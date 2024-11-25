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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Годой-Крус - Велес Сарсфилд
Годой-Крус - Велес Сарсфилд: обзор матча 25 ноября 2024
Годой-Крус
25.11.2024, понедельник, 01:15
Аргентина. Примера, 24 тур
0 : 0
Завершен
Велес Сарсфилд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Годой-Крус - Велес Сарсфилд
86'
Замена
А. Монторо
️️️️
Т. Фернандес
Желтая карточка
A. Valverde
80'
Замена
T. Pozzo
️️️️
S. Rodríguez
78'
Замена
M. Santiago
️️️️
G. Abrego
78'
72'
Желтая карточка
P. Pernicone
Замена
M. Pino
️️️️
L. Arce
72'
Замена
D. Barrea
️️️️
F. Altamira
72'
67'
Замена
М. Сантос
️️️️
B. Romero
67'
Замена
М. Каррисо
️️️️
C. Aquino
Желтая карточка
B. Leyes
65'
Замена
A. Valverde
️️️️
V. Poggi
62'
46'
Замена
Ж. Элиас
️️️️
К. Ордоньес
46'
Замена
М. Пеллегрини
️️️️
F. Pizzini
43'
Желтая карточка
J. García
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Годой-Крус
1
Franco Petroli
ВР
4
Lucas Arce
ЦЗ
23
Mateo Mendoza
ЦЗ
23
Federico Rasmussen
ЦЗ
3
Juan Moran
ЦЗ
26
Gonzalo Abrego
(К)
ЦП
5
Bruno Leyes
ЦП
25
Vicente Poggi
ЦП
10
Сантино Андино
ЦП
25
Facundo Altamira
ЦФ
9
Salomón Rodríguez
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Ольдра
Велес Сарсфилд
1
Tomás Marchiori
ВР
2
Patricio Pernicone
ЦЗ
4
Joaquín García
ЦЗ
16
Валентин Гомес
ЦЗ
3
Elías Gómez
ЦЗ
32
Кристиан Ордоньес
ЦП
30
Агустин Боусат
ЦП
10
Francisco Pizzini
ЦП
22
Claudio Aquino
ЦП
24
Тиаго Фернандес
ЦП
31
Braian Romero
ЦФ
Главный тренер
Густаво Кинтерос
Годой-Крус
12
Roberto Ramírez
ВР
52
Gerónimo Montivero
ЦЗ
6
Nicolás Canela
ЦЗ
3
Martín Luciano
ЦЗ
8
Agustín Valverde
ЦЗ
14
Agustín Villalobos
ЦП
29
Tomás Pozzo
ЦП
16
Mariano Santiago
ЦП
20
Juan Perez
ЦП
38
Santiago Martínez
ЦФ
22
Martin Pino
ЦФ
9
Daniel Barrea
ЦФ
Велес Сарсфилд
80
Randall Rodriguez
ВР
14
Agustín Lagos
ЦЗ
44
Aarón Quirós
ЦЗ
21
Jano Gordon
ЦЗ
33
Tomás Guidara
ЦЗ
14
Leonel Roldán
ЦЗ
11
Матиас Пеллегрини
ЛВ
39
Жалиль Элиас
ОП
35
Santiago Cáseres
ЦП
10
Альваро Монторо
ЦФ
27
Микаэл Сантос
ЦФ
7
Маэр Каррисо
ЦФ
4-4-2
1
4
23
3
23
26
25
10
Андино
5
9
25
4-5-1
1
4
16
Гомес
3
2
32
Ордоньес
10
22
24
Фернандес
30
Боусат
31
25
8
8
25
9
29
29
9
26
16
16
26
4
22
22
4
25
9
9
25
32
Ордоньес
39
Элиас
39
Элиас
32
Ордоньес
10
11
Пеллегрини
11
Пеллегрини
10
24
Фернандес
10
Монторо
10
Монторо
24
Фернандес
31
27
Сантос
27
Сантос
31
22
7
Каррисо
7
Каррисо
22
Остались в запасе
Годой-Крус
Велес Сарсфилд
12
Roberto Ramírez
ВР
52
Gerónimo Montivero
ЦЗ
6
Nicolás Canela
ЦЗ
3
Martín Luciano
ЦЗ
14
Agustín Villalobos
ЦП
20
Juan Perez
ЦП
38
Santiago Martínez
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Ольдра
80
Randall Rodriguez
ВР
14
Agustín Lagos
ЦЗ
44
Aarón Quirós
ЦЗ
21
Jano Gordon
ЦЗ
33
Tomás Guidara
ЦЗ
14
Leonel Roldán
ЦЗ
35
Santiago Cáseres
ЦП
Главный тренер
Густаво Кинтерос
Остались в запасе
12
Roberto Ramírez
ВР
52
Gerónimo Montivero
ЦЗ
6
Nicolás Canela
ЦЗ
3
Martín Luciano
ЦЗ
14
Agustín Villalobos
ЦП
20
Juan Perez
ЦП
38
Santiago Martínez
ЦФ
Остались в запасе
80
Randall Rodriguez
ВР
14
Agustín Lagos
ЦЗ
44
Aarón Quirós
ЦЗ
21
Jano Gordon
ЦЗ
33
Tomás Guidara
ЦЗ
14
Leonel Roldán
ЦЗ
35
Santiago Cáseres
ЦП
Главный тренер
Даниэль Ольдра
Главный тренер
Густаво Кинтерос
Статистика матча Годой-Крус - Велес Сарсфилд
2
2
Всего ударов по воротам
10
7
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
6
Нарушения
10
10
Офсайды
1
4
Количество передач
267
372
Сейвы
1
1
Точность передач %
68
72
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
6
0
xG (ожидаемые голы)
0.45
1.05
Матчи команд
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 16 тур
Годой-Крус
1 : 1
15.11.2025
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Тукуман
2 : 1
10.11.2025
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 14 тур
Годой-Крус
0 : 0
03.11.2025
Сан-Мартин
Аргентина. Примера, 13 тур
Ланус
2 : 0
18.10.2025
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 12 тур
Индепендьенте Ривадавия
0 : 0
12.10.2025
Годой-Крус
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Велес Сарсфилд
1 : 1
29.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Велес Сарсфилд
1 : 1
29.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Велес Сарсфилд
2 : 2
21.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 16 тур
Унион Санта-Фе
2 : 0
07.11.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 15 тур
Велес Сарсфилд
2 : 2
01.11.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 14 тур
Сентраль Кордоба
0 : 5
26.10.2026
Велес Сарсфилд
Информация о матче
Главный судья:
Sebastian Zunino, Argentina
Стадион:
Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza
Новости команд
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Годой-Крус
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