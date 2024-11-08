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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Тальерес де Кордоба - Ланус
Тальерес де Кордоба - Ланус: обзор матча 08 ноября 2024
Тальерес де Кордоба
08.11.2024, пятница, 00:45
Аргентина. Примера, 21 тур
1 : 2
Завершен
Ланус
25'
С. Паласиос
38'
М. Морено
62'
E. Muñoz
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тальерес де Кордоба - Ланус
Замена
F. Girotti
️️️️
M. Esquivel
83'
83'
Замена
B. Cabrera
️️️️
F. Peña Biafore
Замена
Б. Риверос
️️️️
М. Анхель Наварро
83'
75'
Замена
J. Torres
️️️️
М. Морено
70'
Замена
L. Jara
️️️️
G. Perez
70'
Замена
L. Boggio
️️️️
E. Salvio
70'
Замена
D. Aquino
️️️️
L. Acosta
Замена
M. Esquivel
️️️️
С. Паласиос
69'
Замена
Х. Портилья
️️️️
М. Галарса
69'
Желтая карточка
С. Паласиос
68'
Желтая карточка
Г. Бенавидес
67'
62'
ГОЛ! 1:2!
E. Muñoz
Пас отдал
М. Морено
Замена
S. Martínez
️️️️
V. Depietri
52'
38'
ГОЛ! 1:1!
М. Морено
Пас отдал
W. Bou
ГОЛ! 1:0!
С. Паласиос
Пас отдал
J. Portillo
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тальерес де Кордоба
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
29
Гастон Бенавидес
ЦЗ
3
Lucas Suárez
ЦЗ
5
Juan Portillo
ЦП
16
Ulises Ortegoza
ЦП
5
Матиас Галарса
ЦП
20
Rubén Botta
ЦП
34
Себастьян Паласиос
ПВ
17
Гвидо Эррера
(К)
ЦФ
11
Valentin Depietri
ЦФ
25
Cristian Tarragona
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Рибонетто
Ланус
26
Nahuel Losada
ВР
6
Хулио Солер
ЛЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ЦЗ
24
Карлос Искьердос
ЦЗ
4
Ezequiel Muñoz
ЦЗ
4
Gonzalo Perez
ЦЗ
5
Felipe Peña Biafore
ЦЗ
11
Eduardo Salvio
ЦП
10
Марселино Морено
АП
7
Lautaro Acosta
(К)
ЦФ
28
Walter Bou
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Зелински
Тальерес де Кордоба
26
Лаутаро Моралес
ВР
4
Kevin Mantilla
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
28
Alex Vigo
ЦЗ
5
Franco Moyano
ЦП
14
Silvio Martínez
ЦП
80
Матиас Галарса
ЦП
26
Marcos Portillo
ЦП
27
Хуан Портилья
ЦП
33
Bruno Barticciotto
ЦФ
99
Federico Girotti
ЦФ
32
Matías Esquivel
ЦФ
Ланус
1
Alan Aguerre
ВР
13
Leonel Cardozo
ЦЗ
28
Octavio Ontivero
ЦЗ
33
Lucas Irusta
ЦЗ
20
Dylan Aquino
ЦП
34
Mariano Gerez
ЦП
30
Agustín Rodríguez
ЦП
6
Luciano Boggio
ЦП
20
Bruno Cabrera
ЦФ
29
Leonardo Jara
ЦФ
11
Favio Ãlvarez
ЦФ
27
Jonathan Torres
ЦФ
3-4-1-3
29
Наварро
3
29
Бенавидес
5
5
Галарса
20
16
34
Паласиос
25
11
17
Эррера
3-2-1-1-2
26
4
4
5
24
Искьердос
6
Солер
11
10
Морено
28
7
29
Наварро
15
Риверос
15
Риверос
29
Наварро
11
14
14
11
5
Галарса
27
Портилья
27
Портилья
5
Галарса
99
99
34
Паласиос
32
32
34
Паласиос
7
20
20
7
11
6
6
11
5
20
20
5
4
29
29
4
10
Морено
27
27
10
Морено
Остались в запасе
Тальерес де Кордоба
Ланус
26
Лаутаро Моралес
ВР
4
Kevin Mantilla
ЦЗ
28
Alex Vigo
ЦЗ
5
Franco Moyano
ЦП
80
Матиас Галарса
ЦП
26
Marcos Portillo
ЦП
33
Bruno Barticciotto
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Рибонетто
1
Alan Aguerre
ВР
13
Leonel Cardozo
ЦЗ
28
Octavio Ontivero
ЦЗ
33
Lucas Irusta
ЦЗ
34
Mariano Gerez
ЦП
30
Agustín Rodríguez
ЦП
11
Favio Ãlvarez
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Зелински
Остались в запасе
26
Лаутаро Моралес
ВР
4
Kevin Mantilla
ЦЗ
28
Alex Vigo
ЦЗ
5
Franco Moyano
ЦП
80
Матиас Галарса
ЦП
26
Marcos Portillo
ЦП
33
Bruno Barticciotto
ЦФ
Остались в запасе
1
Alan Aguerre
ВР
13
Leonel Cardozo
ЦЗ
28
Octavio Ontivero
ЦЗ
33
Lucas Irusta
ЦЗ
34
Mariano Gerez
ЦП
30
Agustín Rodríguez
ЦП
11
Favio Ãlvarez
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Рибонетто
Главный тренер
Рикардо Зелински
Статистика матча Тальерес де Кордоба - Ланус
2
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
3
4
Нарушения
14
7
Офсайды
2
2
Количество передач
514
296
Сейвы
3
5
Точность передач %
85
76
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
7
6
xG (ожидаемые голы)
1.3
0.75
Матчи команд
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 16 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 1
07.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 15 тур
Депортиво Риестра
0 : 3
31.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 2
24.10.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 13 тур
Бока Хуниорс
2 : 1
17.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 12 тур
Тальерес де Кордоба
0 : 1
12.10.2026
Индепендьенте
Ланус
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Ривер Плейт
3 : 1
23.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 16 тур
Сентраль Кордоба
1 : 1
09.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 15 тур
Ланус
1 : 1
02.11.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 14 тур
Банфилд
1 : 1
24.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 13 тур
Платенсе
0 : 1
17.10.2026
Ланус
Информация о матче
Главный судья:
Дарио Эррера
Стадион:
Марио Альберто Кемпес
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