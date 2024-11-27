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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Унион Санта-Фе - Тальерес де Кордоба
Унион Санта-Фе - Тальерес де Кордоба: обзор матча 27 ноября 2024
Унион Санта-Фе
27.11.2024, среда, 03:15
Аргентина. Примера, 24 тур
2 : 3
Завершен
Тальерес де Кордоба
5'
А. Бальбоа (П)
90'
L. Gamba
30'
R. Botta (П)
45+3'
М. Галарса
61'
C. Tarragona
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Унион Санта-Фе - Тальерес де Кордоба
ГОЛ! 2:3!
L. Gamba
Пас отдал
C. Corvalán
90'
85'
Замена
U. Ortegoza
️️️️
Х. Портилья
84'
Замена
B. Barticciotto
️️️️
C. Tarragona
Замена
T. Banega
️️️️
S. Rivero
84'
74'
Замена
Б. Риверос
️️️️
R. Botta
73'
Замена
F. Moyano
️️️️
М. Галарса
Замена
L. Gamba
️️️️
А. Бальбоа
67'
61'
ГОЛ! 1:3!
C. Tarragona
Пас отдал
М. Галарса
Замена
E. Roldán
️️️️
P. Tanda
56'
Замена
G. Javier Morales
️️️️
J. Domina
56'
Замена
Л. Верде
️️️️
M. Torren
46'
45'
+3
ГОЛ! 1:2!
М. Галарса
Пас отдал
Г. Бенавидес
43'
Желтая карточка
М. Галарса
37'
Желтая карточка
Г. Эррера
34'
Желтая карточка
R. Botta
Желтая карточка
M. Torren
34'
30'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
R. Botta
18'
Замена
S. Martínez
️️️️
С. Паласиос
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Бальбоа
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион Санта-Фе
25
Thiago Cardozo
ВР
35
Lautaro Vargas
ЦЗ
18
Franco Pardo
ЦЗ
3
Miguel Torren
ЦЗ
3
Claudio Corvalán
(К)
ЦЗ
7
Simón Rivero
ЦП
5
Patricio Tanda
ЦП
20
Mauro Pittón
ЦП
9
Адриан Бальбоа
ЦФ
15
Mateo Del Blanco
ЦФ
30
Jeronimo Domina
ЦФ
Главный тренер
Кили Гонсалес
Тальерес де Кордоба
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
29
Гастон Бенавидес
ЦЗ
17
Juan Gabriel Rodríguez
ЦЗ
5
Juan Portillo
ЦП
27
Хуан Портилья
ЦП
5
Матиас Галарса
ЦП
20
Rubén Botta
ЦП
80
Матиас Галарса
ЦП
34
Себастьян Паласиос
ПВ
17
Гвидо Эррера
(К)
ЦФ
25
Cristian Tarragona
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Рибонетто
Унион Санта-Фе
1
Nicolás Campisi
ВР
13
Valentín Fascendini
ЦЗ
22
Francisco Gerometta
ЦЗ
32
Nicolás Paz
ЦЗ
26
Juan Pablo Luduena
ЦЗ
18
Лионель Верде
ЦП
23
Enzo Roldán
ЦП
19
Tiago Banega
ЦП
21
Lucas Gamba
ЦФ
9
Gonzalo Javier Morales
ЦФ
Тальерес де Кордоба
26
Лаутаро Моралес
ВР
28
Alex Vigo
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
4
Kevin Mantilla
ЦЗ
3
Lucas Suárez
ЦЗ
25
Gustavo Albarracín
ЦП
14
Silvio Martínez
ЦП
16
Ulises Ortegoza
ЦП
5
Franco Moyano
ЦП
21
Matías Gómez
ЦП
33
Bruno Barticciotto
ЦФ
99
Federico Girotti
ЦФ
4-3-3
25
35
3
3
18
7
5
20
30
15
9
Бальбоа
3-5-1-2
29
Бенавидес
17
29
Наварро
5
5
Галарса
20
80
Галарса
27
Портилья
34
Паласиос
25
17
Эррера
3
18
Верде
18
Верде
3
5
23
23
5
7
19
19
7
9
Бальбоа
21
21
9
Бальбоа
30
9
9
30
20
15
Риверос
15
Риверос
20
34
Паласиос
14
14
34
Паласиос
27
Портилья
16
16
27
Портилья
5
Галарса
5
5
5
Галарса
25
33
33
25
Остались в запасе
Унион Санта-Фе
Тальерес де Кордоба
1
Nicolás Campisi
ВР
13
Valentín Fascendini
ЦЗ
22
Francisco Gerometta
ЦЗ
32
Nicolás Paz
ЦЗ
26
Juan Pablo Luduena
ЦЗ
Главный тренер
Кили Гонсалес
26
Лаутаро Моралес
ВР
28
Alex Vigo
ЦЗ
4
Kevin Mantilla
ЦЗ
3
Lucas Suárez
ЦЗ
25
Gustavo Albarracín
ЦП
21
Matías Gómez
ЦП
99
Federico Girotti
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Рибонетто
Остались в запасе
1
Nicolás Campisi
ВР
13
Valentín Fascendini
ЦЗ
22
Francisco Gerometta
ЦЗ
32
Nicolás Paz
ЦЗ
26
Juan Pablo Luduena
ЦЗ
Остались в запасе
26
Лаутаро Моралес
ВР
28
Alex Vigo
ЦЗ
4
Kevin Mantilla
ЦЗ
3
Lucas Suárez
ЦЗ
25
Gustavo Albarracín
ЦП
21
Matías Gómez
ЦП
99
Federico Girotti
ЦФ
Главный тренер
Кили Гонсалес
Главный тренер
Вальтер Рибонетто
Статистика матча Унион Санта-Фе - Тальерес де Кордоба
1
3
Всего ударов по воротам
17
10
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
4
Нарушения
7
11
Офсайды
3
2
Количество передач
400
357
Сейвы
2
3
Точность передач %
75
72
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
2
1.42
Матчи команд
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 16 тур
Унион Санта-Фе
2 : 0
07.11.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 15 тур
Ньюэллс Олд Бойз
1 : 1
02.11.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 14 тур
Унион Санта-Фе
3 : 1
27.10.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 13 тур
Депортиво Риестра
1 : 1
20.10.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 12 тур
Унион Санта-Фе
0 : 2
10.10.2026
Дефенса и Хустисия
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 16 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 1
07.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 15 тур
Депортиво Риестра
0 : 3
31.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 2
24.10.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 13 тур
Бока Хуниорс
2 : 1
17.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 12 тур
Тальерес де Кордоба
0 : 1
12.10.2026
Индепендьенте
Информация о матче
Главный судья:
Carlos Andres Gariano, Argentina
Стадион:
Estadio 15 de Abril, Santa Fe de la Vera Cruz
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