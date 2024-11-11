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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Годой-Крус - Тальерес де Кордоба
Годой-Крус - Тальерес де Кордоба: обзор матча 11 ноября 2024
Годой-Крус
11.11.2024, понедельник, 01:15
Аргентина. Примера, 22 тур
0 : 1
Завершен
Тальерес де Кордоба
57'
М. Галарса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Годой-Крус - Тальерес де Кордоба
90'
+6
Желтая карточка
A. Vigo
90'
+5
Желтая карточка
C. Tarragona
90'
+3
Замена
B. Barticciotto
️️️️
R. Botta
83'
Замена
М. Анхель Наварро
️️️️
С. Паласиос
72'
Замена
М. Галарса
️️️️
U. Ortegoza
72'
Замена
A. Vigo
️️️️
Г. Бенавидес
71'
Замена
C. Tarragona
️️️️
F. Girotti
Замена
J. Perez
️️️️
G. Abrego
69'
Замена
L. Cingolani
️️️️
D. Barrea
65'
Замена
G. Torres
️️️️
M. Pino
64'
Замена
F. Ardiles
️️️️
L. Arce
64'
60'
Желтая карточка
R. Botta
57'
ГОЛ! 0:1!
М. Галарса
Пас отдал
Б. Риверос
Замена
J. Moran
️️️️
E. Pereyra
46'
45'
Желтая карточка
С. Паласиос
16'
Желтая карточка
J. Portillo
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Годой-Крус
1
Franco Petroli
ВР
4
Lucas Arce
ЦЗ
2
Pier Barrios
(К)
ЦЗ
23
Federico Rasmussen
ЦЗ
25
Vicente Poggi
ЦП
10
Сантино Андино
ЦП
8
Nicolás Fernández
ЦП
26
Gonzalo Abrego
ЦП
9
Daniel Barrea
ЦФ
22
Martin Pino
ЦФ
17
Elías Pereyra
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Ольдра
Тальерес де Кордоба
29
Гастон Бенавидес
ЦЗ
17
Juan Gabriel Rodríguez
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
5
Juan Portillo
ЦП
16
Ulises Ortegoza
ЦП
27
Хуан Портилья
ЦП
20
Rubén Botta
ЦП
80
Матиас Галарса
ЦП
34
Себастьян Паласиос
ПВ
17
Гвидо Эррера
(К)
ЦФ
99
Federico Girotti
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Рибонетто
Годой-Крус
12
Roberto Ramírez
ВР
3
Juan Moran
ЦЗ
23
Mateo Mendoza
ЦЗ
30
Facundo Ardiles
ЦЗ
29
Tomás Pozzo
ЦП
14
Agustín Villalobos
ЦП
20
Juan Perez
ЦП
18
Gastón Moreyra
ЦП
16
Mariano Santiago
ЦП
7
Luciano Cingolani
ЦФ
32
Alexis González
ЦФ
28
Gonzalo Torres
ЦФ
Тальерес де Кордоба
26
Лаутаро Моралес
ВР
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
28
Alex Vigo
ЦЗ
3
Lucas Suárez
ЦЗ
4
Kevin Mantilla
ЦЗ
21
Matías Gómez
ЦП
25
Gustavo Albarracín
ЦП
14
Silvio Martínez
ЦП
5
Матиас Галарса
ЦП
5
Franco Moyano
ЦП
33
Bruno Barticciotto
ЦФ
25
Cristian Tarragona
ЦФ
3-4-3
1
4
2
23
25
8
26
10
Андино
17
22
9
3-5-1-2
29
Бенавидес
17
15
Риверос
5
27
Портилья
20
80
Галарса
16
34
Паласиос
99
17
Эррера
17
3
3
17
4
30
30
4
26
20
20
26
9
7
7
9
22
28
28
22
34
Паласиос
29
Наварро
29
Наварро
34
Паласиос
29
Бенавидес
28
28
29
Бенавидес
16
5
Галарса
5
Галарса
16
20
33
33
20
99
25
25
99
Остались в запасе
Годой-Крус
Тальерес де Кордоба
12
Roberto Ramírez
ВР
23
Mateo Mendoza
ЦЗ
29
Tomás Pozzo
ЦП
14
Agustín Villalobos
ЦП
18
Gastón Moreyra
ЦП
16
Mariano Santiago
ЦП
32
Alexis González
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Ольдра
26
Лаутаро Моралес
ВР
3
Lucas Suárez
ЦЗ
4
Kevin Mantilla
ЦЗ
21
Matías Gómez
ЦП
25
Gustavo Albarracín
ЦП
14
Silvio Martínez
ЦП
5
Franco Moyano
ЦП
Главный тренер
Вальтер Рибонетто
Остались в запасе
12
Roberto Ramírez
ВР
23
Mateo Mendoza
ЦЗ
29
Tomás Pozzo
ЦП
14
Agustín Villalobos
ЦП
18
Gastón Moreyra
ЦП
16
Mariano Santiago
ЦП
32
Alexis González
ЦФ
Остались в запасе
26
Лаутаро Моралес
ВР
3
Lucas Suárez
ЦЗ
4
Kevin Mantilla
ЦЗ
21
Matías Gómez
ЦП
25
Gustavo Albarracín
ЦП
14
Silvio Martínez
ЦП
5
Franco Moyano
ЦП
Главный тренер
Даниэль Ольдра
Главный тренер
Вальтер Рибонетто
Статистика матча Годой-Крус - Тальерес де Кордоба
5
Всего ударов по воротам
10
15
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Угловые удары
1
8
Нарушения
13
9
Офсайды
0
7
Количество передач
340
440
Сейвы
7
2
Точность передач %
75
81
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
5
13
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
0.96
1.87
Матчи команд
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 16 тур
Годой-Крус
1 : 1
15.11.2025
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Тукуман
2 : 1
10.11.2025
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 14 тур
Годой-Крус
0 : 0
03.11.2025
Сан-Мартин
Аргентина. Примера, 13 тур
Ланус
2 : 0
18.10.2025
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 12 тур
Индепендьенте Ривадавия
0 : 0
12.10.2025
Годой-Крус
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 16 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 1
07.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 15 тур
Депортиво Риестра
0 : 3
31.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 2
24.10.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 13 тур
Бока Хуниорс
2 : 1
17.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 12 тур
Тальерес де Кордоба
0 : 1
12.10.2026
Индепендьенте
Информация о матче
Главный судья:
Назарено Араса
Стадион:
Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza
Новости команд
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