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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Тальерес де Кордоба - Атлетико Сармиенто
Тальерес де Кордоба - Атлетико Сармиенто: обзор матча 22 ноября 2024
Тальерес де Кордоба
22.11.2024, пятница, 01:15
Аргентина. Примера, 23 тур
2 : 0
Завершен
Атлетико Сармиенто
72'
J. Gabriel Rodríguez
81'
F. Girotti (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тальерес де Кордоба - Атлетико Сармиенто
Замена
J. Gallard
️️️️
S. Martínez
90'
+2
Замена
M. Gómez
️️️️
М. Галарса
90'
87'
Замена
F. Paradela
️️️️
T. Guiacobini
84'
Желтая карточка
T. Guiacobini
ГОЛ с пенальти! 2:0!
F. Girotti
81'
76'
Замена
Y. Arismendi
️️️️
V. Burgoa
76'
Замена
G. Gudiño
️️️️
G. Díaz
ГОЛ! 1:0!
J. Gabriel Rodríguez
Пас отдал
J. Portillo
72'
67'
Желтая карточка
M. Garcia
65'
Замена
E. Naya
️️️️
И. Моралес
65'
Замена
G. Hauche
️️️️
J. Gho
Замена
М. Галарса
️️️️
U. Ortegoza
64'
Замена
F. Moyano
️️️️
B. Barticciotto
64'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тальерес де Кордоба
29
Гастон Бенавидес
ЦЗ
17
Juan Gabriel Rodríguez
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
5
Juan Portillo
ЦП
16
Ulises Ortegoza
ЦП
5
Матиас Галарса
ЦП
14
Silvio Martínez
ЦП
34
Себастьян Паласиос
ПВ
17
Гвидо Эррера
(К)
ЦФ
99
Federico Girotti
ЦФ
33
Bruno Barticciotto
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Рибонетто
Атлетико Сармиенто
42
Lucas Acosta
ВР
17
Franco Paredes
ЦЗ
33
Gabriel Díaz
ЦЗ
14
Elías López
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
5
Manuel Garcia
ЦП
30
Valentín Burgoa
ЦП
10
Николас Гайтан
(К)
ЦП
28
Joaquin Gho
ЦП
31
Tomas Guiacobini
ЦФ
9
Иван Моралес
ЦФ
Главный тренер
Исраэль Дамонте
Тальерес де Кордоба
26
Лаутаро Моралес
ВР
3
Lucas Suárez
ЦЗ
25
Tomas Olmos
ЦЗ
4
Kevin Mantilla
ЦЗ
24
Franco Saavedra
ЦЗ
21
Matías Gómez
ЦП
5
Franco Moyano
ЦП
27
Jeremías Gallard
ЦП
25
Gustavo Albarracín
ЦП
80
Матиас Галарса
ЦП
18
Ramiro Ruiz Rodríguez
ЦФ
49
Valentin Davila
ЦФ
Атлетико Сармиенто
13
Nereo Champagne
ВР
2
Santiago Morales
ЦЗ
21
Gabriel Hauche
ЦЗ
26
Yair Arismendi
ЦЗ
16
Juan Cruz Guasone
ЦЗ
20
Gabriel Gudiño
ЦП
6
Juan Andrada
ЦП
10
Federico Paradela
ЦП
38
Matias Rosales
ЦП
23
Bryan Cabezas
ЦФ
19
Ezequiel Naya
ЦФ
7
Lisandro López
ЦФ
3-4-1-3
29
Бенавидес
17
15
Риверос
5
5
Галарса
14
16
34
Паласиос
33
99
17
Эррера
4-4-2
42
14
Ронкалья
33
14
17
30
10
Гайтан
28
5
9
Моралес
31
5
Галарса
21
21
5
Галарса
33
5
5
33
14
27
27
14
16
80
Галарса
80
Галарса
16
28
21
21
28
30
26
26
30
33
20
20
33
31
10
10
31
9
Моралес
19
19
9
Моралес
Остались в запасе
Тальерес де Кордоба
Атлетико Сармиенто
26
Лаутаро Моралес
ВР
3
Lucas Suárez
ЦЗ
25
Tomas Olmos
ЦЗ
4
Kevin Mantilla
ЦЗ
24
Franco Saavedra
ЦЗ
25
Gustavo Albarracín
ЦП
18
Ramiro Ruiz Rodríguez
ЦФ
49
Valentin Davila
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Рибонетто
13
Nereo Champagne
ВР
2
Santiago Morales
ЦЗ
16
Juan Cruz Guasone
ЦЗ
6
Juan Andrada
ЦП
38
Matias Rosales
ЦП
23
Bryan Cabezas
ЦФ
7
Lisandro López
ЦФ
Главный тренер
Исраэль Дамонте
Остались в запасе
26
Лаутаро Моралес
ВР
3
Lucas Suárez
ЦЗ
25
Tomas Olmos
ЦЗ
4
Kevin Mantilla
ЦЗ
24
Franco Saavedra
ЦЗ
25
Gustavo Albarracín
ЦП
18
Ramiro Ruiz Rodríguez
ЦФ
49
Valentin Davila
ЦФ
Остались в запасе
13
Nereo Champagne
ВР
2
Santiago Morales
ЦЗ
16
Juan Cruz Guasone
ЦЗ
6
Juan Andrada
ЦП
38
Matias Rosales
ЦП
23
Bryan Cabezas
ЦФ
7
Lisandro López
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Рибонетто
Главный тренер
Исраэль Дамонте
Статистика матча Тальерес де Кордоба - Атлетико Сармиенто
2
Всего ударов по воротам
20
12
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
8
5
Нарушения
7
13
Офсайды
2
0
Количество передач
368
374
Сейвы
0
2
Точность передач %
83
77
Удары мимо ворот
10
7
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
7
6
xG (ожидаемые голы)
2.65
0.8
Матчи команд
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 16 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 1
07.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 15 тур
Депортиво Риестра
0 : 3
31.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 2
24.10.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 13 тур
Бока Хуниорс
2 : 1
17.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 12 тур
Тальерес де Кордоба
0 : 1
12.10.2026
Индепендьенте
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 16 тур
Тигре
1 : 0
07.11.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 2
31.10.2026
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Химнасия
2 : 0
24.10.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
20.10.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 11 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
15.10.2026
Ривер Плейт
Информация о матче
Главный судья:
Brian Ferreyra, Argentina
Стадион:
Марио Альберто Кемпес
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