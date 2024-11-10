Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Аргентина. Примера
Уракан - Индепендьенте
Уракан - Индепендьенте: обзор матча 10 ноября 2024
Уракан
10.11.2024, воскресенье, 03:00
Аргентина. Примера, 22 тур
1 : 0
Завершен
Индепендьенте
60'
W. Mazzantti
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уракан - Индепендьенте
Желтая карточка
У. Аларкон
90'
+1
89'
Желтая карточка
A. Canelo
85'
Замена
A. Canelo
️️️️
F. Vera
Замена
A. Toledo
️️️️
Р. Эчеверрия
84'
Замена
L. Souto
️️️️
Э. де ла Фуэнте
83'
Желтая карточка
G. Benitez
82'
Замена
H. Fértoli
️️️️
R. Cabral
73'
Замена
R. Ábila
️️️️
E. Ramírez
72'
68'
Замена
J. Vallejo
️️️️
С. Идальго
68'
Замена
I. Maestro Puch
️️️️
L. González
67'
Желтая карточка
S. Montiel
Желтая карточка
Э. де ла Фуэнте
65'
Замена
У. Аларкон
️️️️
F. Watson
62'
ГОЛ! 1:0!
W. Mazzantti
Пас отдал
Р. Эчеверрия
60'
15'
Желтая карточка
D. Pérez
7'
Замена
D. Pérez
️️️️
A. Spörle
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уракан
1
Эрнан Галиндес
(К)
ВР
6
Fabio Pereyra
ЦЗ
32
Fernando Tobio
ЦЗ
13
Guillermo Benitez
ЦЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
20
Родриго Эчеверрия
ОП
8
Federico Fattori
ЦП
8
Franco Watson
ЦП
43
Eric Ramírez
ЦФ
7
Walter Mazzantti
ЦФ
10
Rodrigo Cabral
ЦФ
Главный тренер
Франк Куделка
Индепендьенте
33
Rodrigo Rey
ВР
4
Federico Vera
ЦЗ
15
Кевин Ломонако
ЦЗ
2
Joaquín Laso
ЦЗ
7
Santiago Montiel
ЦЗ
14
Фелипе Лойола
ПЗ
23
Иван Марконе
(К)
ОП
18
Lucas González
ЦП
9
Габриэль Авалос
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
9
Сантьяго Идальго
ЦФ
Главный тренер
Карлос Тевес
Уракан
32
Sebastián Meza
ВР
25
César Ibáñez
ЦЗ
33
Guillermo Burdisso
ЦЗ
33
Lucas Souto
ЦЗ
8
Пабло Силес
ОП
26
Agustin Toledo
ЦП
15
Уильямс Аларкон
ЦП
15
Alan Soñora
ЦП
35
Franco Alfonso
ЦФ
8
Héctor Fértoli
ЦФ
50
Ramón Ábila
ЦФ
19
Marcelo Perez
ЦФ
Индепендьенте
25
Diego Segovia
ВР
15
Damián Pérez
ЦЗ
13
Juan Fedorco
ЦЗ
8
Santiago Salle
ЦЗ
14
Alexis Canelo
ЦП
30
Baltasar Barcia
ЦП
32
Rubén Martínez
ЦП
28
Jhonny Quinonez
ЦП
10
Alex Luna
ЦП
22
Santiago Lopez
ЦП
19
Ignacio Maestro Puch
ЦФ
21
Javier Vallejo
ЦФ
4-1-2-3
1
Галиндес
6
32
13
2
де ла Фуэнте
20
Эчеверрия
8
8
10
7
43
3-3-1-3
33
15
Ломонако
2
7
14
Лойола
23
Марконе
4
18
9
Идальго
3
9
Авалос
2
де ла Фуэнте
33
33
2
де ла Фуэнте
20
Эчеверрия
26
26
20
Эчеверрия
8
15
Аларкон
15
Аларкон
8
10
8
8
10
43
50
50
43
3
15
15
3
4
14
14
4
18
19
19
18
9
Идальго
21
21
9
Идальго
Остались в запасе
Уракан
Индепендьенте
32
Sebastián Meza
ВР
25
César Ibáñez
ЦЗ
33
Guillermo Burdisso
ЦЗ
8
Пабло Силес
ОП
15
Alan Soñora
ЦП
35
Franco Alfonso
ЦФ
19
Marcelo Perez
ЦФ
Главный тренер
Франк Куделка
25
Diego Segovia
ВР
13
Juan Fedorco
ЦЗ
8
Santiago Salle
ЦЗ
30
Baltasar Barcia
ЦП
32
Rubén Martínez
ЦП
28
Jhonny Quinonez
ЦП
10
Alex Luna
ЦП
22
Santiago Lopez
