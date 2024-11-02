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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Депортиво Риестра - Тальерес де Кордоба
Депортиво Риестра - Тальерес де Кордоба: обзор матча 02 ноября 2024
Депортиво Риестра
02.11.2024, суббота, 21:00
Аргентина. Примера, 20 тур
0 : 0
Завершен
Тальерес де Кордоба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Депортиво Риестра - Тальерес де Кордоба
87'
Желтая карточка
R. Ruiz Rodríguez
Желтая карточка
M. Sanabria
85'
Замена
M. Brito
️️️️
N. Benegas
82'
Замена
A. Barrionuevo
️️️️
R. Sayavedra
76'
73'
Замена
R. Ruiz Rodríguez
️️️️
М. Галарса
73'
Замена
M. Esquivel
️️️️
R. Botta
66'
Замена
М. Галарса
️️️️
U. Ortegoza
66'
Замена
С. Паласиос
️️️️
V. Depietri
Замена
A. Díaz
️️️️
B. Sánchez
60'
Замена
J. Borja
️️️️
J. Goya
46'
Замена
M. Sanabria
️️️️
G. Pereira
46'
32'
Желтая карточка
J. Gabriel Rodríguez
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво Риестра
1
Ignacio Arce
ВР
15
Nicolás Sansotre
ЦЗ
22
C. Paz
ЦЗ
3
Nicolás Caro Torres
ЦЗ
19
Jonathan Goya
ЦП
8
Milton Celiz
(К)
ЦП
16
Guillermo Pereira
ЦП
10
Brian Sánchez
ЦП
28
Rodrigo Sayavedra
ЦФ
24
Jonathan Herrera
ЦФ
9
Nicolás Benegas
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Фаббиани
Тальерес де Кордоба
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
28
Alex Vigo
ЦЗ
17
Juan Gabriel Rodríguez
ЦЗ
3
Lucas Suárez
ЦЗ
16
Ulises Ortegoza
ЦП
27
Хуан Портилья
ЦП
20
Rubén Botta
ЦП
80
Матиас Галарса
ЦП
17
Гвидо Эррера
(К)
ЦФ
11
Valentin Depietri
ЦФ
25
Cristian Tarragona
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Рибонетто
Депортиво Риестра
39
Jaime Barcelo
ВР
18
Tomas Villoldo
ЦЗ
20
Alan Barrionuevo
ЦЗ
26
Máximiliano Rodríguez
ЦЗ
24
Gustavo Benítez
ЦЗ
4
Yeison Murillo
ЦЗ
23
Joaquín Borja
ЦП
10
Gonzalo Bravo
ЦП
11
Alexander Díaz
ЦФ
79
M. Sanabria
ЦФ
33
Maximiliano Brito
ЦФ
7
Antony Daniel Alonso Espinoza
ЦФ
Тальерес де Кордоба
1
Santino Barbi
ВР
15
Блас Риверос
ЦЗ
4
Kevin Mantilla
ЦЗ
26
Marcos Portillo
ЦП
14
Silvio Martínez
ЦП
5
Franco Moyano
ЦП
5
Матиас Галарса
ЦП
34
Себастьян Паласиос
ПВ
33
Bruno Barticciotto
ЦФ
18
Ramiro Ruiz Rodríguez
ЦФ
99
Federico Girotti
ЦФ
32
Matías Esquivel
ЦФ
3-4-3
1
15
22
3
19
16
10
8
9
24
28
4-4-3
28
17
3
29
Наварро
27
Портилья
20
80
Галарса
16
25
11
17
Эррера
28
20
20
28
19
23
23
19
10
11
11
10
16
79
79
16
9
33
33
9
16
5
Галарса
5
Галарса
16
11
34
Паласиос
34
Паласиос
11
80
Галарса
18
18
80
Галарса
20
32
32
20
Остались в запасе
Депортиво Риестра
Тальерес де Кордоба
39
Jaime Barcelo
ВР
18
Tomas Villoldo
ЦЗ
26
Máximiliano Rodríguez
ЦЗ
24
Gustavo Benítez
ЦЗ
4
Yeison Murillo
ЦЗ
10
Gonzalo Bravo
ЦП
7
Antony Daniel Alonso Espinoza
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Фаббиани
1
Santino Barbi
ВР
15
Блас Риверос
ЦЗ
4
Kevin Mantilla
ЦЗ
26
Marcos Portillo
ЦП
14
Silvio Martínez
ЦП
5
Franco Moyano
ЦП
33
Bruno Barticciotto
ЦФ
99
Federico Girotti
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Рибонетто
Остались в запасе
39
Jaime Barcelo
ВР
18
Tomas Villoldo
ЦЗ
26
Máximiliano Rodríguez
ЦЗ
24
Gustavo Benítez
ЦЗ
4
Yeison Murillo
ЦЗ
10
Gonzalo Bravo
ЦП
7
Antony Daniel Alonso Espinoza
ЦФ
Остались в запасе
1
Santino Barbi
ВР
15
Блас Риверос
ЦЗ
4
Kevin Mantilla
ЦЗ
26
Marcos Portillo
ЦП
14
Silvio Martínez
ЦП
5
Franco Moyano
ЦП
33
Bruno Barticciotto
ЦФ
99
Federico Girotti
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Фаббиани
Главный тренер
Вальтер Рибонетто
Статистика матча Депортиво Риестра - Тальерес де Кордоба
2
2
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
27
73
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
11
3
Нарушения
15
13
Офсайды
2
2
Количество передач
186
535
Сейвы
2
2
Точность передач %
52
81
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
11
2
Удары из-за пределов штрафной
1
8
xG (ожидаемые голы)
0.54
0.35
Матчи команд
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 16 тур
Индепендьенте
2 : 1
07.11.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 15 тур
Депортиво Риестра
0 : 3
31.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Институто
1 : 0
27.10.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 13 тур
Депортиво Риестра
1 : 1
20.10.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 12 тур
Сан-Лоренсо
1 : 0
11.10.2026
Депортиво Риестра
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 16 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 1
07.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 15 тур
Депортиво Риестра
0 : 3
31.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 2
24.10.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 13 тур
Бока Хуниорс
2 : 1
17.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 12 тур
Тальерес де Кордоба
0 : 1
12.10.2026
Индепендьенте
Информация о матче
Главный судья:
Hernan Mastrangelo, Argentina
Стадион:
Estadio Guillermo Laza, Flores
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