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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба
Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба: обзор матча 20 ноября 2024
Ньюэллс Олд Бойз
20.11.2024, среда, 23:00
Аргентина. Примера, 23 тур
2 : 3
Завершен
Сентраль Кордоба
25'
M. Silvetti
48'
M. Miljevic
45+3'
R. Atencio
57'
L. Hoyos (АГ)
74'
F. Cabral
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба
Замена
Г. Карабахаль
️️️️
M. Silvetti
90'
+1
Замена
И. Рамирес
️️️️
Х. Мануэль Гарсия
88'
Замена
G. Chiaverano
️️️️
M. Miljevic
88'
Желтая карточка
Р. Фернандес
87'
86'
Желтая карточка
L. Miguel Angulo
74'
ГОЛ! 2:3!
F. Cabral
Пас отдал
J. Meli
74'
Замена
Н. Куальята
️️️️
L. Varaldo
Замена
A. Méndez
️️️️
А. Шотт
72'
Замена
Л. Бесоцци
️️️️
T. Pérez
72'
Желтая карточка
А. Мартино
71'
70'
Замена
M. Benítez
️️️️
M. Godoy
Желтая карточка
M. Miljevic
59'
57'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
L. Hoyos
52'
Замена
F. Cabral
️️️️
R. Atencio
52'
Замена
E. Cabrera
️️️️
C. Vega
52'
Замена
L. Miguel Angulo
️️️️
Y. Rak
ГОЛ! 2:1!
M. Miljevic
Пас отдал
Э. Банега
48'
45'
+3
ГОЛ! 1:1!
R. Atencio
Пас отдал
Y. Rak
34'
Желтая карточка
Y. Rak
ГОЛ! 1:0!
M. Silvetti
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюэллс Олд Бойз
1
Lucas Hoyos
ВР
20
Аугусто Шотт
ЦЗ
17
Анхело Мартино
ЦЗ
2
Ян Главинович
ЦЗ
55
Томас Хакоб
ЦЗ
5
Родриго Фернандес
ОП
25
Tomás Pérez
ЦП
11
Эвер Банега
(К)
ЦП
10
Matko Miljevic
ЦП
24
Mateo Silvetti
ЦФ
11
Хуан Мануэль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Ларрьера
Сентраль Кордоба
1
Luis Ingolotti
ВР
2
Lucas Abascia
ЦЗ
15
Yonatthan Rak
ЦЗ
36
Sebastián Valdez
(К)
ЦЗ
23
Juan Meli
ЦЗ
13
Rafael Barrios
ЦЗ
5
Cristian Vega
ЦП
25
Хосе Флорентин
ЦП
19
Rodrigo Atencio
ЦФ
21
Matías Godoy
ЦФ
9
Lucas Varaldo
ЦФ
Главный тренер
Лукас Гонсалес
Ньюэллс Олд Бойз
12
Ramiro Macagno
ВР
29
Lucas Mihovilcevich
ЦЗ
3
Lucas Baños
ЦЗ
77
Лукас Бесоцци
ЛВ
4
Armando Méndez
ЦП
10
Valentino Acuña
ЦП
13
Ignacio Méndez
ЦП
48
Pablo Altamirano
ЦП
11
Francisco González
ЦП
27
Габриэль Карабахаль
АП
21
Giovani Chiaverano
ЦФ
99
Игнасио Рамирес
ЦФ
Сентраль Кордоба
23
Lautaro Bursich
ВР
3
Leonardo Marchi
ЦЗ
13
Lautaro Rivero
ЦЗ
20
Fernando Martínez
ЦЗ
15
Santiago Laquidaín
ЦЗ
10
Николас Куальята
ЛВ
32
Kevin Vázquez
ЦП
22
Elías Cabrera
ЦП
16
Manuel Palavecino
ЦП
77
Luis Miguel Angulo
ЦФ
7
Matías Benítez
ЦФ
29
F. Cabral
ЦФ
4-1-3-2
1
20
Шотт
2
Главинович
55
Хакоб
17
Мартино
5
Фернандес
25
11
Банега
10
11
Гарсия
24
3-2-2-3
1
36
23
13
2
15
5
25
Флорентин
9
21
19
20
Шотт
4
4
20
Шотт
24
27
Карабахаль
27
Карабахаль
24
25
77
Бесоцци
77
Бесоцци
25
10
21
21
10
11
Гарсия
99
Рамирес
99
Рамирес
11
Гарсия
5
22
22
5
9
10
Куальята
10
Куальята
9
15
77
77
15
21
7
7
21
19
29
29
19
Остались в запасе
Ньюэллс Олд Бойз
Сентраль Кордоба
12
Ramiro Macagno
ВР
29
Lucas Mihovilcevich
ЦЗ
3
Lucas Baños
ЦЗ
10
Valentino Acuña
ЦП
13
Ignacio Méndez
ЦП
48
Pablo Altamirano
ЦП
11
Francisco González
ЦП
Главный тренер
Маурисио Ларрьера
23
Lautaro Bursich
ВР
3
Leonardo Marchi
ЦЗ
13
Lautaro Rivero
ЦЗ
20
Fernando Martínez
ЦЗ
15
Santiago Laquidaín
ЦЗ
32
Kevin Vázquez
ЦП
16
Manuel Palavecino
ЦП
Главный тренер
Лукас Гонсалес
Остались в запасе
12
Ramiro Macagno
ВР
29
Lucas Mihovilcevich
ЦЗ
3
Lucas Baños
ЦЗ
10
Valentino Acuña
ЦП
13
Ignacio Méndez
ЦП
48
Pablo Altamirano
ЦП
11
Francisco González
ЦП
Остались в запасе
23
Lautaro Bursich
ВР
3
Leonardo Marchi
ЦЗ
13
Lautaro Rivero
ЦЗ
20
Fernando Martínez
ЦЗ
15
Santiago Laquidaín
ЦЗ
32
Kevin Vázquez
ЦП
16
Manuel Palavecino
ЦП
Главный тренер
Маурисио Ларрьера
Главный тренер
Лукас Гонсалес
Статистика матча Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба
3
2
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
2
Нарушения
13
17
Офсайды
1
3
Количество передач
401
316
Сейвы
2
4
Точность передач %
78
74
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
3
4
Удары из-за пределов штрафной
7
6
xG (ожидаемые голы)
0.47
1.28
Матчи команд
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Химнасия
4 : 2
23.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 16 тур
Институто
2 : 2
08.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 15 тур
Ньюэллс Олд Бойз
1 : 1
02.11.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 14 тур
Сан-Лоренсо
0 : 0
25.10.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 13 тур
Ньюэллс Олд Бойз
2 : 1
20.10.2026
Сентраль Кордоба
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 16 тур
Сентраль Кордоба
1 : 1
09.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 15 тур
Платенсе
2 : 0
03.11.2026
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Сентраль Кордоба
0 : 5
26.10.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 13 тур
Ньюэллс Олд Бойз
2 : 1
20.10.2026
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 12 тур
Сентраль Кордоба
2 : 2
10.10.2026
Эстудиантес
Информация о матче
Главный судья:
Jorge Balino, Argentina
Стадион:
Estadio Marcelo Bielsa, Rosario
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