ЦП
Главный тренер
Карлос Тевес
Остались в запасе
32
Sebastián Meza
ВР
25
César Ibáñez
ЦЗ
33
Guillermo Burdisso
ЦЗ
8
Пабло Силес
ОП
15
Alan Soñora
ЦП
35
Franco Alfonso
ЦФ
19
Marcelo Perez
ЦФ
Остались в запасе
25
Diego Segovia
ВР
13
Juan Fedorco
ЦЗ
8
Santiago Salle
ЦЗ
30
Baltasar Barcia
ЦП
32
Rubén Martínez
ЦП
28
Jhonny Quinonez
ЦП
10
Alex Luna
ЦП
22
Santiago Lopez
ЦП
Главный тренер
Франк Куделка
Главный тренер
Карлос Тевес
Статистика матча Уракан - Индепендьенте
3
3
Всего ударов по воротам
6
10
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
13
13
Офсайды
4
1
Количество передач
251
376
Сейвы
1
3
Точность передач %
59
74
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
0.41
0.38
Матчи команд
Уракан
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Институто
2 : 1
23.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 16 тур
Архентинос Хуниорс
0 : 2
07.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 15 тур
Уракан
0 : 2
31.10.2026
Тигре
Аргентина. Примера, 14 тур
Росарио Сентраль
2 : 0
25.10.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 13 тур
Уракан
1 : 2
16.10.2026
Химнасия
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Велес Сарсфилд
1 : 1
29.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Велес Сарсфилд
1 : 1
29.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Архентинос Хуниорс
1 : 2
21.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 16 тур
Индепендьенте
2 : 1
07.11.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 15 тур
Дефенса и Хустисия
1 : 1
03.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 14 тур
Индепендьенте
0 : 1
25.10.2026
Бока Хуниорс
Информация о матче
Главный судья:
Дарио Эррера
Стадион:
Estadio Tomas Adolfo Duco, Buenos Aires
Новости команд
Все
Уракан
Индепендьенте
Топ-10 самых дорогих покупок в РПЛ летом
11 сентября
2
Месси и Роналду окажутся в одной команде
8 сентября
1
Еще один латиноамериканец прошел медосмотр для «Динамо» – известен результат
5 сентября
Потенциальный новичок «Динамо» пропустит матч со «Спартаком»
3 сентября
1
В Аргентине ждут ответа «Динамо» по трансферу вингера
26 августа
1
«Балтика» согласовала трансфер защитника сборной Чили
2023.08.25 12:55
«Балтика» покупает защитника сборной Чили
2023.08.15 22:49
Защитник сборной Чили может перейти в российский клуб
2023.08.15 13:12
1
«Краснодар» близок к аренде аргентинского защитника
2022.12.24 13:49
Бывший нападающий «Спартака» Барриос стал игроком команды Марадоны
2020.01.18 13:32
1
Топ-10 самых дорогих покупок в РПЛ летом
11 сентября
2
Месси и Роналду окажутся в одной команде
8 сентября
1
Еще один латиноамериканец прошел медосмотр для «Динамо» – известен результат
5 сентября
Потенциальный новичок «Динамо» пропустит матч со «Спартаком»
3 сентября
1
В Аргентине ждут ответа «Динамо» по трансферу вингера
26 августа
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+