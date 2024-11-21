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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Барракас Сентраль - Бельграно
Барракас Сентраль - Бельграно: обзор матча 21 ноября 2024
Барракас Сентраль
21.11.2024, четверг, 23:00
Аргентина. Примера, 23 тур
1 : 1
Завершен
Бельграно
40'
F. Bruera
7'
F. Jara
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барракас Сентраль - Бельграно
84'
Замена
M. Suárez
️️️️
F. González Metilli
80'
Замена
F. Lencioni
️️️️
J. Velázquez
Замена
J. Candia
️️️️
I. Tapia
72'
Замена
M. Duarte
️️️️
J. Ruiz
64'
61'
Замена
L. Menossi
️️️️
Э. Ролон
61'
Замена
G. Heredia
️️️️
G. Compagnucci
55'
Желтая карточка
Ф. Киньон
51'
Желтая карточка
J. Lucco
Замена
D. Miloc
️️️️
M. Zalazar
46'
46'
Замена
J. Lucco
️️️️
П. Чаваррия
ГОЛ! 1:1!
F. Bruera
Пас отдал
R. Insúa
40'
34'
Желтая карточка
П. Чаваррия
Желтая карточка
L. Brochero
24'
7'
ГОЛ! 0:1!
F. Jara
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барракас Сентраль
1
Rafael Ferrario
ВР
2
Nicolas Capraro
ЦЗ
23
Lucas Faggioli
ЦЗ
10
Iván Tapia
(К)
ЦП
6
Rodrigo Insúa
ЦП
9
Maximiliano Zalazar
ЦП
8
Siro Rosane
ЦП
13
Carlos SÃ¡nchez
ЦФ
21
Lucas Brochero
ЦФ
10
Javier Ruiz
ЦФ
77
F. Bruera
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Орфила
Бельграно
1
Juan Espinola
ВР
2
Aníbal Leguizamón
ЦЗ
6
Alejandro Rebola
ЦЗ
33
Rafael Delgado
ЦЗ
28
G. Compagnucci
ЦЗ
19
Факундо Киньон
ОП
35
Эстебан Ролон
ЦП
53
Juan Velázquez
ЦП
11
Francisco González Metilli
ЦФ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
29
Franco Jara
(К)
ЦФ
Главный тренер
Хуан Крус Реаль
Барракас Сентраль
30
Marcelo Agustín Miño
ВР
4
Pedro Velurtas
ЦЗ
3
Nicolás Tolosa
ЦЗ
10
Marco Iacobellis
ЦП
32
Santiago Coronel
ЦП
29
Manuel Duarte
ЦП
58
Diego Pavia
ЦП
79
Maximiliano Puig
ЦП
20
Jhonatan Candia
ЦФ
5
Dardo Miloc
ЦФ
11
Alan Cantero
ЦФ
22
Alexis Domínguez
ЦФ
Бельграно
23
Ignacio Chicco
ВР
34
Gerónimo Heredia
ЦЗ
6
Nicolás Meriano
ЦЗ
15
Francisco Facello
ЦЗ
52
Máximo Oses
ЦЗ
37
Мариано Тройло
ЦЗ
8
Ramiro Hernandes
ЦП
26
Facundo Lencioni
ЦП
5
Lucas Menossi
ЦП
9
Franco Rami
ЦФ
26
Jeremías Lucco
ЦФ
9
Matías Suárez
ЦФ
2-4-4
1
2
23
10
9
8
6
13
77
10
21
4-1-2-3
1
6
33
28
2
19
Киньон
35
Ролон
53
29
19
Чаваррия
11
10
29
29
10
10
20
20
10
9
5
5
9
28
34
34
28
53
26
26
53
35
Ролон
5
5
35
Ролон
19
Чаваррия
26
26
19
Чаваррия
11
9
9
11
Остались в запасе
Барракас Сентраль
Бельграно
30
Marcelo Agustín Miño
ВР
4
Pedro Velurtas
ЦЗ
3
Nicolás Tolosa
ЦЗ
10
Marco Iacobellis
ЦП
32
Santiago Coronel
ЦП
58
Diego Pavia
ЦП
79
Maximiliano Puig
ЦП
11
Alan Cantero
ЦФ
22
Alexis Domínguez
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Орфила
23
Ignacio Chicco
ВР
6
Nicolás Meriano
ЦЗ
15
Francisco Facello
ЦЗ
52
Máximo Oses
ЦЗ
37
Мариано Тройло
ЦЗ
8
Ramiro Hernandes
ЦП
9
Franco Rami
ЦФ
Главный тренер
Хуан Крус Реаль
Остались в запасе
30
Marcelo Agustín Miño
ВР
4
Pedro Velurtas
ЦЗ
3
Nicolás Tolosa
ЦЗ
10
Marco Iacobellis
ЦП
32
Santiago Coronel
ЦП
58
Diego Pavia
ЦП
79
Maximiliano Puig
ЦП
11
Alan Cantero
ЦФ
22
Alexis Domínguez
ЦФ
Остались в запасе
23
Ignacio Chicco
ВР
6
Nicolás Meriano
ЦЗ
15
Francisco Facello
ЦЗ
52
Máximo Oses
ЦЗ
37
Мариано Тройло
ЦЗ
8
Ramiro Hernandes
ЦП
9
Franco Rami
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Орфила
Главный тренер
Хуан Крус Реаль
Статистика матча Барракас Сентраль - Бельграно
1
3
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
7
2
Нарушения
7
14
Офсайды
1
5
Количество передач
274
468
Сейвы
1
2
Точность передач %
72
84
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
7
5
xG (ожидаемые голы)
1.29
0.96
Матчи команд
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Росарио Сентраль
- : -
29.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Дефенса и Хустисия
0 : 1
21.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 16 тур
Барракас Сентраль
2 : 0
06.11.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 15 тур
Бельграно
2 : 2
02.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Барракас Сентраль
2 : 1
26.10.2026
Эстудиантес де Рио-Куарто
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
20.10.2026
Барракас Сентраль
Бельграно
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Велес Сарсфилд
2 : 2
21.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 16 тур
Химнасия
2 : 1
06.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 15 тур
Бельграно
2 : 2
02.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Альдосиви
1 : 0
25.10.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 13 тур
Бельграно
0 : 3
19.10.2026
Ривер Плейт
Информация о матче
Главный судья:
Ariel Penel, Argentina
Стадион:
Estadio Claudio Chiqui Tapia, Barracas
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