
8
11
Остались в запасе
Тигре
Индепендьенте Ривадавия
24
Alan Sosa
ВР
22
Brian Leizza
ЦЗ
4
Valentin Moreno
ЦЗ
38
Tomas Fernandez
ЦЗ
35
Milton Vasconcelo
ЦП
21
Sebastián Medina
ЦП
11
Darío Sarmiento
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Домингес
23
Gonzalo Marinelli
ВР
15
Mateo Ortale
ЦЗ
2
Bruno Bianchi
ЦЗ
21
Matías Ruiz Díaz
ЦЗ
8
Эсекьель Хам
ОП
43
Fabrizio Sartori Prieto
ЦФ
7
F. Romero
ЦФ
Главный тренер
Мартин Чикотелло
Остались в запасе
24
Alan Sosa
ВР
22
Brian Leizza
ЦЗ
4
Valentin Moreno
ЦЗ
38
Tomas Fernandez
ЦЗ
35
Milton Vasconcelo
ЦП
21
Sebastián Medina
ЦП
11
Darío Sarmiento
ЦФ
Остались в запасе
23
Gonzalo Marinelli
ВР
15
Mateo Ortale
ЦЗ
2
Bruno Bianchi
ЦЗ
21
Matías Ruiz Díaz
ЦЗ
8
Эсекьель Хам
ОП
43
Fabrizio Sartori Prieto
ЦФ
7
F. Romero
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Домингес
Главный тренер
Мартин Чикотелло
Статистика матча Тигре - Индепендьенте Ривадавия
1
2
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
14
6
Офсайды
1
0
Количество передач
533
277
Сейвы
1
3
Точность передач %
83
65
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
0.6
1.24
Матчи команд
Тигре
Аргентина. Примера, 16 тур
Тигре
1 : 0
07.11.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 15 тур
Уракан
0 : 2
31.10.2026
Тигре
Аргентина. Примера, 14 тур
Тигре
0 : 1
24.10.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 13 тур
Индепендьенте Ривадавия
2 : 2
17.10.2026
Тигре
Аргентина. Примера, 12 тур
Тигре
1 : 2
11.10.2026
Банфилд
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Бока Хуниорс
2 : 0
26.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 16 тур
Химнасия и Эсгрима Мендоса
1 : 1
07.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 15 тур
Индепендьенте Ривадавия
3 : 1
03.11.2026
Банфилд
Аргентина. Примера, 14 тур
Архентинос Хуниорс
1 : 0
28.10.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 13 тур
Индепендьенте Ривадавия
2 : 2
17.10.2026
Тигре
Информация о матче
Главный судья:
Brian Ferreyra, Argentina
Стадион:
Estadio Jose Dellagiovanna, Buenos Aires
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