Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Аргентина. Примера
Атлетико Тукуман - Ньюэллс Олд Бойз
Атлетико Тукуман - Ньюэллс Олд Бойз: обзор матча 03 декабря 2024
Атлетико Тукуман
03.12.2024, вторник, 04:00
Аргентина. Примера, 25 тур
0 : 0
Завершен
Ньюэллс Олд Бойз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Тукуман - Ньюэллс Олд Бойз
Желтая карточка
T. Durso
90'
+12
Красная карточка
N. Castro
90'
+10
Желтая карточка
R. Melo
90'
+2
Замена
N. Castro
️️️️
G. Acosta
88'
Замена
R. Melo
️️️️
A. Sánchez
88'
86'
Замена
Г. Карабахаль
️️️️
Э. Банега
86'
Замена
А. Шотт
️️️️
A. Méndez
Замена
N. Franco
️️️️
M. Bajamich
82'
73'
Замена
А. Мартино
️️️️
L. Vangioni
73'
Замена
I. Méndez
️️️️
M. Miljevic
Желтая карточка
M. Brandán
69'
Замена
L. Miguel Rodríguez
️️️️
N. Breitenbruch
67'
Замена
M. Brandán
️️️️
M. Coronel
67'
59'
Замена
И. Рамирес
️️️️
G. Chiaverano
54'
Желтая карточка
Э. Банега
Желтая карточка
A. Sánchez
39'
37'
Желтая карточка
J. Reinatti
28'
Желтая карточка
L. Vangioni
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Тукуман
25
Tomás Durso
ВР
6
Gianluca Ferrari
ЦЗ
25
Néstor Breitenbruch
ЦЗ
5
Николас Ромеро
ЦЗ
32
Juan Infante
ЦЗ
11
Renzo Tesuri
ЦП
8
Guillermo Acosta
(К)
ЦП
21
Adrián Sánchez
ЦП
32
Mateo Bajamich
ЦФ
19
Marcelo Estigarribia
ЦФ
11
Mateo Coronel
ЦФ
Главный тренер
Факундо Сава
Ньюэллс Олд Бойз
30
Josué Reinatti
ВР
23
Густаво Веласкес
ЦЗ
15
S. Salcedo
ЦЗ
21
Leonel Vangioni
ЦЗ
55
Томас Хакоб
ЦЗ
4
Armando Méndez
ЦП
25
Tomás Pérez
ЦП
11
Эвер Банега
(К)
ЦП
10
Matko Miljevic
ЦП
21
Giovani Chiaverano
ЦФ
24
Mateo Silvetti
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Ларрьера
Атлетико Тукуман
12
Juan Ignacio González
ВР
16
Moisés Brandán
ЦЗ
17
Matías de los Santos
ЦЗ
39
Matías Orihuela
ЦЗ
41
Rodrigo Melo
ЦЗ
26
Tomás Castro Ponce
ЦП
31
Lautaro Agustin Godoy
ЦП
11
Nicolás Castro
ЦП
9
Francisco Bonfiglio
ЦФ
7
Justo Giani
ЦФ
10
N. Franco
ЦФ
7
Luis Miguel Rodríguez
ЦФ
Ньюэллс Олд Бойз
12
Ramiro Macagno
ВР
17
Анхело Мартино
ЦЗ
20
Аугусто Шотт
ЦЗ
2
Ян Главинович
ЦЗ
77
Лукас Бесоцци
ЛВ
8
David Sotelo
ЦП
11
Francisco González
ЦП
21
Francisco Plaza
ЦП
13
Ignacio Méndez
ЦП
27
Габриэль Карабахаль
АП
99
Игнасио Рамирес
ЦФ
7
F. Cardozo
ЦФ
4-3-3
25
6
5
Ромеро
32
25
11
8
21
11
19
32
4-4-2
30
15
21
55
Хакоб
23
Веласкес
25
11
Банега
10
4
24
21
11
16
16
11
21
41
41
21
8
11
11
8
32
10
10
32
25
7
7
25
21
17
Мартино
17
Мартино
21
4
20
Шотт
20
Шотт
4
10
13
13
10
11
Банега
27
Карабахаль
27
Карабахаль
11
Банега
21
99
Рамирес
99
Рамирес
21
Остались в запасе
Атлетико Тукуман
Ньюэллс Олд Бойз
12
Juan Ignacio González
ВР
17
Matías de los Santos
ЦЗ
39
Matías Orihuela
ЦЗ
26
Tomás Castro Ponce
ЦП
31
Lautaro Agustin Godoy
ЦП
9
Francisco Bonfiglio
ЦФ
7
Justo Giani
ЦФ
Главный тренер
Факундо Сава
12
Ramiro Macagno
ВР
2
Ян Главинович
ЦЗ
8
David Sotelo
ЦП
11
Francisco González
ЦП
21
Francisco Plaza
ЦП
77
Лукас Бесоцци
ЛВ
7
F. Cardozo
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Ларрьера
Остались в запасе
12
Juan Ignacio González
ВР
17
Matías de los Santos
ЦЗ
39
Matías Orihuela
ЦЗ
26
Tomás Castro Ponce
ЦП
31
Lautaro Agustin Godoy
ЦП
9
Francisco Bonfiglio
ЦФ
7
Justo Giani
ЦФ
Остались в запасе
12
Ramiro Macagno
ВР
2
Ян Главинович
ЦЗ
8
David Sotelo
ЦП
11
Francisco González
ЦП
21
Francisco Plaza
ЦП
77
Лукас Бесоцци
ЛВ
7
F. Cardozo
ЦФ
Главный тренер
Факундо Сава
Главный тренер
Маурисио Ларрьера
Статистика матча Атлетико Тукуман - Ньюэллс Олд Бойз
4
1
3
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
7
4
Нарушения
19
6
Офсайды
3
1
Количество передач
378
324
Сейвы
3
1
Точность передач %
70
72
Удары мимо ворот
9
6
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
0.79
0.35
Матчи команд
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 16 тур
Банфилд
2 : 2
07.11.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Тукуман
1 : 2
03.11.2026
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 14 тур
Тигре
0 : 1
24.10.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Тукуман
2 : 3
18.10.2026
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 12 тур
Химнасия
1 : 1
10.10.2026
Атлетико Тукуман
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Химнасия
4 : 2
23.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 16 тур
Институто
2 : 2
08.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 15 тур
Ньюэллс Олд Бойз
1 : 1
02.11.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 14 тур
Сан-Лоренсо
0 : 0
25.10.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 13 тур
Ньюэллс Олд Бойз
2 : 1
20.10.2026
Сентраль Кордоба
Информация о матче
Главный судья:
Pablo Echavarria, Argentina
Новости команд
Все
Атлетико Тукуман
Ньюэллс Олд Бойз
Месси назвал клуб, за который хотел играть в детстве – это не «Барселона»
2025.12.04 21:47
Месси принял неожиданное решение по своему будущему
2025.06.04 23:35
6
«Краснодар» не смог договориться по Мартино
2025.01.24 18:48
Навас нашел новый клуб по совету Месси
2025.01.22 11:55
38-летний Кейлор Навас перейдет в родной клуб Месси
2025.01.21 07:25
Месси назвал клуб, за который хотел играть в детстве – это не «Барселона»
2025.12.04 21:47
Месси принял неожиданное решение по своему будущему
2025.06.04 23:35
6
«Краснодар» не смог договориться по Мартино
2025.01.24 18:48
Навас нашел новый клуб по совету Месси
2025.01.22 11:55
38-летний Кейлор Навас перейдет в родной клуб Месси
2025.01.21 07:25
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+