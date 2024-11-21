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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Велес Сарсфилд - Ланус
Велес Сарсфилд - Ланус: обзор матча 21 ноября 2024
Велес Сарсфилд
21.11.2024, четверг, 01:15
Аргентина. Примера, 23 тур
0 : 0
Завершен
Ланус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Велес Сарсфилд - Ланус
Желтая карточка
C. Aquino
82'
67'
Замена
D. Aquino
️️️️
W. Bou
64'
Замена
O. Ontivero
️️️️
Х. Солер
Желтая карточка
P. Pernicone
59'
57'
Замена
L. Díaz
️️️️
L. Acosta
Замена
Ж. Элиас
️️️️
К. Ордоньес
56'
Желтая карточка
К. Ордоньес
53'
Замена
P. Pernicone
️️️️
F. Pizzini
46'
46'
Замена
L. Boggio
️️️️
G. Perez
Красная карточка
D. Fernández
45'
+4
35'
Желтая карточка
F. Peña Biafore
34'
Желтая карточка
G. Perez
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес Сарсфилд
1
Tomás Marchiori
ВР
14
Agustín Lagos
ЦЗ
3
Elías Gómez
ЦЗ
29
Damián Fernández
ЦЗ
16
Валентин Гомес
ЦЗ
32
Кристиан Ордоньес
ЦП
30
Агустин Боусат
ЦП
10
Francisco Pizzini
ЦП
22
Claudio Aquino
ЦП
24
Тиаго Фернандес
ЦП
31
Braian Romero
ЦФ
Главный тренер
Густаво Кинтерос
Ланус
26
Nahuel Losada
ВР
6
Хулио Солер
ЛЗ
24
Карлос Искьердос
ЦЗ
4
Ezequiel Muñoz
ЦЗ
4
Gonzalo Perez
ЦЗ
5
Felipe Peña Biafore
ЦЗ
11
Eduardo Salvio
ЦП
10
Марселино Морено
АП
7
Lautaro Acosta
(К)
ЦФ
28
Walter Bou
ЦФ
29
Leonardo Jara
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Зелински
Велес Сарсфилд
80
Randall Rodriguez
ВР
2
Patricio Pernicone
ЦЗ
14
Leonel Roldán
ЦЗ
44
Aarón Quirós
ЦЗ
33
Tomás Guidara
ЦЗ
11
Матиас Пеллегрини
ЛВ
39
Жалиль Элиас
ОП
21
Бенхамин Бош
ПВ
36
Francisco Montoro
ЦФ
10
Альваро Монторо
ЦФ
7
Маэр Каррисо
ЦФ
27
Микаэл Сантос
ЦФ
Ланус
1
Alan Aguerre
ВР
28
Octavio Ontivero
ЦЗ
33
Abel Luciatti
ЦЗ
33
Lucas Irusta
ЦЗ
34
Mariano Gerez
ЦП
6
Luciano Boggio
ЦП
30
Agustín Rodríguez
ЦП
20
Dylan Aquino
ЦП
11
Favio Ãlvarez
ЦФ
20
Bruno Cabrera
ЦФ
9
Leandro Díaz
ЦФ
27
Jonathan Torres
ЦФ
4-5-1
1
14
29
16
Гомес
3
30
Боусат
10
22
24
Фернандес
32
Ордоньес
31
3-2-1-1-3
26
4
4
5
24
Искьердос
6
Солер
11
10
Морено
29
28
7
10
2
2
10
33
33
32
Ордоньес
39
Элиас
39
Элиас
32
Ордоньес
6
Солер
28
28
6
Солер
4
6
6
4
28
20
20
28
7
9
9
7
Остались в запасе
Велес Сарсфилд
Ланус
21
Бенхамин Бош
ПВ
80
Randall Rodriguez
ВР
14
Leonel Roldán
ЦЗ
44
Aarón Quirós
ЦЗ
11
Матиас Пеллегрини
ЛВ
36
Francisco Montoro
ЦФ
10
Альваро Монторо
ЦФ
7
Маэр Каррисо
ЦФ
27
Микаэл Сантос
ЦФ
Главный тренер
Густаво Кинтерос
1
Alan Aguerre
ВР
33
Abel Luciatti
ЦЗ
33
Lucas Irusta
ЦЗ
34
Mariano Gerez
ЦП
30
Agustín Rodríguez
ЦП
11
Favio Ãlvarez
ЦФ
20
Bruno Cabrera
ЦФ
27
Jonathan Torres
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Зелински
Остались в запасе
21
Бенхамин Бош
ПВ
80
Randall Rodriguez
ВР
14
Leonel Roldán
ЦЗ
44
Aarón Quirós
ЦЗ
11
Матиас Пеллегрини
ЛВ
36
Francisco Montoro
ЦФ
10
Альваро Монторо
ЦФ
7
Маэр Каррисо
ЦФ
27
Микаэл Сантос
ЦФ
Остались в запасе
1
Alan Aguerre
ВР
33
Abel Luciatti
ЦЗ
33
Lucas Irusta
ЦЗ
34
Mariano Gerez
ЦП
30
Agustín Rodríguez
ЦП
11
Favio Ãlvarez
ЦФ
20
Bruno Cabrera
ЦФ
27
Jonathan Torres
ЦФ
Главный тренер
Густаво Кинтерос
Главный тренер
Рикардо Зелински
Статистика матча Велес Сарсфилд - Ланус
3
1
2
Всего ударов по воротам
13
4
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
11
3
Нарушения
8
17
Офсайды
1
3
Количество передач
360
358
Сейвы
0
3
Точность передач %
69
71
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
7
1
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
0.96
0.22
Матчи команд
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Велес Сарсфилд
1 : 1
29.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Велес Сарсфилд
1 : 1
29.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Велес Сарсфилд
2 : 2
21.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 16 тур
Унион Санта-Фе
2 : 0
07.11.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 15 тур
Велес Сарсфилд
2 : 2
01.11.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 14 тур
Сентраль Кордоба
0 : 5
26.10.2026
Велес Сарсфилд
Ланус
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Ривер Плейт
3 : 1
23.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 16 тур
Сентраль Кордоба
1 : 1
09.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 15 тур
Ланус
1 : 1
02.11.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 14 тур
Банфилд
1 : 1
24.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 13 тур
Платенсе
0 : 1
17.10.2026
Ланус
Информация о матче
Главный судья:
Fernando Echenique, Argentina
Стадион:
Хосе Амальфитани
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